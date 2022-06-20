https://ria.ru/20220620/deti-1796829800.html

В Ульяновске водитель легковушки сбил детей, которые выходили из трамвая

В Ульяновске водитель легковушки сбил детей, которые выходили из трамвая - РИА Новости, 20.06.2022

В Ульяновске водитель легковушки сбил детей, которые выходили из трамвая

Водитель легкового автомобиля сбил двух девочек, выходивших из трамвая на остановке в Ульяновске, обе госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T18:14

2022-06-20T18:14

2022-06-20T18:14

происшествия

авто

дети

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САМАРА, 20 июн - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля сбил двух девочек, выходивших из трамвая на остановке в Ульяновске, обе госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД по региону.По предварительной информации, ДТП произошло в понедельник на перекрестке улиц Ленина и Гончарова. Водитель за рулем ВАЗ-2113, который, по информации полиции, был обязан остановиться на остановке, сбил вышедших из трамвая двух девочек."Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220619/voditel-1796629001.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, дети