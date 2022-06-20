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В Росконгрессе назвали приоритет развития связей России и Африки - РИА Новости, 20.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220620/afrika-1796723066.html
В Росконгрессе назвали приоритет развития связей России и Африки
В Росконгрессе назвали приоритет развития связей России и Африки - РИА Новости, 20.06.2022
В Росконгрессе назвали приоритет развития связей России и Африки
Участники ПМЭФ из африканских стран выразили интерес к развитию торгово-экономических связей между Россией и Африкой, приоритетным направлением определено... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:39
2022-06-20T12:57
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
африка
санкт-петербург
сергей лавров
александр панкин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Участники ПМЭФ из африканских стран выразили интерес к развитию торгово-экономических связей между Россией и Африкой, приоритетным направлением определено обеспечение продовольственной безопасности, сообщает фонд "Росконгресс".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. В рамках бизнес-диалога "Россия - Африка" обсуждались приоритеты российско-африканского сотрудничества в условиях меняющегося миропорядка."Был отмечен обоюдный интерес к развитию торгово-экономических связей между Россией и Африкой, а их приоритетными направлениями определены обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, разработка новых способов финансовых расчетов, сотрудничество в сфере инноваций и технологий, здравоохранение, образование и культура, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений", - говорится в сообщении "Росконгресса".Как отмечает фонд, участники дискуссии поддержали идеи, высказанные в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое зачитал заместитель министра Александр Панкин."Подтверждаем, что в это непростое, переломное время курс на стратегическое партнерство с Африкой выдвигается в число приоритетов внешней политики России. Высоко ценим готовность африканцев и далее наращивать экономическое взаимодействие. В интересах наших народов необходимо совместно работать над сохранением и расширением взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей в новых условиях. Важно способствовать обоюдному выходу российских и африканских экономических операторов на рынки друг друга, поощрять их участие в масштабных инфраструктурных проектах", - приводит "Росконгресс" слова Лаврова.
https://ria.ru/20220620/pmef-1796718793.html
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экономика, россия, африка, санкт-петербург, сергей лавров, александр панкин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:39 20.06.2022 (обновлено: 12:57 20.06.2022)
 
В Росконгрессе назвали приоритет развития связей России и Африки

Росконгресс: приоритет развития связей России и Африки — продовольственная безопасность

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНа XXV Петербургском международном экономическом форуме
На XXV Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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На XXV Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Участники ПМЭФ из африканских стран выразили интерес к развитию торгово-экономических связей между Россией и Африкой, приоритетным направлением определено обеспечение продовольственной безопасности, сообщает фонд "Росконгресс".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. В рамках бизнес-диалога "Россия - Африка" обсуждались приоритеты российско-африканского сотрудничества в условиях меняющегося миропорядка.
На XXV Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 12:31Петербургский международный экономический форум — 2022
На ПМЭФ обсудили необходимость разворота Латинской Америки на Восток
"Был отмечен обоюдный интерес к развитию торгово-экономических связей между Россией и Африкой, а их приоритетными направлениями определены обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, разработка новых способов финансовых расчетов, сотрудничество в сфере инноваций и технологий, здравоохранение, образование и культура, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений", - говорится в сообщении "Росконгресса".
Как отмечает фонд, участники дискуссии поддержали идеи, высказанные в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое зачитал заместитель министра Александр Панкин.
"Подтверждаем, что в это непростое, переломное время курс на стратегическое партнерство с Африкой выдвигается в число приоритетов внешней политики России. Высоко ценим готовность африканцев и далее наращивать экономическое взаимодействие. В интересах наших народов необходимо совместно работать над сохранением и расширением взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей в новых условиях. Важно способствовать обоюдному выходу российских и африканских экономических операторов на рынки друг друга, поощрять их участие в масштабных инфраструктурных проектах", - приводит "Росконгресс" слова Лаврова.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 17:00
Александр Беглов: снижения интереса к ПМЭФ из-за внешнего давления нет
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияАфрикаСанкт-ПетербургСергей ЛавровАлександр ПанкинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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