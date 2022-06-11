https://ria.ru/20220611/donbass-1794811200.html

Более 7,5 тысячи человек эвакуировалось в Россию из Украины и Донбасса

Более 7,5 тысячи человек эвакуировалось в Россию из Украины и Донбасса - РИА Новости, 11.06.2022

Более 7,5 тысячи человек эвакуировалось в Россию из Украины и Донбасса

Более 7,5 тысяч человек эвакуировалось за сутки в Россию с Донбасса и опасных районов Украины, заявил в субботу начальник Национального центра управления... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T21:36

2022-06-11T21:36

2022-06-11T21:36

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донбасс

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 7,5 тысяч человек эвакуировалось за сутки в Россию с Донбасса и опасных районов Украины, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 7 594 человека, в том числе 1 346 детей, а всего с начала специальной военной операции – 1 780 515 человек, из которых 286 043 – дети", - сказал он.Генерал отметил, что сегодня в субъектах РФ работают более 9,5 тысяч пунктов временного размещения: "С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий".

https://ria.ru/20220611/frantsiya-1794682947.html

россия

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здоровье - общество, россия, украина, донбасс