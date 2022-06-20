https://ria.ru/20220620/aviabilety-1796167843.html

Эксперты выяснили, в какие страны россияне стали чаще покупать авиабилеты

Эксперты выяснили, в какие страны россияне стали чаще покупать авиабилеты - РИА Новости, 20.06.2022

Эксперты выяснили, в какие страны россияне стали чаще покупать авиабилеты

Аналитики сервиса для планирования путешествий рассказали, в какие страны туристы стали чаще приобретать авиабилеты в первый летний месяц, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T06:42

2022-06-20T06:42

2022-06-20T06:42

туризм

туризм

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шри-ланка

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туристы

авиабилеты

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Аналитики сервиса для планирования путешествий рассказали, в какие страны туристы стали чаще приобретать авиабилеты в первый летний месяц, сообщает OneTwoTrip.Для этого были проанализированы совершенные бронирования с вылетом в период с 1 по 31 июня в сравнении с маем.Среди доступных для россиян зарубежных направлений больше всего доля бронирований возросла на перелеты на Шри-Ланку ― на 120 процентов. Несмотря на то, что страна пока не отменила коронавирусные ограничения на въезд, туристы довольно часто присматриваются к этому направлению. Также увеличилась доля бронирований в Испанию: самостоятельные путешественники стали вдвое активнее сюда отправляться в июне по сравнению с маем. На третьем месте ― Германия, спрос по направлению возрос на 82 процентов, с 11 июня страна начала пускать туристов без предъявления COVID-документов.

https://ria.ru/20220615/germaniya-1795463483.html

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Лана Баева

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