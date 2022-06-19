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Макрон проголосовал во втором туре парламентских выборов во Франции - РИА Новости, 19.06.2022
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Макрон проголосовал во втором туре парламентских выборов во Франции
Макрон проголосовал во втором туре парламентских выборов во Франции - РИА Новости, 19.06.2022
Макрон проголосовал во втором туре парламентских выборов во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своей супругой Брижит проголосовал во втором туре выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T14:57
2022-06-19T14:58
в мире
справки
эммануэль макрон
жан-люк меланшон
марин ле пен
франция
возрождение
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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своей супругой Брижит проголосовал во втором туре выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента), передает телеканал BFMTV.Избирательные участки открылись для голосования во втором туре выборов в Национальное собрание Франции (нижнюю палату парламента) в воскресенье в 8 утра по местному времени (9.00 мск).По данным МВД Республики, явка во втором туре парламентских выборов по состоянию на 12.00 по местному времени (13.00 мск) составила 18,99%, что выше показателя на выборах в 2017 году: тогда к этому времени проголосовали 17,75% французов.Макрон в сопровождении своей супруги Брижит проголосовал в воскресенье во втором туре выборов на избирательном участке в городе Ле Туке (департамент Па-де-Кале) на севере страны, где находится их семейное имение.Как отмечает телеканал, явка в Па-де-Кале составила 18,95%.В выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа-Экология-Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.Во втором туре парламентских выборов основная борьба развернется между президентской коалицией "Вместе!" и коалицией левых под предводительством Жан-Люка Меланшона.По итогам первого тура выборов, который прошел 12 июня, коалиция "Вместе!" получила 25,71%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Меланшона – 25,61%.В воскресенье 19 июня будут избраны 577 депутатов Национального собрания Франции сроком на пять лет. Во втором туре кандидатам на место в парламенте достаточно набрать простое большинство голосов.
https://ria.ru/20220616/vizit-1795778190.html
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в мире, справки, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, марин ле пен, франция, возрождение
14:57 19.06.2022 (обновлено: 14:58 19.06.2022)
 
Макрон проголосовал во втором туре парламентских выборов во Франции

Телеканал BFMTV: Макрон проголосовал во втором туре выборов в Национальное собрание страны

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своей супругой Брижит проголосовал во втором туре выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента), передает телеканал BFMTV.
Избирательные участки открылись для голосования во втором туре выборов в Национальное собрание Франции (нижнюю палату парламента) в воскресенье в 8 утра по местному времени (9.00 мск).
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По данным МВД Республики, явка во втором туре парламентских выборов по состоянию на 12.00 по местному времени (13.00 мск) составила 18,99%, что выше показателя на выборах в 2017 году: тогда к этому времени проголосовали 17,75% французов.
Макрон в сопровождении своей супруги Брижит проголосовал в воскресенье во втором туре выборов на избирательном участке в городе Ле Туке (департамент Па-де-Кале) на севере страны, где находится их семейное имение.
Как отмечает телеканал, явка в Па-де-Кале составила 18,95%.
В выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа-Экология-Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.
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Во втором туре парламентских выборов основная борьба развернется между президентской коалицией "Вместе!" и коалицией левых под предводительством Жан-Люка Меланшона.
По итогам первого тура выборов, который прошел 12 июня, коалиция "Вместе!" получила 25,71%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Меланшона – 25,61%.
В воскресенье 19 июня будут избраны 577 депутатов Национального собрания Франции сроком на пять лет. Во втором туре кандидатам на место в парламенте достаточно набрать простое большинство голосов.
 
В миреСправкиЭммануэль МакронЖан-Люк МеланшонМарин Ле ПенФранцияВозрождение
 
 
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