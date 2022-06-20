https://ria.ru/20220620/es-1796777550.html

Эксперт заявил о несоответствии Украины требованиям кандидата в Евросоюз

Эксперт заявил о несоответствии Украины требованиям кандидата в Евросоюз - РИА Новости, 20.06.2022

Эксперт заявил о несоответствии Украины требованиям кандидата в Евросоюз

Украина совершенно не соответствует многочисленным требованиям кандидата на членство ЕС, считает европейский эксперт, бывший глава оппозиционной бельгийской... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T15:46

2022-06-20T15:46

2022-06-20T15:46

в мире

урсула фон дер ляйен

украина

молдавия

грузия

еврокомиссия

евросоюз

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Украина совершенно не соответствует многочисленным требованиям кандидата на членство ЕС, считает европейский эксперт, бывший глава оппозиционной бельгийской "Народной партии" Мишель Модрикамен."Украина совершенно не выполняет многочисленные требования, предъявляемые кандидату на членство ЕС, и ситуация ухудшается по всем фронтам. Европейцы попали в эмоциональную ловушку, которую создал (Владимир) Зеленский, постоянно твердящий о "действиях, которые должны следовать за заявлениями". Урсула фон дер Ляйен и некоторые европейские лидеры, преимущественно из Центральной Европы, только говорят о ценностях и демократии, но реальные требования – это верховенство права, уважение меньшинств, борьба с коррупцией или демократические нормы, которые совершенно не соблюдаются", - сказал он РИА Новости.По словам эксперта, венгерские и польские представители меньшинств недовольны этой ситуацией. Эксперт подчеркивает, что самое худшее - это желание и законы Киева, направленные на "искоренение русского языка в качестве официального" во всех восточных регионах страны.Ранее в пятницу Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата на членство в ЕС. Лидеры стран Евросоюза обсудят это предложение на саммите 23-24 июня. Еврокомиссия также выразила мнение по заявке Грузии, отметив, что этой стране необходимо добиться определенного прогресса для получения статуса кандидата, но в настоящее время она идет правильным путем. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в социальных сетях заявление, в котором дал положительную оценку предложению Еврокомиссии предоставить стране статус кандидата в члены ЕС. По его словам, это станет первым шагом на пути Украины к вступлению в Европейский союз. После начала российской специальной военной операции в феврале нынешнего года Украина немедленно начала процедуру заявки на членство в ЕС и официально подала документы 28 февраля. Молдова и Грузия подали свои заявки на вступление в Евросоюз 3 марта. В заявлении Еврокомиссии говорится, что документы от трех стран оценивались на основе критериев, установленных Евросоветом. Они охватывают три аспекта: политику, экономику и способность страны выполнять обязательства члена ЕС.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796678491.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

украина

молдавия

грузия

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в мире, урсула фон дер ляйен, украина, молдавия, грузия, еврокомиссия, евросоюз, владимир зеленский