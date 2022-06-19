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Украинские Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ в Днепропетровской области
Украинские Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 19.06.2022
Украинские Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ в Днепропетровской области
Украинские штурмовики Су-25 нанесли удар по позициям своих же подразделений под Широким в Днепропетровской области, говорится в воскресной сводке Минобороны... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T13:23
2022-06-19T13:23
2022-06-19T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Украинские штурмовики Су-25 нанесли удар по позициям своих же подразделений под Широким в Днепропетровской области, говорится в воскресной сводке Минобороны России."Так, в 13.30 пара штурмовиков Су-25 воздушных сил Украины нанесла удар по позициям своих подразделений в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области", - говорится в документе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, ввс украины, украина, днепропетровская область
13:23 19.06.2022 (обновлено: 15:22 19.06.2022)
Украинские Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ в Днепропетровской области
Минобороны: украинские Су-25 ударили по позициям ВСУ у Широкого в Днепропетровской области