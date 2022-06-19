https://ria.ru/20220619/metro-1796511356.html

Дегтярев рассказал, появится ли в Хабаровске метро

Дегтярев рассказал, появится ли в Хабаровске метро - РИА Новости, 19.06.2022

Дегтярев рассказал, появится ли в Хабаровске метро

Метро в Хабаровске строить не будут из-за его дороговизны, даже когда город станет миллионником, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T03:41

2022-06-19T03:41

2022-06-19T03:41

петербургский международный экономический форум — 2022

хабаровск

хабаровский край

петербургский международный экономический форум (фонд)

санкт-петербург

экономика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574614750_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8fc4bcb9142edfb305efad52b1f0020f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Метро в Хабаровске строить не будут из-за его дороговизны, даже когда город станет миллионником, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.Ранее глава региона заявлял, что население Хабаровска к 2030 году должно вырасти до 1 миллиона человек. Такую задачу он поставил правительству края в декабре прошлого года на расширенном заседании, где он представил стратегию развития региона на ближайшие пять лет. По его словам, "расширяясь на восток и на север, будут сформированы новые микрорайоны, планируется масштабная реновация застроенных территорий через механизмы комплексного развития территорий". В крае готова нормативная база для запуска этого механизма, заверял губернатор. Он подчеркнул, что выполнить эту задачу возможно, в том числе через создание комфортной среды. Это, по словам главы региона, не только обеспечит сокращение оттока людей, но и привлечет новых жителей.Всего в Хабаровском крае проживают более 1,3 миллиона человек, в Хабаровске - более 613 тысяч по последним данным госстатистики.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20220619/gruzooborot-1796510171.html

хабаровск

хабаровский край

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

хабаровск, хабаровский край, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, экономика, общество