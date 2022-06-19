https://ria.ru/20220619/steklo-1796512088.html

Дегтярев заявил о необходимости выпускать стекло в Хабаровском крае

Дегтярев заявил о необходимости выпускать стекло в Хабаровском крае - РИА Новости, 19.06.2022

Дегтярев заявил о необходимости выпускать стекло в Хабаровском крае

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме, что ищет инвесторов для строительства... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T04:07

2022-06-19T04:07

2022-06-19T04:07

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

дальний восток

новосибирск

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765961197_0:0:923:519_1920x0_80_0_0_9b0b85b6c74144b5f75d79e568c161cb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме, что ищет инвесторов для строительства стекольного завода в регионе.В декабре 2020 года вопрос о возможности создания в регионе производства по переработке стекла поднимался на встрече первого замглавы Хабаровского муниципального района Татьяны Луговской и директора ООО "Реалит" Виктора Вторушина, представляющего интересы потенциального инвестора ООО "Гласс Рециклинг" (Новосибирск). С целью развития сотрудничества планировалось подобрать варианты земельных участков и помещений, необходимых для реализации данного проекта. Рассматривались площадки в селах Ильинка, Восточное и Бычиха. Как уточняли в райадминистрации, стекло намеревались собирать с полигонов, от производителей оконной продукции, предприятий общепита. Стеклянный лом рассчитывали поставлять на новосибирский завод "Экран", где из вторсырья будет производиться новая продукция. Чтобы закупить оборудование, называлась сумма порядка двух миллионов рублей.Вопрос о строительстве стекольного завода в регионе поднимался еще в 2012 году. Планировалось, что предприятие должно было производить стеклотару для пищевой промышленности - по предварительным оценкам, в год выпускать порядка 450 миллионов бутылок.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20220619/metro-1796511356.html

дальний восток

новосибирск

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, дальний восток, новосибирск, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)