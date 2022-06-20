Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновске водитель легковушки сбил детей, которые выходили из трамвая - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/deti-1796829800.html
В Ульяновске водитель легковушки сбил детей, которые выходили из трамвая
В Ульяновске водитель легковушки сбил детей, которые выходили из трамвая - РИА Новости, 20.06.2022
В Ульяновске водитель легковушки сбил детей, которые выходили из трамвая
Водитель легкового автомобиля сбил двух девочек, выходивших из трамвая на остановке в Ульяновске, обе госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T18:14
2022-06-20T18:14
происшествия
авто
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572527007_0:0:1153:648_1920x0_80_0_0_5539e44d74afd30249dd9d07733536dd.jpg
САМАРА, 20 июн - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля сбил двух девочек, выходивших из трамвая на остановке в Ульяновске, обе госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД по региону.По предварительной информации, ДТП произошло в понедельник на перекрестке улиц Ленина и Гончарова. Водитель за рулем ВАЗ-2113, который, по информации полиции, был обязан остановиться на остановке, сбил вышедших из трамвая двух девочек."Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220619/voditel-1796629001.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572527007_19:0:883:648_1920x0_80_0_0_f6c427de7e2504f62059c10b651ea849.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, дети
18:14 20.06.2022
 
В Ульяновске водитель легковушки сбил детей, которые выходили из трамвая

УМВД: в Ульяновске водитель легкового автомобиля сбил двух детей, выходивших из трамвая

© Фото : из личного архива ОльгиТрамвай
Трамвай - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : из личного архива Ольги
Трамвай. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 20 июн - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля сбил двух девочек, выходивших из трамвая на остановке в Ульяновске, обе госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
По предварительной информации, ДТП произошло в понедельник на перекрестке улиц Ленина и Гончарова. Водитель за рулем ВАЗ-2113, который, по информации полиции, был обязан остановиться на остановке, сбил вышедших из трамвая двух девочек.
Автобусы у станции метро Волжская - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 23:59
На водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка в Подмосковье, завели дело
"Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияАвтоДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала