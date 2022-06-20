https://ria.ru/20220620/dagestan-1796662852.html
Дагестан не готов к приему возросшего числа туристов
Дагестан не готов к приему возросшего числа туристов - РИА Новости, 20.06.2022
Дагестан не готов к приему возросшего числа туристов
Инфраструктура Дагестана не готова к приему возросшего количества туристов, но ее нехватку перекроют гостеприимство жителей республики и красота природы, заявил РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:34
2022-06-20T15:34
2022-06-20T15:34
туризм
туризм
новости - туризм
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туристы
республика дагестан
куда поехать в выходные
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Инфраструктура Дагестана не готова к приему возросшего количества туристов, но ее нехватку перекроют гостеприимство жителей республики и красота природы, заявил РИА Новости глава региона Сергей Меликов."Турпоток сегодня весьма высок, даже выше прошлогоднего. Мы рассчитываем, что Дагестан посетят до полутора миллионов человек. Скажу прямо: к сожалению, к такому объему Дагестан сегодня не готов", — сказал Меликов в интервью РИА Новости на ПМЭФ.Он уточнил, что нет достаточного количества гостиничных мест, не создана инфраструктура для туристических кластеров."Нехватку инфраструктуры сегодня перекрывают традиции дагестанского гостеприимства и красоты природы, но мы прекрасно понимаем, что на этом "коньке" долго кататься нельзя", — добавил он.Меликов рассказал, что Дагестан посетила глава Ростуризма Зарина Догузова, с ней обсудили направления развития, в том числе меры государственной поддержки отрасли.
https://ria.ru/20220606/dagestan-1793404520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Дагестан не готов к приему возросшего числа туристов
Глава Дагестана Меликов заявил, что республика не готова к возросшему числу туристов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Инфраструктура Дагестана не готова к приему возросшего количества туристов, но ее нехватку перекроют гостеприимство жителей республики и красота природы, заявил РИА Новости глава региона Сергей Меликов.
"Турпоток сегодня весьма высок, даже выше прошлогоднего. Мы рассчитываем, что Дагестан посетят до полутора миллионов человек. Скажу прямо: к сожалению, к такому объему Дагестан сегодня не готов", — сказал Меликов в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
Он уточнил, что нет достаточного количества гостиничных мест, не создана инфраструктура для туристических кластеров.
"Нехватку инфраструктуры сегодня перекрывают традиции дагестанского гостеприимства и красоты природы, но мы прекрасно понимаем, что на этом "коньке" долго кататься нельзя", — добавил он.
Меликов рассказал, что Дагестан посетила глава Ростуризма Зарина Догузова, с ней обсудили направления развития, в том числе меры государственной поддержки отрасли.