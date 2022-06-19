https://ria.ru/20220619/pmef-1796539522.html

Глава Самарской области приехал на ПМЭФ на своей Lada Vesta Sport

Глава Самарской области приехал на ПМЭФ на своей Lada Vesta Sport - РИА Новости, 19.06.2022

Глава Самарской области приехал на ПМЭФ на своей Lada Vesta Sport

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал в интервью РИА Новости, что приехал на ПМЭФ в Санкт-Петербург из Самары на своей Lada Vesta Sport, но не... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T11:50

2022-06-19T11:50

2022-06-19T11:50

петербургский международный экономический форум — 2022

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

авто

самара

санкт-петербург

самарская область

дмитрий азаров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал в интервью РИА Новости, что приехал на ПМЭФ в Санкт-Петербург из Самары на своей Lada Vesta Sport, но не все время был за рулем."Да. Но не сам за рулем, потому что мне было необходимо побывать в Москве", - сказал Азаров, отвечая на вопрос, приехал ли он из Самары в Санкт-Петербург на Lada Vesta Sport.Губернатор напомнил, что это его личный автомобиль. "Lada Vesta собирается в Ижевске, а Lada Vesta Sport в Тольятти. И я купил когда-то первый автомобиль Lada Vesta Sport, и он, естественно, здесь, в Санкт-Петербурге. Кстати, вся делегация Самарской области перемещалась здесь на автомобилях производства "АвтоВАЗа", - подчеркнул Азаров.Глава региона признался, что у него были планы приехать в Санкт-Петербург за рулем своей Lada Vesta Sport. "Но пришлось побывать в Москве, с учетом переноса некоторых важных совещаний, не удалось самому доехать. Но надеюсь все-таки сделать это, заехать по дороге из Москвы в Торжок, Великий Новгород. В Великом Новгороде я был, но вот в целом ряде наших прекрасных русских городов еще не побывал. Как-нибудь в отпуске это сделаю", - сказал Азаров.Глава Минфина Антон Силуанов 16 июня на сессии ПМЭФ заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на Lada. В этот же день Азаров и глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов поехали на совещание по развитию автопрома на Lada Vesta Sport, которая принадлежит главе самарского региона.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/avtovaz-1796477252.html

https://ria.ru/20220618/lada-1796463940.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

петербургский международный экономический форум (фонд), экономика, авто, самара, санкт-петербург, самарская область, дмитрий азаров, автоваз, lada vesta, максим соколов, антон силуанов, москва