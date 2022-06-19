https://ria.ru/20220619/ukraina-1796560627.html

В Сети указали на странность в фотографии Зеленского и Макрона

В Сети указали на странность в фотографии Зеленского и Макрона - РИА Новости, 19.06.2022

В Сети указали на странность в фотографии Зеленского и Макрона

Пользователи интернета бурно обсуждают встречу президента Украины Владимира Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T14:38

2022-06-19T14:38

2022-06-19T14:53

в мире

борис джонсон

олаф шольц

марио драги

украина

франция

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евросоюз

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пользователи интернета бурно обсуждают встречу президента Украины Владимира Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном.После того как украинский лидер был запечатлен в объятиях президента Франции, многим показалось, что Зеленский чувствует себя намного комфортнее в обществе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона."Зеленский выглядит неловко", — написал один из пользователей."Это самая тревожная фотография Зеленского, которую я видел за четыре месяца конфликта", — согласился другой комментатор."Зеленский отвергает объятия Макрона и смотрит в сторону во время рукопожатия. Это о многом говорит", — считает еще один читатель."Достаточно посмотреть на язык тела Зеленского, чтобы понять, кого из политиков он предпочитает видеть", — заметил другой."Конечно, Зеленский любит Бориса, Борис только что дал ему чек на восемь миллиардов фунтов стерлингов", — сделал вывод пользователь.Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министр Италии Марио Драги посетил Киев 16 июня. В столицу Украины они прибыли на поезде из польского Жешува. По итогам переговоров Макрон заявил, что Франция, Германия и Италия выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, и пообещал продолжать поставки оружия.По словам главы партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, поездка Макрона в Киев стала способом повлиять на выборы в парламент, второй тур которых проходит сегодня во Франции. По итогам первого тура президентская коалиция "Вместе!" получила 25,71 процента голосов, левый "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люка Меланшона незначительно уступил ей — 25,61 процента. Во втором туре партии Макрона грозит потеря абсолютного большинства в парламенте.

https://ria.ru/20220617/zelenskiy-1796151202.html

https://ria.ru/20220617/zavist-1796139576.html

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франция

германия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, борис джонсон, олаф шольц, марио драги, украина, франция, германия, евросоюз, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии