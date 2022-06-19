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Сенатор: уничтожение пункта ВСУ поспособствует сдаче в плен подразделений
Сенатор: уничтожение пункта ВСУ поспособствует сдаче в плен подразделений - РИА Новости, 19.06.2022
Сенатор: уничтожение пункта ВСУ поспособствует сдаче в плен подразделений
Уничтожение пункта управления ВСУ будет способствовать сдаче в плен украинских военнослужащих целыми подразделениями, считает глава оборонного комитета Совфеда... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T21:15
2022-06-19T21:15
2022-06-19T21:15
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уничтожение пункта управления ВСУ будет способствовать сдаче в плен украинских военнослужащих целыми подразделениями, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.Ранее в воскресенье в Минобороны России сообщили, что "Калибрами" нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия". В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ."Полагаю, что сегодняшние события поспособствуют более активной сдаче украинских военнослужащих в плен целыми подразделениями. Те, кому ещё есть что терять, уже задумываются о неутешительных для ВСУ перспективах дальнейшего сопротивления", - сказал сенатор.По его словам, Россия неоднократно обращалась к украинским военнослужащим с призывом сдаваться в плен. Он отметил, что "России не нужны потоки крови, не нужна ликвидация живой силы врага ради самой ликвидации".
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
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россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Сенатор: уничтожение пункта ВСУ поспособствует сдаче в плен подразделений
Сенатор Бондарев: уничтожение пункта ВСУ поспособствует сдаче в плен подразделений
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уничтожение пункта управления ВСУ будет способствовать сдаче в плен украинских военнослужащих целыми подразделениями, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
Ранее в воскресенье в Минобороны России
сообщили, что "Калибрами" нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области
в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия". В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ
.
"Полагаю, что сегодняшние события поспособствуют более активной сдаче украинских военнослужащих в плен целыми подразделениями. Те, кому ещё есть что терять, уже задумываются о неутешительных для ВСУ перспективах дальнейшего сопротивления", - сказал сенатор.
По его словам, Россия неоднократно обращалась к украинским военнослужащим с призывом сдаваться в плен. Он отметил, что "России не нужны потоки крови, не нужна ликвидация живой силы врага ради самой ликвидации".