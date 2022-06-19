https://ria.ru/20220619/obschestvo-1796553551.html

Аудитория развлекательных форматов начала возвращаться, заявили в ГПМ

Аудитория развлекательных форматов начала возвращаться, заявили в ГПМ - РИА Новости, 19.06.2022

Аудитория развлекательных форматов начала возвращаться, заявили в ГПМ

Сейчас аудитория развлекательных форматов возвращается, объем просмотра жанра уже вырос до 18%, сообщил РИА Новости генеральный директор ГПМ Александр Жаров. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T13:45

2022-06-19T13:45

2022-06-19T13:46

петербургский международный экономический форум — 2022

общество

россия

санкт-петербург

нтв (телеканал)

петербургский международный экономический форум (фонд)

газпром-медиа холдинг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сейчас аудитория развлекательных форматов возвращается, объем просмотра жанра уже вырос до 18%, сообщил РИА Новости генеральный директор ГПМ Александр Жаров."Конечно, интерес к развлечениям резко снизился весной на фоне новостной повестки. Объем смотрения жанра социально-политических и новостных программ весной существенно вырос: с 9% от общего телесмотрения до 26% в марте по аудитории от 14 до 44 лет. На этом фоне заметно выросли показатели новостных проектов на НТВ, вышедшие на свои максимальные позиции в будни", - сказал Жаров на ПМЭФ.По его словам, итоговые новости с Ирадой Зейналовой в воскресенье был лидером во время показа (15,7%) и демонстрируют прирост (18%, май к январю)."Однако сейчас мы наблюдаем постепенное возвращение аудитории развлекательных форматов: объем просмотра жанра вырос до 18%", - добавил Жаров.Также гендиректор рассказал, что популярностью среди развлекательных проектов холдинга "Газпром-медиа" пользуются такие программы российского производства, как "Маска" (аудитория "все 18+": 16,0%, +78% по отношению к годовой доле НТВ) "На ножах" ("все 14-44 лет": 8,1%, +83% к годовой доле "Пятницы"), "Звезды в Африке" ("все 14-44 лет": 10,1%, +40% к годовой доле ТНТ).Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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общество, россия, санкт-петербург, нтв (телеканал), петербургский международный экономический форум (фонд), газпром-медиа холдинг