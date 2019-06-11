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РИА Новости

Дроздов ушел из программы "В мире животных"

Вчера, 21:24
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© РИА Новости / Артем Креминский / Перейти в фотобанкНиколай Дроздов на съемках программы "В мире животных" в крымском сафари-парке "Тайган"
Николай Дроздов на съемках программы В мире животных в крымском сафари-парке Тайган
© РИА Новости / Артем Креминский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал об уходе из программы "В мире животных".
Ученый отметил, что не снимается уже полгода, хотя его уговаривали. Сейчас в эфире можно увидеть только старые записи.
"Я не возражаю - пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили. Это была работа, как общественная нагрузка, а теперь я ее уже не потяну", – объяснил он "КП".
По словам телеведущего, возвращаться к съемкам он не собирается. Однако Дроздов признался, что продолжит преподавать в МГУ, потому что это его "любимое занятие".
"В мире животных" — советская и российская телепередача, посвященная зоологии и исследованиям животного мира. Первый выпуск программы вышел в эфир в 1988 году, однако до этого в течение двадцати лет выпускался одноименный научно-популярный телекиножурнал. Ведущими были Александр Згуриди, Василий Песков, Николай Дроздов и Алексей Ларпин. Передача удостоилась премии "ТЭФИ" и золотой медали имени Ю. А. Сенкевича Русского географического общества.
Николай Дроздов. Архивное фото
10 апреля, 07:07
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Русское географическое обществоНиколай ДроздовРоссияОбщество
Популярные комментарии
Спасибо вам, Николай Николаич, за всё, что вы сделали для многомиллионной аудитории этой передачи! Желаем вам здоровья и долгих лет плодотворного труда в области вашего любимого занятия!
11 июня, 21:35
ААнатолий
4900000
Хоть на старости лет человеком станет.
11 июня, 22:56
Владимир Гребцов
0000215
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