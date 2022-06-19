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Глава Самарской области приехал на ПМЭФ на своей Lada Vesta Sport - РИА Новости, 19.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220619/pmef-1796539522.html
Глава Самарской области приехал на ПМЭФ на своей Lada Vesta Sport
Глава Самарской области приехал на ПМЭФ на своей Lada Vesta Sport - РИА Новости, 19.06.2022
Глава Самарской области приехал на ПМЭФ на своей Lada Vesta Sport
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал в интервью РИА Новости, что приехал на ПМЭФ в Санкт-Петербург из Самары на своей Lada Vesta Sport, но не... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T11:50
2022-06-19T11:50
петербургский международный экономический форум — 2022
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
авто
самара
санкт-петербург
самарская область
дмитрий азаров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал в интервью РИА Новости, что приехал на ПМЭФ в Санкт-Петербург из Самары на своей Lada Vesta Sport, но не все время был за рулем."Да. Но не сам за рулем, потому что мне было необходимо побывать в Москве", - сказал Азаров, отвечая на вопрос, приехал ли он из Самары в Санкт-Петербург на Lada Vesta Sport.Губернатор напомнил, что это его личный автомобиль. "Lada Vesta собирается в Ижевске, а Lada Vesta Sport в Тольятти. И я купил когда-то первый автомобиль Lada Vesta Sport, и он, естественно, здесь, в Санкт-Петербурге. Кстати, вся делегация Самарской области перемещалась здесь на автомобилях производства "АвтоВАЗа", - подчеркнул Азаров.Глава региона признался, что у него были планы приехать в Санкт-Петербург за рулем своей Lada Vesta Sport. "Но пришлось побывать в Москве, с учетом переноса некоторых важных совещаний, не удалось самому доехать. Но надеюсь все-таки сделать это, заехать по дороге из Москвы в Торжок, Великий Новгород. В Великом Новгороде я был, но вот в целом ряде наших прекрасных русских городов еще не побывал. Как-нибудь в отпуске это сделаю", - сказал Азаров.Глава Минфина Антон Силуанов 16 июня на сессии ПМЭФ заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на Lada. В этот же день Азаров и глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов поехали на совещание по развитию автопрома на Lada Vesta Sport, которая принадлежит главе самарского региона.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220618/avtovaz-1796477252.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), экономика, авто, самара, санкт-петербург, самарская область, дмитрий азаров, автоваз, lada vesta, максим соколов, антон силуанов, москва
11:50 19.06.2022
 
Глава Самарской области приехал на ПМЭФ на своей Lada Vesta Sport

Глава Самарской области Азаров приехал на ПМЭФ на своей Lada Vesta Sport

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиГлава Самарской области Дмитрий Азаров приехал на ПМЭФ на своей Lada Vesta Sport
Глава Самарской области Дмитрий Азаров приехал на ПМЭФ на своей Lada Vesta Sport - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
Глава Самарской области Дмитрий Азаров приехал на ПМЭФ на своей Lada Vesta Sport. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал в интервью РИА Новости, что приехал на ПМЭФ в Санкт-Петербург из Самары на своей Lada Vesta Sport, но не все время был за рулем.
"Да. Но не сам за рулем, потому что мне было необходимо побывать в Москве", - сказал Азаров, отвечая на вопрос, приехал ли он из Самары в Санкт-Петербург на Lada Vesta Sport.
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Губернатор напомнил, что это его личный автомобиль. "Lada Vesta собирается в Ижевске, а Lada Vesta Sport в Тольятти. И я купил когда-то первый автомобиль Lada Vesta Sport, и он, естественно, здесь, в Санкт-Петербурге. Кстати, вся делегация Самарской области перемещалась здесь на автомобилях производства "АвтоВАЗа", - подчеркнул Азаров.
Глава региона признался, что у него были планы приехать в Санкт-Петербург за рулем своей Lada Vesta Sport. "Но пришлось побывать в Москве, с учетом переноса некоторых важных совещаний, не удалось самому доехать. Но надеюсь все-таки сделать это, заехать по дороге из Москвы в Торжок, Великий Новгород. В Великом Новгороде я был, но вот в целом ряде наших прекрасных русских городов еще не побывал. Как-нибудь в отпуске это сделаю", - сказал Азаров.
Глава Минфина Антон Силуанов 16 июня на сессии ПМЭФ заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на Lada. В этот же день Азаров и глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов поехали на совещание по развитию автопрома на Lada Vesta Sport, которая принадлежит главе самарского региона.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Петербургский международный экономический форум (фонд)ЭкономикаАвтоСамараСанкт-ПетербургСамарская областьДмитрий АзаровАвтоВАЗLada VestaМаксим СоколовАнтон СилуановМосква
 
 
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