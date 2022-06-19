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Чеченские бойцы нашли в Северодонецке крупный схрон иностранного вооружения - РИА Новости, 19.06.2022
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Чеченские бойцы нашли в Северодонецке крупный схрон иностранного вооружения
Чеченские бойцы нашли в Северодонецке крупный схрон иностранного вооружения - РИА Новости, 19.06.2022
Чеченские бойцы нашли в Северодонецке крупный схрон иностранного вооружения
Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов показал крупный схрон иностранного вооружения украинских силовиков, найденный подразделением "Ахмат" в... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T13:50
2022-06-19T14:23
специальная военная операция на украине
безопасность
северодонецк
донбасс
украина
чеченская республика (чечня)
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 19 июн - РИА Новости. Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов показал крупный схрон иностранного вооружения украинских силовиков, найденный подразделением "Ахмат" в Северодонецке в Донбассе."Все, что в блоке НАТО только по-моему есть, у нас уже есть все. Все разновидности (вооружения – ред.). Но мы считаем, что намного надежнее наш РПГ (ручной противотанковый гранатомет – ред.)", - рассказал РИА Новости Алаудинов.Он уточнил, что в Северодонецке бойцы подразделения "Ахмат" нашли большой схрон вооружения, которое иностранные партнеры Киева поставляют на Украину. Среди прочего в схроне были найдены кроме прочего неиспользованные американские противотанковые комплексы Javelin и шведско-британские NLAW, а также бесшумные минометы, поставленные Польшей."Если они (западные партнеры Киева – ред.) думают, что они поменяют ситуацию, отправляя им это вооружение, конечно, они заблуждаются. Мы это им доказываем на деле", - прокомментировал Алаудинов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220616/vooruzheniya-1795536939.html
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Крупный схрон иностранного оружия украинских силовиков в Северодонецке
Крупный схрон иностранного оружия украинских силовиков в Северодонецке
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безопасность, северодонецк, донбасс, украина, чеченская республика (чечня)
13:50 19.06.2022 (обновлено: 14:23 19.06.2022)
 
Чеченские бойцы нашли в Северодонецке крупный схрон иностранного вооружения

Помощник Кадырова Алаудинов показал найденный в Северодонецке схрон иностранного оружия

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 19 июн - РИА Новости. Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов показал крупный схрон иностранного вооружения украинских силовиков, найденный подразделением "Ахмат" в Северодонецке в Донбассе.
"Все, что в блоке НАТО только по-моему есть, у нас уже есть все. Все разновидности (вооружения – ред.). Но мы считаем, что намного надежнее наш РПГ (ручной противотанковый гранатомет – ред.)", - рассказал РИА Новости Алаудинов.
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Он уточнил, что в Северодонецке бойцы подразделения "Ахмат" нашли большой схрон вооружения, которое иностранные партнеры Киева поставляют на Украину. Среди прочего в схроне были найдены кроме прочего неиспользованные американские противотанковые комплексы Javelin и шведско-британские NLAW, а также бесшумные минометы, поставленные Польшей.
"Если они (западные партнеры Киева – ред.) думают, что они поменяют ситуацию, отправляя им это вооружение, конечно, они заблуждаются. Мы это им доказываем на деле", - прокомментировал Алаудинов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСеверодонецкДонбассУкраинаЧеченская республика (Чечня)
 
 
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