https://ria.ru/20220620/blokada-1796721743.html

В Кремле отреагировали на решение Литвы по блокаде Калининградской области

В Кремле отреагировали на решение Литвы по блокаде Калининградской области - РИА Новости, 20.06.2022

В Кремле отреагировали на решение Литвы по блокаде Калининградской области

Россия считает решение литовских властей прекратить транзит некоторых товаров в Калининградскую область незаконным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:35

2022-06-20T12:35

2022-06-20T14:28

в мире

литва

калининград

дмитрий песков

совет федерации рф

калининградская область

антон алиханов

андрей климов

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия считает решение литовских властей прекратить транзит некоторых товаров в Калининградскую область незаконным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Песков назвал сложившуюся ситуацию более чем серьезной и подчеркнул, что она требует глубокого анализа перед принятием каких-либо решений, "его проведут в течение следующих нескольких дней"."Это элемент блокады", — добавил пресс-секретарь российского лидера.Отвечая на вопрос, получили ли в Кремле предложения по введению ответных мер от губернатора Калининградской области, Песков заявил о необходимости собрать предложения из разных ведомств, чтобы выработать единую позицию.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов ранее заявил, что ЕС нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, в противном случае у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия, вынуждающая прибегнуть к самозащите.

https://ria.ru/20220620/blokada-1796726159.html

https://ria.ru/20220620/kaliningrad-1796677138.html

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калининградская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, литва, калининград, дмитрий песков, совет федерации рф, калининградская область, антон алиханов, андрей климов, евросоюз, нато