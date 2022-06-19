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Украинские Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 19.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/ukraina-1796550498.html
Украинские Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ в Днепропетровской области
Украинские Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 19.06.2022
Украинские Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ в Днепропетровской области
Украинские штурмовики Су-25 нанесли удар по позициям своих же подразделений под Широким в Днепропетровской области, говорится в воскресной сводке Минобороны... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T13:23
2022-06-19T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
ввс украины
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Украинские штурмовики Су-25 нанесли удар по позициям своих же подразделений под Широким в Днепропетровской области, говорится в воскресной сводке Минобороны России."Так, в 13.30 пара штурмовиков Су-25 воздушных сил Украины нанесла удар по позициям своих подразделений в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области", - говорится в документе.
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в мире, вооруженные силы украины, ввс украины, украина, днепропетровская область
13:23 19.06.2022 (обновлено: 15:22 19.06.2022)
 
Украинские Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны: украинские Су-25 ударили по позициям ВСУ у Широкого в Днепропетровской области

© U.S. Air Force / Christopher SparksИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины
© U.S. Air Force / Christopher Sparks
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Украинские штурмовики Су-25 нанесли удар по позициям своих же подразделений под Широким в Днепропетровской области, говорится в воскресной сводке Минобороны России.
"Так, в 13.30 пара штурмовиков Су-25 воздушных сил Украины нанесла удар по позициям своих подразделений в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области", - говорится в документе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВВС УкраиныУкраинаДнепропетровская область
 
 
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