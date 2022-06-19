Дегтярев рассказал, появится ли в Хабаровске метро
Губернатор Дегтярев заявил, что метро в Хабаровске строить не будут из-за его дороговизны
Вид на Хабаровск и реку Амур. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Метро в Хабаровске строить не будут из-за его дороговизны, даже когда город станет миллионником, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
"Хабаровск - сказка, а не город, к 2031 году будет миллионник... Но, сразу говорю, что метро мы строить не будем после преодоления миллиона. Нам это не надо. Очень дорого. Будем просто строить широкие дороги, развязки и легкие линии рельсового транспорта. В Хабаровском крае порядок - он развивается", - поделился планами Дегтярев.
Ранее глава региона заявлял, что население Хабаровска к 2030 году должно вырасти до 1 миллиона человек. Такую задачу он поставил правительству края в декабре прошлого года на расширенном заседании, где он представил стратегию развития региона на ближайшие пять лет. По его словам, "расширяясь на восток и на север, будут сформированы новые микрорайоны, планируется масштабная реновация застроенных территорий через механизмы комплексного развития территорий". В крае готова нормативная база для запуска этого механизма, заверял губернатор. Он подчеркнул, что выполнить эту задачу возможно, в том числе через создание комфортной среды. Это, по словам главы региона, не только обеспечит сокращение оттока людей, но и привлечет новых жителей.
Всего в Хабаровском крае проживают более 1,3 миллиона человек, в Хабаровске - более 613 тысяч по последним данным госстатистики.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.