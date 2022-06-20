https://ria.ru/20220620/baysarov-1796804592.html

Младший внук Пугачевой уехал из России

Младший внук Пугачевой уехал из России - РИА Новости, 20.06.2022

Младший внук Пугачевой уехал из России

Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров отправился в Париж. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:43

2022-06-20T16:43

2022-06-20T16:43

шоубиз

алла пугачева

кристина орбакайте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143507/81/1435078140_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_7c84d31197c7c49b3dd1b1f8049ebebf.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров отправился в Париж. Ранее в отпуск со своей женой Аленой отправился старший внук Пугачевой Никита Пресняков. Они отдыхают в США. Сама Примадонна с мужем Максимом Галкиным и младшими детьми Лизой и Гарри более трех месяцев живет в Израиле. При этом Пугачева намерена вернуться в Россию к сентябрю.Дени Байсаров – сын Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова. Кроме того, у певицы есть также старший сын от союза с Владимиром Пресняковым – Никита и дочь от Михаила Земцова – Клавдия.

https://ria.ru/20220608/pugacheva-1794087453.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

алла пугачева, кристина орбакайте