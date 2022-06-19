https://ria.ru/20220619/peregovory-1796535102.html

Французов возмутил внешний вид Зеленского на встрече с Макроном

Французов возмутил внешний вид Зеленского на встрече с Макроном - РИА Новости, 19.06.2022

Французов возмутил внешний вид Зеленского на встрече с Макроном

Читателей газеты Le Figaro возмутили поведение и внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T11:22

2022-06-19T11:22

2022-06-19T13:51

в мире

украина

владимир зеленский

эммануэль макрон

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Читателей газеты Le Figaro возмутили поведение и внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном. "Зеленский недостаточно вежливый, чтобы одеться должным образом перед теми, кто его кормит", — написал JOEL VELASQUE."Молодец Макрон. Зеленский использует французские САУ Сaesar, чтобы бомбить мирных жителей в Донецке! Позор Франции!" — возмутился Lohan. "Зеленский принимает представителей США иногда в костюмах и галстуках или даже в военной форме, для Европы достаточно футболки..." — отметил ТConcombre29. "Два актера второго плана со сценаристом Рэмбо и режиссером, которым является президент Голливуда, а производство финансирует "Уоллстрит Парамаунт", — добавил GORDO GARCIA. "Какое коллективное безумие! Зеленский, "хозяин мира", щелчком пальца заставляет своих камердинеров, возглавляющих ЕС, провести всю ночь в поезде, которые приходят к нему на сцену, чтобы принести присягу на верность", — считает Grand largue. "Непоколебимая дружба за деньги, особенно из ЕС", — заключили читатели. Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министр Италии Марио Драги посетил Киев 16 июня. В столицу Украины они прибыли на поезде из польского Жешува. По итогам переговоров Макрон заявил, что Франция, Германия и Италия выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, и пообещал продолжать поставки оружия.По словам главы партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, поездка Макрона в Киев стала способом повлиять на выборы в парламент, второй тур которых проходит сегодня во Франции. По итогам первого тура президентская коалиция "Вместе!" получила 25,71 процента голосов, левый "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люка Меланшона незначительно уступил ей — 25,61 процента. Во втором туре партии Макрона грозит потеря абсолютного большинства в парламенте.

https://ria.ru/20220619/ukraina-1796530548.html

https://ria.ru/20220619/ukraina-1796524880.html

https://ria.ru/20220618/ukraina-1796404761.html

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, владимир зеленский, эммануэль макрон