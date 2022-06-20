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Младший внук Пугачевой уехал из России - РИА Новости, 20.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220620/baysarov-1796804592.html
Младший внук Пугачевой уехал из России
Младший внук Пугачевой уехал из России - РИА Новости, 20.06.2022
Младший внук Пугачевой уехал из России
Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров отправился в Париж. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:43
2022-06-20T16:43
шоубиз
алла пугачева
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров отправился в Париж. Ранее в отпуск со своей женой Аленой отправился старший внук Пугачевой Никита Пресняков. Они отдыхают в США. Сама Примадонна с мужем Максимом Галкиным и младшими детьми Лизой и Гарри более трех месяцев живет в Израиле. При этом Пугачева намерена вернуться в Россию к сентябрю.Дени Байсаров – сын Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова. Кроме того, у певицы есть также старший сын от союза с Владимиром Пресняковым – Никита и дочь от Михаила Земцова – Клавдия.
https://ria.ru/20220608/pugacheva-1794087453.html
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алла пугачева, кристина орбакайте
16:43 20.06.2022
 
Младший внук Пугачевой уехал из России

Младший внук Пугачевой Дени Байсаров улетел во Францию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров перед церемонией награждения "Муз-ТВ-2014. Эволюция"
Певица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров перед церемонией награждения Муз-ТВ-2014. Эволюция - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров отправился в Париж.
Публикация, сделанная Дени Байсаровым в социальной сети
Публикация, сделанная Дени Байсаровым в социальной сети
Публикация, сделанная Дени Байсаровым в социальной сети
"В первый день в городе не хочется никуда спешить. Буду просто гулять по красивым улицам, а вечером пойдем в красивый ретро-отель на ужин", – написал Байсаров в своей социальной сети.
Публикация, сделанная Дени Байсаровым в социальной сети
Публикация, сделанная Дени Байсаровым в социальной сети
Публикация, сделанная Дени Байсаровым в социальной сети
Ранее в отпуск со своей женой Аленой отправился старший внук Пугачевой Никита Пресняков. Они отдыхают в США.
Сама Примадонна с мужем Максимом Галкиным и младшими детьми Лизой и Гарри более трех месяцев живет в Израиле. При этом Пугачева намерена вернуться в Россию к сентябрю.
Дени Байсаров – сын Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова. Кроме того, у певицы есть также старший сын от союза с Владимиром Пресняковым – Никита и дочь от Михаила Земцова – Клавдия.
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 18:46Шоубиз
Пугачева публично поддержала Галкина
 
ШоубизАлла ПугачеваКристина Орбакайте
 
 
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