https://ria.ru/20220619/vybory-1796603805.html

СМИ: коалиция Макрона не получила абсолютное большинство мест в Нацсобрании

СМИ: коалиция Макрона не получила абсолютное большинство мест в Нацсобрании - РИА Новости, 19.06.2022

СМИ: коалиция Макрона не получила абсолютное большинство мест в Нацсобрании

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" не получила абсолютное большинство мест в Национальном собрании по итогам второго тура парламентских... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T21:04

2022-06-19T21:04

2022-06-19T22:48

эммануэль макрон

франция

марин ле пен

жан-люк меланшон

эрик земмур

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" не получила абсолютное большинство мест в Национальном собрании по итогам второго тура парламентских выборов, сообщает телеканал BFMTV.В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). По данным МВД Республики, явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%.По данным телеканала, по итогам второго тура парламентских выборов простое большинство в Нацсобрании Франции получает коалиция Макрона, на втором месте - левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона, на третьем - партия Марин Ле Пен "Национальное объединение".Как отмечает канал со ссылкой на прогноз исследовательской компании Elabe, президентская коалиция получит от 205 до 235 мест в Национальном собрании, левый союз – от 170 до 190 мандатов, "Национальное объединение" - от 75 до 95. На четвертом месте - партия "Республиканцы", которые получат от 60 до 75 депутатских кресел.Первый тур парламентских выборов прошел во Франции 12 июня. По его итогам, коалиция "Вместе!" получила 25,71%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Меланшона – 25,61%..Для победы во втором туре парламентских выборов достаточно набрать простое большинство голосов. По итогам будут избраны 577 депутатов Национального собрания сроком на пять лет.В финальном противостоянии принимают участие коалиция "Вместе!" (Ensemble!), объединяющая основанную Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Ее конкурентом стала левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые".В голосовании также участвовали крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.

https://ria.ru/20220616/vizit-1795778190.html

https://ria.ru/20220613/melanshon-1795066685.html

франция

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

эммануэль макрон, франция, марин ле пен, жан-люк меланшон, эрик земмур