14:38 19.06.2022 (обновлено: 14:53 19.06.2022)
В Сети указали на странность в фотографии Зеленского и Макрона
Читатели Daily Express обратили внимание на странность в фотографии Зеленского и Макрона
© AFP 2022 / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пользователи интернета бурно обсуждают встречу президента Украины Владимира Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
После того как украинский лидер был запечатлен в объятиях президента Франции, многим показалось, что Зеленский чувствует себя намного комфортнее в обществе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
"Зеленский выглядит неловко", — написал один из пользователей.
"Это самая тревожная фотография Зеленского, которую я видел за четыре месяца конфликта", — согласился другой комментатор.
"Зеленский отвергает объятия Макрона и смотрит в сторону во время рукопожатия. Это о многом говорит", — считает еще один читатель.
"Достаточно посмотреть на язык тела Зеленского, чтобы понять, кого из политиков он предпочитает видеть", — заметил другой.
"Конечно, Зеленский любит Бориса, Борис только что дал ему чек на восемь миллиардов фунтов стерлингов", — сделал вывод пользователь.
Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министр Италии Марио Драги посетил Киев 16 июня. В столицу Украины они прибыли на поезде из польского Жешува. По итогам переговоров Макрон заявил, что Франция, Германия и Италия выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, и пообещал продолжать поставки оружия.
По словам главы партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, поездка Макрона в Киев стала способом повлиять на выборы в парламент, второй тур которых проходит сегодня во Франции. По итогам первого тура президентская коалиция "Вместе!" получила 25,71 процента голосов, левый "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люка Меланшона незначительно уступил ей — 25,61 процента. Во втором туре партии Макрона грозит потеря абсолютного большинства в парламенте.