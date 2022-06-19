https://ria.ru/20220619/nebo-1796513356.html

Создатели фильма "Небо" получили в этом году три награды

Создатели фильма "Небо" получили в этом году три награды - РИА Новости, 19.06.2022

Создатели фильма "Небо" получили в этом году три награды

Создатели и актеры фильма "Небо" о подвиге российского летчика Олега Пешкова и операции по спасению штурмана самолета Су-24, сбитого турецким истребителем,... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T05:57

2022-06-19T05:57

2022-06-19T05:57

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Создатели и актеры фильма "Небо" о подвиге российского летчика Олега Пешкова и операции по спасению штурмана самолета Су-24, сбитого турецким истребителем, получили в этом году три награды, в том числе премии Минобороны России и Российского военно-исторического общества. Об этом сообщили журналистам в субботу в Фонде поддержки военно-патриотического кино.По словам Мединского, "Небо" - первый фильм о современном Герое России. "Картина основана на реальных событиях и рассказывает об истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии. Съемки проходили на объектах Минобороны России, в том числе на авиабазе Хмеймим", - рассказал Мединский, вручая награду.В свою очередь Юрченко сообщила журналистам, что создатели фильма работали совместно с Министерством обороны РФ с этапа написания сценария. "Подготовительный период занял два года, к созданию картины было привлечено большое число консультантов. И это было очень плодотворное взаимодействие", - отметила продюсер. "Мне кажется очень важным, что наградами отмечена картина, в основу которой легла реальная история о героизме наших с вами современников, защищающих Родину", - подчеркнула она."Небо" - первый художественный фильм, снятый о военной операции в Сирии. Картина вышла в прокат 18 ноября 2021 года. Лента основана на реальных событиях - 24 ноября 2015 российский бомбардировщик был сбит турецким истребителем. Летчики катапультировались, но командира экипажа Олега Пешкова боевики расстреляли еще в воздухе. Страшные кадры убийства разлетелись по всему миру.Ранее режиссер ленты Игорь Копылов рассказал, что картина выйдет в повторный прокат в российских кинотеатрах 22 июня при содействии Фонда поддержки военно-патриотического кино.О создании Фонда поддержки военно-патриотического кино под эгидой российского военного ведомства 7 июня сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, фонд будет оказывать помощь в производстве кинокартин на военно-патриотическую тематику, в том числе о деятельности Министерства обороны и решаемых Вооруженными силами задачах.

https://ria.ru/20211129/aleppo-1761197425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество