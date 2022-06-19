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Аудитория развлекательных форматов начала возвращаться, заявили в ГПМ - РИА Новости, 19.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220619/obschestvo-1796553551.html
Аудитория развлекательных форматов начала возвращаться, заявили в ГПМ
Аудитория развлекательных форматов начала возвращаться, заявили в ГПМ - РИА Новости, 19.06.2022
Аудитория развлекательных форматов начала возвращаться, заявили в ГПМ
Сейчас аудитория развлекательных форматов возвращается, объем просмотра жанра уже вырос до 18%, сообщил РИА Новости генеральный директор ГПМ Александр Жаров. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T13:45
2022-06-19T13:46
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
россия
санкт-петербург
нтв (телеканал)
петербургский международный экономический форум (фонд)
газпром-медиа холдинг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сейчас аудитория развлекательных форматов возвращается, объем просмотра жанра уже вырос до 18%, сообщил РИА Новости генеральный директор ГПМ Александр Жаров."Конечно, интерес к развлечениям резко снизился весной на фоне новостной повестки. Объем смотрения жанра социально-политических и новостных программ весной существенно вырос: с 9% от общего телесмотрения до 26% в марте по аудитории от 14 до 44 лет. На этом фоне заметно выросли показатели новостных проектов на НТВ, вышедшие на свои максимальные позиции в будни", - сказал Жаров на ПМЭФ.По его словам, итоговые новости с Ирадой Зейналовой в воскресенье был лидером во время показа (15,7%) и демонстрируют прирост (18%, май к январю)."Однако сейчас мы наблюдаем постепенное возвращение аудитории развлекательных форматов: объем просмотра жанра вырос до 18%", - добавил Жаров.Также гендиректор рассказал, что популярностью среди развлекательных проектов холдинга "Газпром-медиа" пользуются такие программы российского производства, как "Маска" (аудитория "все 18+": 16,0%, +78% по отношению к годовой доле НТВ) "На ножах" ("все 14-44 лет": 8,1%, +83% к годовой доле "Пятницы"), "Звезды в Африке" ("все 14-44 лет": 10,1%, +40% к годовой доле ТНТ).Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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общество, россия, санкт-петербург, нтв (телеканал), петербургский международный экономический форум (фонд), газпром-медиа холдинг
13:45 19.06.2022 (обновлено: 13:46 19.06.2022)
 
Аудитория развлекательных форматов начала возвращаться, заявили в ГПМ

Глава ГПМ Жаров: интерес к развлекательному формату возвращается впервые после 24 февраля

© Pexels/Andrew NeelДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком
© Pexels/Andrew Neel
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сейчас аудитория развлекательных форматов возвращается, объем просмотра жанра уже вырос до 18%, сообщил РИА Новости генеральный директор ГПМ Александр Жаров.
"Конечно, интерес к развлечениям резко снизился весной на фоне новостной повестки. Объем смотрения жанра социально-политических и новостных программ весной существенно вырос: с 9% от общего телесмотрения до 26% в марте по аудитории от 14 до 44 лет. На этом фоне заметно выросли показатели новостных проектов на НТВ, вышедшие на свои максимальные позиции в будни", - сказал Жаров на ПМЭФ.
По его словам, итоговые новости с Ирадой Зейналовой в воскресенье был лидером во время показа (15,7%) и демонстрируют прирост (18%, май к январю).
"Однако сейчас мы наблюдаем постепенное возвращение аудитории развлекательных форматов: объем просмотра жанра вырос до 18%", - добавил Жаров.
Также гендиректор рассказал, что популярностью среди развлекательных проектов холдинга "Газпром-медиа" пользуются такие программы российского производства, как "Маска" (аудитория "все 18+": 16,0%, +78% по отношению к годовой доле НТВ) "На ножах" ("все 14-44 лет": 8,1%, +83% к годовой доле "Пятницы"), "Звезды в Африке" ("все 14-44 лет": 10,1%, +40% к годовой доле ТНТ).
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Генеральный директор Газпром-Медиа Холдинга Александр Жаров на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 05:17Петербургский международный экономический форум — 2022
На ПМЭФ рассказали, чем можно заменить западный развлекательный контент
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ОбществоРоссияСанкт-ПетербургНТВ (телеканал)Петербургский международный экономический форум (фонд)Газпром-Медиа Холдинг
 
 
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