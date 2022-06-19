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СМИ: Эрдоган представит документы по Швеции и Финляндии на саммите НАТО - РИА Новости, 19.06.2022
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СМИ: Эрдоган представит документы по Швеции и Финляндии на саммите НАТО
СМИ: Эрдоган представит документы по Швеции и Финляндии на саммите НАТО - РИА Новости, 19.06.2022
СМИ: Эрдоган представит документы по Швеции и Финляндии на саммите НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган представит специальные документы по поддержке Швеции и Финляндии боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T09:33
2022-06-19T09:33
турция
нато
швеция
финляндия
рабочая партия курдистана
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 19 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган представит специальные документы по поддержке Швеции и Финляндии боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на саммите лидеров НАТО в Мадриде, пишет в воскресенье газета Sabah.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана."Президент Реджеп Тайип Эрдоган представит тезисы Турции со специальными документами и файлами на саммите лидеров НАТО, который состоится в Мадриде, столице Испании, в конце месяца. Будут продемонстрированы доказательства финансовой и политической поддержки Швеции и Финляндии РПК, будет заявлено, что "союзные" отношения не могут быть установлены, пока продолжается это враждебная позиция", - пишет издание.Уточняется, что в ходе операций в Сирии и на севере Ирака были захвачены противотанковые пушки 84-го калибра шведского производства АТ-4 с дальностью стрельбы 200-1000 метров. Были записаны серийные номера противотанковых орудий и сделаны снимки."С другой стороны, эскалация Грецией напряженности в Эгейском море из-за ее вопиющего нарушения международного права также будет обсуждаться на решающем саммите НАТО. Вооружение островов, не имеющих военного статуса, что является "существенным нарушением" Парижского (1947) и Лозаннского (1923) соглашений, а также провокационные визиты на уровне заместителя министра обороны также были зафиксированы Турцией. Факты, которые отрицают Афины, также будут показаны союзникам вместе с документами", - уточняет Sabah.
https://ria.ru/20220616/nato-1795834501.html
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турция, нато, швеция, финляндия, рабочая партия курдистана, реджеп тайип эрдоган, в мире
09:33 19.06.2022
 
СМИ: Эрдоган представит документы по Швеции и Финляндии на саммите НАТО

Газета "Sabah": на саммите НАТО Эрдоган представит документы по Швеции и Финляндии

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 19 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган представит специальные документы по поддержке Швеции и Финляндии боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на саммите лидеров НАТО в Мадриде, пишет в воскресенье газета Sabah.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
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"Президент Реджеп Тайип Эрдоган представит тезисы Турции со специальными документами и файлами на саммите лидеров НАТО, который состоится в Мадриде, столице Испании, в конце месяца. Будут продемонстрированы доказательства финансовой и политической поддержки Швеции и Финляндии РПК, будет заявлено, что "союзные" отношения не могут быть установлены, пока продолжается это враждебная позиция", - пишет издание.
Уточняется, что в ходе операций в Сирии и на севере Ирака были захвачены противотанковые пушки 84-го калибра шведского производства АТ-4 с дальностью стрельбы 200-1000 метров. Были записаны серийные номера противотанковых орудий и сделаны снимки.
"С другой стороны, эскалация Грецией напряженности в Эгейском море из-за ее вопиющего нарушения международного права также будет обсуждаться на решающем саммите НАТО. Вооружение островов, не имеющих военного статуса, что является "существенным нарушением" Парижского (1947) и Лозаннского (1923) соглашений, а также провокационные визиты на уровне заместителя министра обороны также были зафиксированы Турцией. Факты, которые отрицают Афины, также будут показаны союзникам вместе с документами", - уточняет Sabah.
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ТурцияНАТОШвецияФинляндияРабочая партия КурдистанаРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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