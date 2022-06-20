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Всемирный день беженцев

Всемирный день беженцев - РИА Новости, 20.06.2022

Всемирный день беженцев

Ежегодно 20 июня мировое сообщество отмечает Всемирный день беженцев.Впервые Всемирный день беженцев прошел в 2001 году, он был установлен резолюцией... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T02:06

2022-06-20T02:06

2022-06-20T02:06

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управление верховного комиссара оон по делам беженцев

frontex

беженцы

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Ежегодно 20 июня мировое сообщество отмечает Всемирный день беженцев.Впервые Всемирный день беженцев прошел в 2001 году, он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 2000 года.В 2001 году исполнилось 50 лет со дня принятия в 1951 году Конвенции о статусе беженцев, где были определены понятие "беженец", обозначены их права и свободы, а также обязанности государств по отношению к этим людям. В настоящее время участниками конвенции являются 146 стран.В соответствии с Конвенцией, беженцы – это лица, покинувшие свои страны по причине обоснованной боязни преследований из-за расовой, религиозной принадлежности, гражданства, политических взглядов или принадлежности к конкретной социальной группе, которые не могут или не хотят возвращаться. Многие люди становятся беженцами из-за стихийных бедствий или техногенных катастроф. Ключевой аспект Конвенции – запрещение высылки беженцев или их принудительного возвращения. В документе говорится, что "государства не будут никоим образом высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений". Это постановление не может применяться к беженцам, которые представляют угрозу безопасности страны, в которой они находятся, или к лицам, осужденным за особо тяжкие преступления.Согласно Конвенции 1951 года беженцы имеют следующие права:В середине ХХ века международная помощь требовалась примерно 1,25 миллиона беженцев во всем мире, включая 350 тысяч беженцев в Европе, которая все еще боролась с последствиями Второй мировой войны. К концу 1950-х годов узел основных проблем беженцев переместился из Европы на другие континенты, в первую очередь в Африку. В последующие десятилетия география этого явления существенно расширилась за счет Южной Азии, Ближнего Востока, Балкан. Признавая ответственность Организации Объединенных Наций за дела беженцев, Генеральная Ассамблея ООН в 1950 году учредила Управление верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев, которое начало свою деятельность 1 января 1951 года. Две главные функции УВКБ – предоставление беженцам международной защиты и стремление найти надежные решения проблемы беженцев.УВКБ ООН – единственная международная организация, уполномоченная защищать беженцев во всем мире. Несмотря на то, что мандат УВКБ предусматривает защиту и помощь беженцам, к нему все чаще обращаются с просьбами об оказании помощи более широкому кругу лиц, находящихся в положении, аналогичном положению беженцев. Сюда входят внутренне перемещенные лица, бывшие беженцы, лица без гражданства.В последнее десятилетие наблюдаются самые масштабные перемещения населения через международные границы во всем мире. По данным УВКБ ООН, в 2021 году 89,3 миллиона человек во всем мире были вынуждены покинуть дома, среди них около 21,3 миллионов беженцев. Это на 8% больше, чем годом ранее, и более чем вдвое превышает показатели десятилетней давности.В УВКБ ООН отмечают, что к маю 2022 года количество беженцев и внутренне перемещенных лиц превысило 100 миллионов человек. Более 80% беженцев в 2021 году были размещены в странах с низким и средним уровнем доходов, 72% беженцев нашли приют в соседних странах.При этом около 69% беженцев являются выходцами из Сирии (6,8 миллиона), Венесуэлы (4,6 миллиона), Афганистана (2,7 миллиона), Южного Судана (2,4 миллиона) и Мьянмы (1,2 миллиона). Большинство беженцев находятся в Турции (3,8 миллиона), Колумбии (1,8 миллиона), Пакистане (1,5 миллиона), Уганде (1,5 миллиона) и в Германии (1,3 миллиона).В УВКБ ООН заявили, что в 2021 году, 15-й год подряд, отмечается рост числа внутренне перемещенных лиц, по итогам года – 53,2 миллиона человек.Просители убежища в 2021 году подали 1,4 миллиона новых заявлений. Соединенные Штаты Америки были крупнейшим в мире получателем новых индивидуальных заявок (188 900), за ними следуют Германия (148 200), Мексика (132 700), Коста-Рика (108 500) и Франция (90 200).При этом в 2021 году в свои районы или страны происхождения вернулись 5,7 миллиона перемещенных лиц, в том числе 5,3 миллиона внутренне перемещенных лиц и 429 300 беженцев.Европа в последние годы пережила крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным европейского пограничного агентства Frontex, в 2015 году в Евросоюз прибыли около 1,8 миллиона мигрантов, что в шесть раз превысило предыдущий рекорд, установленный в 2014 году (283 500 человек). Начиная с 2015 года число прибывающих в Европу мигрантов последовательно снижалось. По данным Frontex, в 2021 году общее количество незаконных пересечений границы Евросоюза составило чуть меньше 200 тысяч, что является самым высоким показателем с 2017 года. Это на 36% больше показателей 2019 года и на 57% больше показателей 2020 года. Основная доля незаконных мигрантов приходится на сирийцев, тунисцев, марокканцев, алжирцев и афганцев. После начала специальной военной операции России на Украине, целью которой президент Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", Украину, по данным УВКБ ООН, покинули свыше 6,2 миллиона человек. Более 1,7 миллионов беженцев из Донбасса и с Украины, среди которых 286,04 тысячи детей, прибыли в Россию. В субъектах РФ работают более 9,5 тысяч пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий. Более пяти миллионов граждан Украины, по данным Frontex, прибыли в Евросоюз. В Frontex отмечают, что более 2,5 миллиона украинцев вернулись на родину. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, европа, украина, россия, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, frontex, беженцы, всемирный день беженцев