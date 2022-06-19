21:04 19.06.2022 (обновлено: 22:48 19.06.2022)
СМИ: коалиция Макрона не получила абсолютное большинство мест в Нацсобрании
BFMTV: коалиция Макрона не получила абсолютное большинство в Национальном собрании Франции
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" не получила абсолютное большинство мест в Национальном собрании по итогам второго тура парламентских выборов, сообщает телеканал BFMTV.
В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). По данным МВД Республики, явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%.
По данным телеканала, по итогам второго тура парламентских выборов простое большинство в Нацсобрании Франции получает коалиция Макрона, на втором месте - левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона, на третьем - партия Марин Ле Пен "Национальное объединение".
Как отмечает канал со ссылкой на прогноз исследовательской компании Elabe, президентская коалиция получит от 205 до 235 мест в Национальном собрании, левый союз – от 170 до 190 мандатов, "Национальное объединение" - от 75 до 95. На четвертом месте - партия "Республиканцы", которые получат от 60 до 75 депутатских кресел.
Первый тур парламентских выборов прошел во Франции 12 июня. По его итогам, коалиция "Вместе!" получила 25,71%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Меланшона – 25,61%..
Как отмечает канал со ссылкой на прогноз исследовательской компании Elabe, президентская коалиция получит от 205 до 235 мест в Национальном собрании, левый союз – от 170 до 190 мандатов, "Национальное объединение" - от 75 до 95. На четвертом месте - партия "Республиканцы", которые получат от 60 до 75 депутатских кресел.
Первый тур парламентских выборов прошел во Франции 12 июня. По его итогам, коалиция "Вместе!" получила 25,71%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Меланшона – 25,61%..
Для победы во втором туре парламентских выборов достаточно набрать простое большинство голосов. По итогам будут избраны 577 депутатов Национального собрания сроком на пять лет.
В финальном противостоянии принимают участие коалиция "Вместе!" (Ensemble!), объединяющая основанную Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Ее конкурентом стала левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые".
В голосовании также участвовали крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.