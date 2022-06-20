https://ria.ru/20220620/deti-1796829800.html
В Ульяновске водитель легковушки сбил детей, которые выходили из трамвая
В Ульяновске водитель легковушки сбил детей, которые выходили из трамвая - РИА Новости, 20.06.2022
В Ульяновске водитель легковушки сбил детей, которые выходили из трамвая
Водитель легкового автомобиля сбил двух девочек, выходивших из трамвая на остановке в Ульяновске, обе госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T18:14
2022-06-20T18:14
2022-06-20T18:14
происшествия
авто
дети
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САМАРА, 20 июн - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля сбил двух девочек, выходивших из трамвая на остановке в Ульяновске, обе госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД по региону.По предварительной информации, ДТП произошло в понедельник на перекрестке улиц Ленина и Гончарова. Водитель за рулем ВАЗ-2113, который, по информации полиции, был обязан остановиться на остановке, сбил вышедших из трамвая двух девочек."Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220619/voditel-1796629001.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, дети
В Ульяновске водитель легковушки сбил детей, которые выходили из трамвая
УМВД: в Ульяновске водитель легкового автомобиля сбил двух детей, выходивших из трамвая