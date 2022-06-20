12:39 20.06.2022 (обновлено: 12:57 20.06.2022)
В Росконгрессе назвали приоритет развития связей России и Африки
Росконгресс: приоритет развития связей России и Африки — продовольственная безопасность
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНа XXV Петербургском международном экономическом форуме
На XXV Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Участники ПМЭФ из африканских стран выразили интерес к развитию торгово-экономических связей между Россией и Африкой, приоритетным направлением определено обеспечение продовольственной безопасности, сообщает фонд "Росконгресс".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. В рамках бизнес-диалога "Россия - Африка" обсуждались приоритеты российско-африканского сотрудничества в условиях меняющегося миропорядка.
"Был отмечен обоюдный интерес к развитию торгово-экономических связей между Россией и Африкой, а их приоритетными направлениями определены обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, разработка новых способов финансовых расчетов, сотрудничество в сфере инноваций и технологий, здравоохранение, образование и культура, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений", - говорится в сообщении "Росконгресса".
Как отмечает фонд, участники дискуссии поддержали идеи, высказанные в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое зачитал заместитель министра Александр Панкин.
"Подтверждаем, что в это непростое, переломное время курс на стратегическое партнерство с Африкой выдвигается в число приоритетов внешней политики России. Высоко ценим готовность африканцев и далее наращивать экономическое взаимодействие. В интересах наших народов необходимо совместно работать над сохранением и расширением взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей в новых условиях. Важно способствовать обоюдному выходу российских и африканских экономических операторов на рынки друг друга, поощрять их участие в масштабных инфраструктурных проектах", - приводит "Росконгресс" слова Лаврова.