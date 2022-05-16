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Более 6,2 миллиона беженцев покинули Украину, сообщили в ООН - РИА Новости, 16.05.2022
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Более 6,2 миллиона беженцев покинули Украину, сообщили в ООН
Более 6,2 миллиона беженцев покинули Украину, сообщили в ООН - РИА Новости, 16.05.2022
Более 6,2 миллиона беженцев покинули Украину, сообщили в ООН
Свыше 6,2 миллиона человек покинули Украину с 24 февраля, они направились преимущественно в Польшу, Румынию и Россию, свидетельствуют данные, опубликованные на... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:23
2022-05-16T15:25
в мире
владимир путин
украина
россия
оон
здоровье - общество
беженцы
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ЦЮРИХ, 16 мая - РИА Новости. Свыше 6,2 миллиона человек покинули Украину с 24 февраля, они направились преимущественно в Польшу, Румынию и Россию, свидетельствуют данные, опубликованные на портале Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).По информации УВКБ ООН, с 24 февраля по 15 мая территорию Украины покинул 6 223 821 человек. Сообщается, что в Польшу уехали более 3,3 миллиона человек, в Румынию – более 919 тысяч, в Россию – свыше 838 тысяч, в Венгрию – более 605 тысяч.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, россия, оон, здоровье - общество, беженцы
15:23 16.05.2022 (обновлено: 15:25 16.05.2022)
 
Более 6,2 миллиона беженцев покинули Украину, сообщили в ООН

ООН: более 6,2 миллиона беженцев покинули Украину с начала российской спецоперации

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБеженцы из Украины прибыли в Омск
Беженцы из Украины прибыли в Омск - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Беженцы из Украины прибыли в Омск. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 16 мая - РИА Новости. Свыше 6,2 миллиона человек покинули Украину с 24 февраля, они направились преимущественно в Польшу, Румынию и Россию, свидетельствуют данные, опубликованные на портале Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
По информации УВКБ ООН, с 24 февраля по 15 мая территорию Украины покинул 6 223 821 человек. Сообщается, что в Польшу уехали более 3,3 миллиона человек, в Румынию – более 919 тысяч, в Россию – свыше 838 тысяч, в Венгрию – более 605 тысяч.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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