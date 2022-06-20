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Рособрнадзор подвел предварительные итоги ЕГЭ по истории и физике - РИА Новости, 20.06.2022
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Рособрнадзор подвел предварительные итоги ЕГЭ по истории и физике
Рособрнадзор подвел предварительные итоги ЕГЭ по истории и физике - РИА Новости, 20.06.2022
Рособрнадзор подвел предварительные итоги ЕГЭ по истории и физике
Подведены предварительные итоги единого государственного экзамена по истории и физике, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:27
2022-06-20T13:30
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подведены предварительные итоги единого государственного экзамена по истории и физике, сообщает пресс-служба Рособрнадзора."Рособрнадзор подвел предварительные итоги ЕГЭ по истории и физике, которые участники экзаменов сдавали 6 июня", - говорится в сообщении.ЕГЭ по истории приняли участие более 90 тысяч человек. 638 участника получили на экзамене максимальные 100 баллов. Средний балл составил 57,95. Изменения в контрольных измерительных материалах ЕГЭ 2022 года сделали экзамен более творческим и насыщенным разными формами познавательной деятельности. Пресс-служба отмечает, что выпускники 2022 года успешно справились с заданиями на знание хронологии, работу с информацией, представленной в форме таблицы."Не вызвали существенного затруднения у большинства участников ЕГЭ задания, основанные на знании фактов Великой Отечественной войны, предполагающие развернутый анализ письменных исторических источников по этому периоду. Из заданий по отдельным периодам Великой Отечественной лучше всего выпускники справились с заданиями, посвященными периоду Коренного перелома в ходе войны. Весьма успешно выполнены новые задания на проверку знания и уместного использования исторических понятий", - говорится в сообщении.В ЕГЭ по физике приняли участие более 100 тысяч человек. Около 94 тысяч участников ЕГЭ показали результат, превышающий минимальный балл для поступления в вузы. Средний балл на ЕГЭ по физике составил 54,11. В 2022 году в экзаменационной модели по физике было увеличено число заданий с развернутым ответом, изменены требования к ответу и критерии оценивания решения расчетной задачи по механике."Предварительный анализ результатов выполнения экзаменационной работы показал, что лучше ожидаемого выполнены задания, в которых необходимо было провести интегрированный анализ различных механических, тепловых или электромагнитных процессов. Лучше всего выпускники справились с заданиями на применение различных законов и формул", - сообщает Рособрнадзор.Результаты экзаменов по истории и физике направлены в регионы. Выпускники будут ознакомлены с ними не позднее 22 июня.
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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
13:27 20.06.2022 (обновлено: 13:30 20.06.2022)
 
Рособрнадзор подвел предварительные итоги ЕГЭ по истории и физике

Рособрнадзор подвел предварительные итоги единого госэкзамена по истории и физике

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУченики в аудитории перед началом ЕГЭ
Ученики в аудитории перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ученики в аудитории перед началом ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подведены предварительные итоги единого государственного экзамена по истории и физике, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
"Рособрнадзор подвел предварительные итоги ЕГЭ по истории и физике, которые участники экзаменов сдавали 6 июня", - говорится в сообщении.
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ЕГЭ по истории приняли участие более 90 тысяч человек. 638 участника получили на экзамене максимальные 100 баллов. Средний балл составил 57,95. Изменения в контрольных измерительных материалах ЕГЭ 2022 года сделали экзамен более творческим и насыщенным разными формами познавательной деятельности. Пресс-служба отмечает, что выпускники 2022 года успешно справились с заданиями на знание хронологии, работу с информацией, представленной в форме таблицы.
"Не вызвали существенного затруднения у большинства участников ЕГЭ задания, основанные на знании фактов Великой Отечественной войны, предполагающие развернутый анализ письменных исторических источников по этому периоду. Из заданий по отдельным периодам Великой Отечественной лучше всего выпускники справились с заданиями, посвященными периоду Коренного перелома в ходе войны. Весьма успешно выполнены новые задания на проверку знания и уместного использования исторических понятий", - говорится в сообщении.
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В ЕГЭ по физике приняли участие более 100 тысяч человек. Около 94 тысяч участников ЕГЭ показали результат, превышающий минимальный балл для поступления в вузы. Средний балл на ЕГЭ по физике составил 54,11. В 2022 году в экзаменационной модели по физике было увеличено число заданий с развернутым ответом, изменены требования к ответу и критерии оценивания решения расчетной задачи по механике.
"Предварительный анализ результатов выполнения экзаменационной работы показал, что лучше ожидаемого выполнены задания, в которых необходимо было провести интегрированный анализ различных механических, тепловых или электромагнитных процессов. Лучше всего выпускники справились с заданиями на применение различных законов и формул", - сообщает Рособрнадзор.
Результаты экзаменов по истории и физике направлены в регионы. Выпускники будут ознакомлены с ними не позднее 22 июня.
 
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