СМИ: Эрдоган представит документы по Швеции и Финляндии на саммите НАТО
Газета "Sabah": на саммите НАТО Эрдоган представит документы по Швеции и Финляндии
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 19 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган представит специальные документы по поддержке Швеции и Финляндии боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на саммите лидеров НАТО в Мадриде, пишет в воскресенье газета Sabah.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган представит тезисы Турции со специальными документами и файлами на саммите лидеров НАТО, который состоится в Мадриде, столице Испании, в конце месяца. Будут продемонстрированы доказательства финансовой и политической поддержки Швеции и Финляндии РПК, будет заявлено, что "союзные" отношения не могут быть установлены, пока продолжается это враждебная позиция", - пишет издание.
"С другой стороны, эскалация Грецией напряженности в Эгейском море из-за ее вопиющего нарушения международного права также будет обсуждаться на решающем саммите НАТО. Вооружение островов, не имеющих военного статуса, что является "существенным нарушением" Парижского (1947) и Лозаннского (1923) соглашений, а также провокационные визиты на уровне заместителя министра обороны также были зафиксированы Турцией. Факты, которые отрицают Афины, также будут показаны союзникам вместе с документами", - уточняет Sabah.