https://ria.ru/20220620/baysarov-1796804592.html
Младший внук Пугачевой уехал из России
Младший внук Пугачевой уехал из России - РИА Новости, 20.06.2022
Младший внук Пугачевой уехал из России
Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров отправился в Париж. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:43
2022-06-20T16:43
2022-06-20T16:43
шоубиз
алла пугачева
кристина орбакайте
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров отправился в Париж. Ранее в отпуск со своей женой Аленой отправился старший внук Пугачевой Никита Пресняков. Они отдыхают в США. Сама Примадонна с мужем Максимом Галкиным и младшими детьми Лизой и Гарри более трех месяцев живет в Израиле. При этом Пугачева намерена вернуться в Россию к сентябрю.Дени Байсаров – сын Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова. Кроме того, у певицы есть также старший сын от союза с Владимиром Пресняковым – Никита и дочь от Михаила Земцова – Клавдия.
https://ria.ru/20220608/pugacheva-1794087453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, кристина орбакайте
Младший внук Пугачевой уехал из России
Младший внук Пугачевой Дени Байсаров улетел во Францию
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров отправился в Париж.
"В первый день в городе не хочется никуда спешить. Буду просто гулять по красивым улицам, а вечером пойдем в красивый ретро-отель на ужин", – написал Байсаров в своей социальной сети.
Ранее в отпуск со своей женой Аленой отправился
старший внук Пугачевой Никита Пресняков. Они отдыхают в США.
Сама Примадонна с мужем Максимом Галкиным и младшими детьми Лизой и Гарри более трех месяцев живет в Израиле. При этом Пугачева намерена вернуться в Россию к сентябрю.
Дени Байсаров – сын Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова. Кроме того, у певицы есть также старший сын от союза с Владимиром Пресняковым – Никита и дочь от Михаила Земцова – Клавдия.