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Дегтярев заявил о необходимости выпускать стекло в Хабаровском крае - РИА Новости, 19.06.2022
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https://ria.ru/20220619/steklo-1796512088.html
Дегтярев заявил о необходимости выпускать стекло в Хабаровском крае
Дегтярев заявил о необходимости выпускать стекло в Хабаровском крае - РИА Новости, 19.06.2022
Дегтярев заявил о необходимости выпускать стекло в Хабаровском крае
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме, что ищет инвесторов для строительства... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T04:07
2022-06-19T04:07
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
дальний восток
новосибирск
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме, что ищет инвесторов для строительства стекольного завода в регионе.В декабре 2020 года вопрос о возможности создания в регионе производства по переработке стекла поднимался на встрече первого замглавы Хабаровского муниципального района Татьяны Луговской и директора ООО "Реалит" Виктора Вторушина, представляющего интересы потенциального инвестора ООО "Гласс Рециклинг" (Новосибирск). С целью развития сотрудничества планировалось подобрать варианты земельных участков и помещений, необходимых для реализации данного проекта. Рассматривались площадки в селах Ильинка, Восточное и Бычиха. Как уточняли в райадминистрации, стекло намеревались собирать с полигонов, от производителей оконной продукции, предприятий общепита. Стеклянный лом рассчитывали поставлять на новосибирский завод "Экран", где из вторсырья будет производиться новая продукция. Чтобы закупить оборудование, называлась сумма порядка двух миллионов рублей.Вопрос о строительстве стекольного завода в регионе поднимался еще в 2012 году. Планировалось, что предприятие должно было производить стеклотару для пищевой промышленности - по предварительным оценкам, в год выпускать порядка 450 миллионов бутылок.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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экономика, дальний восток, новосибирск, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
04:07 19.06.2022
 
Дегтярев заявил о необходимости выпускать стекло в Хабаровском крае

Дегтярев заявил о поиске инвестора для строительства стекольного завода в Хабаровском крае

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме, что ищет инвесторов для строительства стекольного завода в регионе.
"Мы смотрим, не пора ли нам стекло выпускать. Я ищу инвестора на стекольный завод здесь, на полях питерского форума. Пока не нашел. Если через ваше интервью кто-нибудь обратится - дадим все: землю, преференции налоговые. Рынок сбыта колоссальный. Весь Дальний Восток готов закупать стекло, но его нет", - сказал Дегтярев.
В декабре 2020 года вопрос о возможности создания в регионе производства по переработке стекла поднимался на встрече первого замглавы Хабаровского муниципального района Татьяны Луговской и директора ООО "Реалит" Виктора Вторушина, представляющего интересы потенциального инвестора ООО "Гласс Рециклинг" (Новосибирск). С целью развития сотрудничества планировалось подобрать варианты земельных участков и помещений, необходимых для реализации данного проекта. Рассматривались площадки в селах Ильинка, Восточное и Бычиха. Как уточняли в райадминистрации, стекло намеревались собирать с полигонов, от производителей оконной продукции, предприятий общепита. Стеклянный лом рассчитывали поставлять на новосибирский завод "Экран", где из вторсырья будет производиться новая продукция. Чтобы закупить оборудование, называлась сумма порядка двух миллионов рублей.
Вопрос о строительстве стекольного завода в регионе поднимался еще в 2012 году. Планировалось, что предприятие должно было производить стеклотару для пищевой промышленности - по предварительным оценкам, в год выпускать порядка 450 миллионов бутылок.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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03:41Петербургский международный экономический форум — 2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаДальний ВостокНовосибирскСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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