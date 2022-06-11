https://ria.ru/20220611/donbass-1794811200.html
Более 7,5 тысячи человек эвакуировалось в Россию из Украины и Донбасса
Более 7,5 тысячи человек эвакуировалось в Россию из Украины и Донбасса - РИА Новости, 11.06.2022
Более 7,5 тысячи человек эвакуировалось в Россию из Украины и Донбасса
Более 7,5 тысяч человек эвакуировалось за сутки в Россию с Донбасса и опасных районов Украины, заявил в субботу начальник Национального центра управления... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T21:36
2022-06-11T21:36
2022-06-11T21:36
здоровье - общество
россия
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785708596_0:123:3206:1926_1920x0_80_0_0_724833de4da0a582c93887d0a96e114c.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 7,5 тысяч человек эвакуировалось за сутки в Россию с Донбасса и опасных районов Украины, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 7 594 человека, в том числе 1 346 детей, а всего с начала специальной военной операции – 1 780 515 человек, из которых 286 043 – дети", - сказал он.Генерал отметил, что сегодня в субъектах РФ работают более 9,5 тысяч пунктов временного размещения: "С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий".
https://ria.ru/20220611/frantsiya-1794682947.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785708596_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_90dda24358f94c3399b796f7831cfe70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, украина, донбасс
Более 7,5 тысячи человек эвакуировалось в Россию из Украины и Донбасса
Мизинцев: более 7,5 тысячи человек эвакуировалось в Россию из Украины и Донбасса