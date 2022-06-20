https://ria.ru/20220620/drozdov-1796028455.html

Биография Николая Дроздова

Биография Николая Дроздова - РИА Новости, 20.06.2022

Биография Николая Дроздова

Советский и российский телеведущий, общественный деятель, ученый-зоолог Николай Николаевич Дроздов родился 20 июня 1937 года в Москве. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T02:02

2022-06-20T02:02

2022-06-20T02:02

справки

николай дроздов

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795820262_0:267:3089:2005_1920x0_80_0_0_7759d2a26c989e44a1276e20c68f83c3.jpg

Советский и российский телеведущий, общественный деятель, ученый-зоолог Николай Николаевич Дроздов родился 20 июня 1937 года в Москве.Во время учебы в школе подрабатывал младшим табунщиком на конном заводе в Подмосковье. После окончания школы поступил на биологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, но после первого курса ушел из вуза. Работал портным. Затем поступил в Московский педагогический институт. После третьего курса Дроздов вернулся в МГУ, но на географический факультет. В 1963 году окончил университет, затем продолжил обучение в аспирантуре. Кандидат географических наук (1968). Доктор биологических наук (2000).По окончании аспирантуры и до настоящего времени Николай Николаевич работает на кафедре биогеографии МГУ, где прошел путь от младшего научного сотрудника до профессора. Читал курсы "Биогеография", "Биогеография зарубежных стран", "Основные проблемы зоогеографии", "Охрана живой природы", "Система охраняемых территорий и заповедное дело".За время научной деятельности написал около 200 научных и научно-популярных статей, более 20 книг, учебников и учебных пособий для школьников, студентов, учителей и преподавателей вузов. Является автором крупных разделов в фундаментальных монографиях "Жизнь животных", "Пустыни мира", соавтор университетских учебников "Биогеография", "Биогеография с основами экологии" и других.В разные годы преподавал в университетах Гаваны (Куба), Праги (Чехия), Будапешта (Венгрия), Дар-эс-Салама (Танзания), Лусаки (Замбия). На счету Николая Дроздова множество научных экспедиций.В 1971 году он проходил научную стажировку на факультете биологии ANU (The Australian National University) в Канберре (Австралия). После возвращения описал свое путешествие в книге "Полет бумеранга", которая была переиздана много раз.В 1975 году Дроздов посетил в Заир (ныне Демократическая Республика Конго) в составе советской делегации на XII Генеральной ассамблее Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП).В 1980 году принял участие в четырехмесячной экспедиции ЮНЕСКО по проекту "Охрана и рациональное использование ресурсов островных экосистем" на научно-исследовательском судне АН СССР "Каллисто" на острова Фиджи, Тонга и Самоа. https://mega-stars.ru/presenters/drozdov_nikolaj.phpВ 1979 году покорил Эльбрус. Два раза Дроздов опускался в батискафе на дно озера Байкал. Совершил два кругосветных путешествия.В 1993 и 1995 годах участвовал в экспедициях на российском ледоколе "Ямал" к Северному полюсу и по Северному морскому пути, а также на корабле "Дискаверер" вдоль побережья Аляски и Канады.Всенародную любовь ученый заслужил, работая на телевидении. В 1968 году Дроздов принял участие в передаче "В мире животных" в качестве научного консультанта, а с 1977 года стал ее бессменным ведущим. Гостями Николая Дроздова в передаче были известные деятели охраны природы, ученые и путешественники – Жак-Ив Кусто, Тур Хейердал, Питер Скотт и многие другие. В 1995 году передача "В мире животных" была удостоена приза "ТЭФИ" как лучшая просветительская программа. В 2019 году Дроздов сообщил об уходе из "В мире животных". В 2008 году на "Первом канале" Дроздов вел программу "В мире людей". Работал на "Детском радио", где вел познавательную программу "Азбука леса". Николай Дроздов – автор и соавтор многих научно-популярных фильмов о природе, в том числе шестисерийной картины "Царство русского медведя" (1988-1992), созданной совместно с Отделом естественной истории BBC. Николай Дроздов также выступал в качестве актера в кино и исполнял роли в фильмах "Женщина в белом" (1981), "Ирония любви" (2010), "Искатели приключений" (2012), сериале "Короли игры" (2007). Принимал участие в дубляже мультфильмов. Голос ученого можно услышать в таких лентах, как "Зверополис" (2016) и "В поисках Дори" (2016). В 2003 и 2004 годах Дроздов был одним из участников известного шоу "Последний герой".Дроздов – член большого количества академий наук и научных сообществ в России и за рубежом.Член Академии российского телевидения (1996). Член медиа-совета Русского географического общества. Заслуженный журналист Российской Федерации (2018). Награжден орденами Почета (2006), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011).Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации (2017). Лауреат премии ЮНЕСКО в области популяризации науки "Калинга" за 1994 год, обладатель серебряной медали ЮНЕСКО имени Альберта Эйнштейна.Награжден "Золотой пандой" ("Зеленый Оскар") "3а выдающееся достижение" на крупнейшем кинофестивале фильмов о природе в городе Бристоле (Великобритания, 1992).https://ria.ru/20170620/1496912588.htmlНиколай Дроздов имеет награды Русской Православной Церкви: ордена святителя Макария, митрополита Московского, II (2012) и I степеней (2017). Именем Николая Дроздова назван астероид (18334) Drozdov (1987). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, николай дроздов, москва