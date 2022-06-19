https://ria.ru/20220619/peregovory-1796535102.html
Французов возмутил внешний вид Зеленского на встрече с Макроном
Французов возмутил внешний вид Зеленского на встрече с Макроном - РИА Новости, 19.06.2022
Французов возмутил внешний вид Зеленского на встрече с Макроном
Читателей газеты Le Figaro возмутили поведение и внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T11:22
2022-06-19T11:22
2022-06-19T13:51
в мире
украина
владимир зеленский
эммануэль макрон
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Читателей газеты Le Figaro возмутили поведение и внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном. "Зеленский недостаточно вежливый, чтобы одеться должным образом перед теми, кто его кормит", — написал JOEL VELASQUE."Молодец Макрон. Зеленский использует французские САУ Сaesar, чтобы бомбить мирных жителей в Донецке! Позор Франции!" — возмутился Lohan. "Зеленский принимает представителей США иногда в костюмах и галстуках или даже в военной форме, для Европы достаточно футболки..." — отметил ТConcombre29. "Два актера второго плана со сценаристом Рэмбо и режиссером, которым является президент Голливуда, а производство финансирует "Уоллстрит Парамаунт", — добавил GORDO GARCIA. "Какое коллективное безумие! Зеленский, "хозяин мира", щелчком пальца заставляет своих камердинеров, возглавляющих ЕС, провести всю ночь в поезде, которые приходят к нему на сцену, чтобы принести присягу на верность", — считает Grand largue. "Непоколебимая дружба за деньги, особенно из ЕС", — заключили читатели. Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министр Италии Марио Драги посетил Киев 16 июня. В столицу Украины они прибыли на поезде из польского Жешува. По итогам переговоров Макрон заявил, что Франция, Германия и Италия выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, и пообещал продолжать поставки оружия.По словам главы партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, поездка Макрона в Киев стала способом повлиять на выборы в парламент, второй тур которых проходит сегодня во Франции. По итогам первого тура президентская коалиция "Вместе!" получила 25,71 процента голосов, левый "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люка Меланшона незначительно уступил ей — 25,61 процента. Во втором туре партии Макрона грозит потеря абсолютного большинства в парламенте.
https://ria.ru/20220619/ukraina-1796530548.html
https://ria.ru/20220619/ukraina-1796524880.html
https://ria.ru/20220618/ukraina-1796404761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, эммануэль макрон
11:22 19.06.2022 (обновлено: 13:51 19.06.2022)
Французов возмутил внешний вид Зеленского на встрече с Макроном
Читатели Le Figaro возмутились внешним видом и поведением Зеленского на встрече с Макроном
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Читателей газеты Le Figaro возмутили
поведение и внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.
"Зеленский недостаточно вежливый, чтобы одеться должным образом перед теми, кто его кормит", — написал JOEL VELASQUE.
"Молодец Макрон. Зеленский использует французские САУ Сaesar, чтобы бомбить мирных жителей в Донецке! Позор Франции!" — возмутился Lohan.
"Зеленский принимает представителей США иногда в костюмах и галстуках или даже в военной форме, для Европы достаточно футболки..." — отметил ТConcombre29.
"Два актера второго плана со сценаристом Рэмбо и режиссером, которым является президент Голливуда, а производство финансирует "Уоллстрит Парамаунт", — добавил GORDO GARCIA.
"Какое коллективное безумие! Зеленский, "хозяин мира", щелчком пальца заставляет своих камердинеров, возглавляющих ЕС, провести всю ночь в поезде, которые приходят к нему на сцену, чтобы принести присягу на верность", — считает Grand largue.
"Непоколебимая дружба за деньги, особенно из ЕС", — заключили читатели.
Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министр Италии Марио Драги посетил Киев 16 июня. В столицу Украины они прибыли на поезде из польского Жешува. По итогам переговоров Макрон заявил, что Франция, Германия и Италия выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, и пообещал продолжать поставки оружия.
По словам главы партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
, поездка Макрона
в Киев стала способом повлиять на выборы в парламент, второй тур которых проходит сегодня во Франции. По итогам первого тура президентская коалиция "Вместе!" получила 25,71 процента голосов, левый "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люка Меланшона
незначительно уступил ей — 25,61 процента. Во втором туре партии Макрона грозит потеря абсолютного большинства в парламенте.