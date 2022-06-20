12:35 20.06.2022 (обновлено: 14:28 20.06.2022)
В Кремле отреагировали на решение Литвы по блокаде Калининградской области
Песков назвал решение Литвы прекратить транзит в Калининградскую область беспрецедентным
Рыбная деревня, Калининград. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия считает решение литовских властей прекратить транзит некоторых товаров в Калининградскую область незаконным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Решение действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза — распространить действие санкций на транзит", — отметил он.
Песков назвал сложившуюся ситуацию более чем серьезной и подчеркнул, что она требует глубокого анализа перед принятием каких-либо решений, "его проведут в течение следующих нескольких дней".
"Это элемент блокады", — добавил пресс-секретарь российского лидера.
Отвечая на вопрос, получили ли в Кремле предложения по введению ответных мер от губернатора Калининградской области, Песков заявил о необходимости собрать предложения из разных ведомств, чтобы выработать единую позицию.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов ранее заявил, что ЕС нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, в противном случае у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия, вынуждающая прибегнуть к самозащите.