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Российская авиация уничтожила украинский эшелон с живой силой и техникой

Российская авиация уничтожила украинский эшелон с живой силой и техникой - РИА Новости, 19.06.2022

Российская авиация уничтожила украинский эшелон с живой силой и техникой

Российская авиация за сутки высокоточными ударами разбила украинский железнодорожный эшелон с живой силой и техникой, уничтожено более 100 украинских военных,... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T13:34

2022-06-19T13:34

2022-06-19T15:22

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

днепропетровская область

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская авиация за сутки высокоточными ударами разбила украинский железнодорожный эшелон с живой силой и техникой, уничтожено более 100 украинских военных, 30 танков и боевых бронированных машин, сообщили в Минобороны России."Высокоточными ракетами воздушного базирования в 19.20 нанесено поражение эшелону с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады, прибывшего из города Владимир-Волынский в зону боевых действий на Донбассе. В результате удара по месту разгрузки эшелона в районе железнодорожной станции Губиниха Днепропетровской области уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин", - сообщили в Минобороны.

днепропетровская область

донбасс

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, днепропетровская область, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков