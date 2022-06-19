https://ria.ru/20220619/podrostok-1796627154.html
Подросток попал в больницу после поездки на крыше поезда в Москве
Подросток попал в больницу после поездки на крыше поезда в Москве - РИА Новости, 19.06.2022
Подросток попал в больницу после поездки на крыше поезда в Москве
Поездка на крыше поезда для 12-летнего зацепера закончилась больницей, сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЦФО. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T23:36
2022-06-19T23:36
2022-06-19T23:36
происшествия
ржд
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Поездка на крыше поезда для 12-летнего зацепера закончилась больницей, сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЦФО."На станции Ростокино Ярославского направления МЖД с крыши электропоезда сообщением Щелково-Москва с признаками травмирования электрическим током снят и госпитализирован 12-летний подросток", - говорится в сообщении.Добавляется, что транспортные полицейские и следователи разбираются в инциденте.
https://ria.ru/20220417/politseyskiy-1783980539.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ржд, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Подросток попал в больницу после поездки на крыше поезда в Москве
УТ МВД РФ по ЦФО: 12-летний подросток попал в больницу после поездки на крыше поезда