https://ria.ru/20220619/podrostok-1796627154.html

Подросток попал в больницу после поездки на крыше поезда в Москве

Подросток попал в больницу после поездки на крыше поезда в Москве - РИА Новости, 19.06.2022

Подросток попал в больницу после поездки на крыше поезда в Москве

Поездка на крыше поезда для 12-летнего зацепера закончилась больницей, сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЦФО. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T23:36

2022-06-19T23:36

2022-06-19T23:36

происшествия

ржд

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Поездка на крыше поезда для 12-летнего зацепера закончилась больницей, сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЦФО."На станции Ростокино Ярославского направления МЖД с крыши электропоезда сообщением Щелково-Москва с признаками травмирования электрическим током снят и госпитализирован 12-летний подросток", - говорится в сообщении.Добавляется, что транспортные полицейские и следователи разбираются в инциденте.

https://ria.ru/20220417/politseyskiy-1783980539.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, ржд, министерство внутренних дел рф (мвд россии)