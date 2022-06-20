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Алиханов заверил, что готовятся ответные меры на запрет транзита Литвой - РИА Новости, 20.06.2022
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Алиханов заверил, что готовятся ответные меры на запрет транзита Литвой
Алиханов заверил, что готовятся ответные меры на запрет транзита Литвой - РИА Новости, 20.06.2022
Алиханов заверил, что готовятся ответные меры на запрет транзита Литвой
Ответные меры России на ограничение Литвой транзита в Калининград прорабатываются с субботы, власти региона работают с МИД, заявил калининградский губернатор... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:25
2022-06-20T14:43
экономика
россия
калининградская область
андрей климов
литва
калининград
евросоюз
совет федерации рф
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КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Ответные меры России на ограничение Литвой транзита в Калининград прорабатываются с субботы, власти региона работают с МИД, заявил калининградский губернатор Антон Алиханов.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Алиханов ранее заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа."Ответные меры РФ на ограничение Литвой транзита в Калининград прорабатываются с субботы, власти региона работают с МИД", - заявил Алиханов в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учётом паромов.Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда , или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы, запретившей транзит ряда товаров в Калининград , как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал решение Вильнюса беспрецедентным и незаконным.
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экономика, россия, калининградская область, андрей климов, литва, калининград, евросоюз, совет федерации рф, нато
14:25 20.06.2022 (обновлено: 14:43 20.06.2022)
 
Алиханов заверил, что готовятся ответные меры на запрет транзита Литвой

Губернатор Алиханов: работаем с МИД над ответом на блокаду Калининграда со стороны Литвы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
 Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Ответные меры России на ограничение Литвой транзита в Калининград прорабатываются с субботы, власти региона работают с МИД, заявил калининградский губернатор Антон Алиханов.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Алиханов ранее заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
"Ответные меры РФ на ограничение Литвой транзита в Калининград прорабатываются с субботы, власти региона работают с МИД", - заявил Алиханов в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учётом паромов.
Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда , или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы, запретившей транзит ряда товаров в Калининград , как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал решение Вильнюса беспрецедентным и незаконным.
Калининград - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 05:47
Экс-дипломат назвал решение Литвы по Калининграду поводом для войны
 
ЭкономикаРоссияКалининградская областьАндрей КлимовЛитваКалининградЕвросоюзСовет Федерации РФНАТО
 
 
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