https://ria.ru/20220619/ukraina-1796530548.html

Еврокомиссия назвала Украине условия отзыва статуса кандидата в ЕС

Еврокомиссия назвала Украине условия отзыва статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 19.06.2022

Еврокомиссия назвала Украине условия отзыва статуса кандидата в ЕС

В Еврокомиссии перечислили несколько условий, неисполнение которых может привести к лишению Украины статуса кандидата на вступление в Евросоюз. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T10:45

2022-06-19T10:45

2022-06-19T13:35

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Еврокомиссии перечислили несколько условий, неисполнение которых может привести к лишению Украины статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Так, киевские власти должны провести судебную реформу, ввести законы, препятствующие коррупции, олигархии, отмыванию денег, изменить законодательство о национальных меньшинствах и согласовать закон о СМИ с директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах."Процесс присоединения по-прежнему основывается на установленных критериях и условиях. Это позволяет любой стране, участвующей в процессе, прогрессировать, основываясь на собственных достижениях. В то же время это означает, что статус кандидата в ЕС может быть отменен, если основные условия не будут выполняться", — заявили в Еврокомиссии. На этой неделе ЕК рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Окончательное решение будут принимать лидеры сообщества на саммите, который пройдет 23 и 24 июня. Последней страной, принятой в Евросоюз, стала Хорватия в 2013 году. На рассмотрение ее заявки ушло десять лет. Это не единственный подобный пример. Так, Албания получила статус кандидата в 2014 году, Турции его присвоили еще в 1999 -м, но обе страны так и не стали членами ЕС.

https://ria.ru/20220619/ukraina-1796524880.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, европа