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Украинские Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ в Днепропетровской области

Украинские Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 19.06.2022

Украинские Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ в Днепропетровской области

Украинские штурмовики Су-25 нанесли удар по позициям своих же подразделений под Широким в Днепропетровской области, говорится в воскресной сводке Минобороны... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T13:23

2022-06-19T13:23

2022-06-19T15:22

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Украинские штурмовики Су-25 нанесли удар по позициям своих же подразделений под Широким в Днепропетровской области, говорится в воскресной сводке Минобороны России."Так, в 13.30 пара штурмовиков Су-25 воздушных сил Украины нанесла удар по позициям своих подразделений в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области", - говорится в документе.

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Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, ввс украины, украина, днепропетровская область