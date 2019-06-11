Дроздов ушел из программы "В мире животных"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Зоолог и телеведущий Николай Дроздов Зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал об уходе из программы "В мире животных".

Ученый отметил, что не снимается уже полгода, хотя его уговаривали. Сейчас в эфире можно увидеть только старые записи.

"Я не возражаю - пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили. Это была работа, как общественная нагрузка, а теперь я ее уже не потяну", – объяснил он "КП".

По словам телеведущего, возвращаться к съемкам он не собирается. Однако Дроздов признался, что продолжит преподавать в МГУ, потому что это его "любимое занятие".