https://ria.ru/20220619/nato-1796523101.html

СМИ: Эрдоган представит документы по Швеции и Финляндии на саммите НАТО

СМИ: Эрдоган представит документы по Швеции и Финляндии на саммите НАТО - РИА Новости, 19.06.2022

СМИ: Эрдоган представит документы по Швеции и Финляндии на саммите НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган представит специальные документы по поддержке Швеции и Финляндии боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T09:33

2022-06-19T09:33

2022-06-19T09:33

турция

нато

швеция

финляндия

рабочая партия курдистана

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 19 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган представит специальные документы по поддержке Швеции и Финляндии боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на саммите лидеров НАТО в Мадриде, пишет в воскресенье газета Sabah.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана."Президент Реджеп Тайип Эрдоган представит тезисы Турции со специальными документами и файлами на саммите лидеров НАТО, который состоится в Мадриде, столице Испании, в конце месяца. Будут продемонстрированы доказательства финансовой и политической поддержки Швеции и Финляндии РПК, будет заявлено, что "союзные" отношения не могут быть установлены, пока продолжается это враждебная позиция", - пишет издание.Уточняется, что в ходе операций в Сирии и на севере Ирака были захвачены противотанковые пушки 84-го калибра шведского производства АТ-4 с дальностью стрельбы 200-1000 метров. Были записаны серийные номера противотанковых орудий и сделаны снимки."С другой стороны, эскалация Грецией напряженности в Эгейском море из-за ее вопиющего нарушения международного права также будет обсуждаться на решающем саммите НАТО. Вооружение островов, не имеющих военного статуса, что является "существенным нарушением" Парижского (1947) и Лозаннского (1923) соглашений, а также провокационные визиты на уровне заместителя министра обороны также были зафиксированы Турцией. Факты, которые отрицают Афины, также будут показаны союзникам вместе с документами", - уточняет Sabah.

https://ria.ru/20220616/nato-1795834501.html

https://ria.ru/20220614/finlyandiya-1795332268.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

турция, нато, швеция, финляндия, рабочая партия курдистана, реджеп тайип эрдоган, в мире