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Создатели фильма "Небо" получили в этом году три награды - РИА Новости, 19.06.2022
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Культура
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Создатели фильма "Небо" получили в этом году три награды
Создатели фильма "Небо" получили в этом году три награды - РИА Новости, 19.06.2022
Создатели фильма "Небо" получили в этом году три награды
Создатели и актеры фильма "Небо" о подвиге российского летчика Олега Пешкова и операции по спасению штурмана самолета Су-24, сбитого турецким истребителем,... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T05:57
2022-06-19T05:57
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Создатели и актеры фильма "Небо" о подвиге российского летчика Олега Пешкова и операции по спасению штурмана самолета Су-24, сбитого турецким истребителем, получили в этом году три награды, в том числе премии Минобороны России и Российского военно-исторического общества. Об этом сообщили журналистам в субботу в Фонде поддержки военно-патриотического кино.По словам Мединского, "Небо" - первый фильм о современном Герое России. "Картина основана на реальных событиях и рассказывает об истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии. Съемки проходили на объектах Минобороны России, в том числе на авиабазе Хмеймим", - рассказал Мединский, вручая награду.В свою очередь Юрченко сообщила журналистам, что создатели фильма работали совместно с Министерством обороны РФ с этапа написания сценария. "Подготовительный период занял два года, к созданию картины было привлечено большое число консультантов. И это было очень плодотворное взаимодействие", - отметила продюсер. "Мне кажется очень важным, что наградами отмечена картина, в основу которой легла реальная история о героизме наших с вами современников, защищающих Родину", - подчеркнула она."Небо" - первый художественный фильм, снятый о военной операции в Сирии. Картина вышла в прокат 18 ноября 2021 года. Лента основана на реальных событиях - 24 ноября 2015 российский бомбардировщик был сбит турецким истребителем. Летчики катапультировались, но командира экипажа Олега Пешкова боевики расстреляли еще в воздухе. Страшные кадры убийства разлетелись по всему миру.Ранее режиссер ленты Игорь Копылов рассказал, что картина выйдет в повторный прокат в российских кинотеатрах 22 июня при содействии Фонда поддержки военно-патриотического кино.О создании Фонда поддержки военно-патриотического кино под эгидой российского военного ведомства 7 июня сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, фонд будет оказывать помощь в производстве кинокартин на военно-патриотическую тематику, в том числе о деятельности Министерства обороны и решаемых Вооруженными силами задачах.
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россия, общество
05:57 19.06.2022
 
Создатели фильма "Небо" получили в этом году три награды

Создатели фильма "Небо" получили в этом году три награды, в том числе от Минобороны России

© Триикс Медиа (2020)Кадр из фильма "Небо"
Кадр из фильма Небо
© Триикс Медиа (2020)
Кадр из фильма "Небо". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Создатели и актеры фильма "Небо" о подвиге российского летчика Олега Пешкова и операции по спасению штурмана самолета Су-24, сбитого турецким истребителем, получили в этом году три награды, в том числе премии Минобороны России и Российского военно-исторического общества. Об этом сообщили журналистам в субботу в Фонде поддержки военно-патриотического кино.
"Продюсер картины, генеральный продюсер кинокомпании "Триикс Медиа" Инесса Юрченко и исполнитель главной роли в фильме "Небо" актер Игорь Петренко удостоены премий Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства за 2021 год. Еще одну премию - "За верность исторической правде" - создателям ленты вручил помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский в рамках Петербургского международного экономического форума. Кроме того, фильм стал лауреатом XXXI Международного кинофорума "Золотой Витязь", - сообщили в фонде.
По словам Мединского, "Небо" - первый фильм о современном Герое России. "Картина основана на реальных событиях и рассказывает об истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии. Съемки проходили на объектах Минобороны России, в том числе на авиабазе Хмеймим", - рассказал Мединский, вручая награду.
В свою очередь Юрченко сообщила журналистам, что создатели фильма работали совместно с Министерством обороны РФ с этапа написания сценария. "Подготовительный период занял два года, к созданию картины было привлечено большое число консультантов. И это было очень плодотворное взаимодействие", - отметила продюсер. "Мне кажется очень важным, что наградами отмечена картина, в основу которой легла реальная история о героизме наших с вами современников, защищающих Родину", - подчеркнула она.
"Небо" - первый художественный фильм, снятый о военной операции в Сирии. Картина вышла в прокат 18 ноября 2021 года. Лента основана на реальных событиях - 24 ноября 2015 российский бомбардировщик был сбит турецким истребителем. Летчики катапультировались, но командира экипажа Олега Пешкова боевики расстреляли еще в воздухе. Страшные кадры убийства разлетелись по всему миру.
Ранее режиссер ленты Игорь Копылов рассказал, что картина выйдет в повторный прокат в российских кинотеатрах 22 июня при содействии Фонда поддержки военно-патриотического кино.
О создании Фонда поддержки военно-патриотического кино под эгидой российского военного ведомства 7 июня сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, фонд будет оказывать помощь в производстве кинокартин на военно-патриотическую тематику, в том числе о деятельности Министерства обороны и решаемых Вооруженными силами задачах.
Кадр из фильма Небо
29 ноября 2021, 05:12
Военные показали русской общине Алеппо фильм "Небо" и рассказали о подвигах
 
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