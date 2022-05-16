https://ria.ru/20220516/bezhentsy-1788821751.html
Более 6,2 миллиона беженцев покинули Украину, сообщили в ООН
Более 6,2 миллиона беженцев покинули Украину, сообщили в ООН - РИА Новости, 16.05.2022
Более 6,2 миллиона беженцев покинули Украину, сообщили в ООН
Свыше 6,2 миллиона человек покинули Украину с 24 февраля, они направились преимущественно в Польшу, Румынию и Россию, свидетельствуют данные, опубликованные на... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:23
2022-05-16T15:23
2022-05-16T15:25
в мире
владимир путин
украина
россия
оон
здоровье - общество
беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102122/11/1021221185_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_26b69747e6203279dc642b4784259315.jpg
ЦЮРИХ, 16 мая - РИА Новости. Свыше 6,2 миллиона человек покинули Украину с 24 февраля, они направились преимущественно в Польшу, Румынию и Россию, свидетельствуют данные, опубликованные на портале Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).По информации УВКБ ООН, с 24 февраля по 15 мая территорию Украины покинул 6 223 821 человек. Сообщается, что в Польшу уехали более 3,3 миллиона человек, в Румынию – более 919 тысяч, в Россию – свыше 838 тысяч, в Венгрию – более 605 тысяч.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220516/pomosch-1788794684.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102122/11/1021221185_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_955cfa3cf799bf5f429e4b2968a4253f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, россия, оон, здоровье - общество, беженцы
15:23 16.05.2022 (обновлено: 15:25 16.05.2022)
Более 6,2 миллиона беженцев покинули Украину, сообщили в ООН
ООН: более 6,2 миллиона беженцев покинули Украину с начала российской спецоперации