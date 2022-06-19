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Российская авиация уничтожила украинский эшелон с живой силой и техникой - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/ukraina-1796552069.html
Российская авиация уничтожила украинский эшелон с живой силой и техникой
Российская авиация уничтожила украинский эшелон с живой силой и техникой - РИА Новости, 19.06.2022
Российская авиация уничтожила украинский эшелон с живой силой и техникой
Российская авиация за сутки высокоточными ударами разбила украинский железнодорожный эшелон с живой силой и техникой, уничтожено более 100 украинских военных,... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T13:34
2022-06-19T15:22
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
днепропетровская область
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская авиация за сутки высокоточными ударами разбила украинский железнодорожный эшелон с живой силой и техникой, уничтожено более 100 украинских военных, 30 танков и боевых бронированных машин, сообщили в Минобороны России."Высокоточными ракетами воздушного базирования в 19.20 нанесено поражение эшелону с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады, прибывшего из города Владимир-Волынский в зону боевых действий на Донбассе. В результате удара по месту разгрузки эшелона в районе железнодорожной станции Губиниха Днепропетровской области уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин", - сообщили в Минобороны.
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безопасность, вооруженные силы украины, днепропетровская область, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
13:34 19.06.2022 (обновлено: 15:22 19.06.2022)
 
Российская авиация уничтожила украинский эшелон с живой силой и техникой

Российская авиация уничтожила украинский железнодорожный эшелон с живой силой и техникой

© РИА НовостиТехники подвозят авиационную ракету, чтобы смонтировать на истребитель ВКС России, задействованный в специальной военной операции на Украине
Техники подвозят авиационную ракету, чтобы смонтировать на истребитель ВКС России, задействованный в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости
Техники подвозят авиационную ракету, чтобы смонтировать на истребитель ВКС России, задействованный в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская авиация за сутки высокоточными ударами разбила украинский железнодорожный эшелон с живой силой и техникой, уничтожено более 100 украинских военных, 30 танков и боевых бронированных машин, сообщили в Минобороны России.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в 19.20 нанесено поражение эшелону с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады, прибывшего из города Владимир-Волынский в зону боевых действий на Донбассе. В результате удара по месту разгрузки эшелона в районе железнодорожной станции Губиниха Днепропетровской области уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин", - сообщили в Минобороны.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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