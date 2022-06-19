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Еврокомиссия назвала Украине условия отзыва статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 19.06.2022
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Еврокомиссия назвала Украине условия отзыва статуса кандидата в ЕС
Еврокомиссия назвала Украине условия отзыва статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 19.06.2022
Еврокомиссия назвала Украине условия отзыва статуса кандидата в ЕС
В Еврокомиссии перечислили несколько условий, неисполнение которых может привести к лишению Украины статуса кандидата на вступление в Евросоюз. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T10:45
2022-06-19T13:35
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европа
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Еврокомиссии перечислили несколько условий, неисполнение которых может привести к лишению Украины статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Так, киевские власти должны провести судебную реформу, ввести законы, препятствующие коррупции, олигархии, отмыванию денег, изменить законодательство о национальных меньшинствах и согласовать закон о СМИ с директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах."Процесс присоединения по-прежнему основывается на установленных критериях и условиях. Это позволяет любой стране, участвующей в процессе, прогрессировать, основываясь на собственных достижениях. В то же время это означает, что статус кандидата в ЕС может быть отменен, если основные условия не будут выполняться", — заявили в Еврокомиссии. На этой неделе ЕК рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Окончательное решение будут принимать лидеры сообщества на саммите, который пройдет 23 и 24 июня. Последней страной, принятой в Евросоюз, стала Хорватия в 2013 году. На рассмотрение ее заявки ушло десять лет. Это не единственный подобный пример. Так, Албания получила статус кандидата в 2014 году, Турции его присвоили еще в 1999 -м, но обе страны так и не стали членами ЕС.
https://ria.ru/20220619/ukraina-1796524880.html
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в мире, украина, европа
10:45 19.06.2022 (обновлено: 13:35 19.06.2022)
 
Еврокомиссия назвала Украине условия отзыва статуса кандидата в ЕС

Еврокомиссия перечислила Украине условия отзыва статуса кандидата на вступление в ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Еврокомиссии перечислили несколько условий, неисполнение которых может привести к лишению Украины статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Так, киевские власти должны провести судебную реформу, ввести законы, препятствующие коррупции, олигархии, отмыванию денег, изменить законодательство о национальных меньшинствах и согласовать закон о СМИ с директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.
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"Процесс присоединения по-прежнему основывается на установленных критериях и условиях. Это позволяет любой стране, участвующей в процессе, прогрессировать, основываясь на собственных достижениях. В то же время это означает, что статус кандидата в ЕС может быть отменен, если основные условия не будут выполняться", — заявили в Еврокомиссии.
На этой неделе ЕК рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Окончательное решение будут принимать лидеры сообщества на саммите, который пройдет 23 и 24 июня.
Последней страной, принятой в Евросоюз, стала Хорватия в 2013 году. На рассмотрение ее заявки ушло десять лет. Это не единственный подобный пример. Так, Албания получила статус кандидата в 2014 году, Турции его присвоили еще в 1999 -м, но обе страны так и не стали членами ЕС.
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