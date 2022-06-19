https://ria.ru/20220619/vybory-1796562610.html

Макрон проголосовал во втором туре парламентских выборов во Франции

Макрон проголосовал во втором туре парламентских выборов во Франции - РИА Новости, 19.06.2022

Макрон проголосовал во втором туре парламентских выборов во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своей супругой Брижит проголосовал во втором туре выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T14:57

2022-06-19T14:57

2022-06-19T14:58

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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своей супругой Брижит проголосовал во втором туре выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента), передает телеканал BFMTV.Избирательные участки открылись для голосования во втором туре выборов в Национальное собрание Франции (нижнюю палату парламента) в воскресенье в 8 утра по местному времени (9.00 мск).По данным МВД Республики, явка во втором туре парламентских выборов по состоянию на 12.00 по местному времени (13.00 мск) составила 18,99%, что выше показателя на выборах в 2017 году: тогда к этому времени проголосовали 17,75% французов.Макрон в сопровождении своей супруги Брижит проголосовал в воскресенье во втором туре выборов на избирательном участке в городе Ле Туке (департамент Па-де-Кале) на севере страны, где находится их семейное имение.Как отмечает телеканал, явка в Па-де-Кале составила 18,95%.В выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа-Экология-Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.Во втором туре парламентских выборов основная борьба развернется между президентской коалицией "Вместе!" и коалицией левых под предводительством Жан-Люка Меланшона.По итогам первого тура выборов, который прошел 12 июня, коалиция "Вместе!" получила 25,71%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Меланшона – 25,61%.В воскресенье 19 июня будут избраны 577 депутатов Национального собрания Франции сроком на пять лет. Во втором туре кандидатам на место в парламенте достаточно набрать простое большинство голосов.

https://ria.ru/20220616/vizit-1795778190.html

https://ria.ru/20220613/makron-1795027441.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, справки, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, марин ле пен, франция, возрождение