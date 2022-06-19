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Подросток попал в больницу после поездки на крыше поезда в Москве - РИА Новости, 19.06.2022
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Подросток попал в больницу после поездки на крыше поезда в Москве
Подросток попал в больницу после поездки на крыше поезда в Москве - РИА Новости, 19.06.2022
Подросток попал в больницу после поездки на крыше поезда в Москве
Поездка на крыше поезда для 12-летнего зацепера закончилась больницей, сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЦФО. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T23:36
2022-06-19T23:36
происшествия
ржд
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Поездка на крыше поезда для 12-летнего зацепера закончилась больницей, сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЦФО."На станции Ростокино Ярославского направления МЖД с крыши электропоезда сообщением Щелково-Москва с признаками травмирования электрическим током снят и госпитализирован 12-летний подросток", - говорится в сообщении.Добавляется, что транспортные полицейские и следователи разбираются в инциденте.
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происшествия, ржд, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
23:36 19.06.2022
 
Подросток попал в больницу после поездки на крыше поезда в Москве

УТ МВД РФ по ЦФО: 12-летний подросток попал в больницу после поездки на крыше поезда

© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкПоезд на открытой после реконструкции станции Кокошкино Киевского направления МЖД
Поезд на открытой после реконструкции станции Кокошкино Киевского направления МЖД - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
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Поезд на открытой после реконструкции станции Кокошкино Киевского направления МЖД. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Поездка на крыше поезда для 12-летнего зацепера закончилась больницей, сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЦФО.
"На станции Ростокино Ярославского направления МЖД с крыши электропоезда сообщением Щелково-Москва с признаками травмирования электрическим током снят и госпитализирован 12-летний подросток", - говорится в сообщении.
Добавляется, что транспортные полицейские и следователи разбираются в инциденте.
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