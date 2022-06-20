https://ria.ru/20220620/afrika-1796723066.html

В Росконгрессе назвали приоритет развития связей России и Африки

В Росконгрессе назвали приоритет развития связей России и Африки - РИА Новости, 20.06.2022

В Росконгрессе назвали приоритет развития связей России и Африки

Участники ПМЭФ из африканских стран выразили интерес к развитию торгово-экономических связей между Россией и Африкой, приоритетным направлением определено... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:39

2022-06-20T12:39

2022-06-20T12:57

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

африка

санкт-петербург

сергей лавров

александр панкин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796420681_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_7dacc978a07d58c60496e8a2f3a70cd9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Участники ПМЭФ из африканских стран выразили интерес к развитию торгово-экономических связей между Россией и Африкой, приоритетным направлением определено обеспечение продовольственной безопасности, сообщает фонд "Росконгресс".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. В рамках бизнес-диалога "Россия - Африка" обсуждались приоритеты российско-африканского сотрудничества в условиях меняющегося миропорядка."Был отмечен обоюдный интерес к развитию торгово-экономических связей между Россией и Африкой, а их приоритетными направлениями определены обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, разработка новых способов финансовых расчетов, сотрудничество в сфере инноваций и технологий, здравоохранение, образование и культура, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений", - говорится в сообщении "Росконгресса".Как отмечает фонд, участники дискуссии поддержали идеи, высказанные в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое зачитал заместитель министра Александр Панкин."Подтверждаем, что в это непростое, переломное время курс на стратегическое партнерство с Африкой выдвигается в число приоритетов внешней политики России. Высоко ценим готовность африканцев и далее наращивать экономическое взаимодействие. В интересах наших народов необходимо совместно работать над сохранением и расширением взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей в новых условиях. Важно способствовать обоюдному выходу российских и африканских экономических операторов на рынки друг друга, поощрять их участие в масштабных инфраструктурных проектах", - приводит "Росконгресс" слова Лаврова.

https://ria.ru/20220620/pmef-1796718793.html

https://ria.ru/20220614/beglov-1795233121.html

россия

африка

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, африка, санкт-петербург, сергей лавров, александр панкин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)