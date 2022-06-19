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Дегтярев рассказал, появится ли в Хабаровске метро - РИА Новости, 19.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220619/metro-1796511356.html
Дегтярев рассказал, появится ли в Хабаровске метро
Дегтярев рассказал, появится ли в Хабаровске метро - РИА Новости, 19.06.2022
Дегтярев рассказал, появится ли в Хабаровске метро
Метро в Хабаровске строить не будут из-за его дороговизны, даже когда город станет миллионником, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T03:41
2022-06-19T03:41
петербургский международный экономический форум — 2022
хабаровск
хабаровский край
петербургский международный экономический форум (фонд)
санкт-петербург
экономика
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Метро в Хабаровске строить не будут из-за его дороговизны, даже когда город станет миллионником, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.Ранее глава региона заявлял, что население Хабаровска к 2030 году должно вырасти до 1 миллиона человек. Такую задачу он поставил правительству края в декабре прошлого года на расширенном заседании, где он представил стратегию развития региона на ближайшие пять лет. По его словам, "расширяясь на восток и на север, будут сформированы новые микрорайоны, планируется масштабная реновация застроенных территорий через механизмы комплексного развития территорий". В крае готова нормативная база для запуска этого механизма, заверял губернатор. Он подчеркнул, что выполнить эту задачу возможно, в том числе через создание комфортной среды. Это, по словам главы региона, не только обеспечит сокращение оттока людей, но и привлечет новых жителей.Всего в Хабаровском крае проживают более 1,3 миллиона человек, в Хабаровске - более 613 тысяч по последним данным госстатистики.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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хабаровск, хабаровский край, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, экономика, общество
03:41 19.06.2022
 
Дегтярев рассказал, появится ли в Хабаровске метро

Губернатор Дегтярев заявил, что метро в Хабаровске строить не будут из-за его дороговизны

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на Хабаровск и реку Амур
Вид на Хабаровск и реку Амур - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Метро в Хабаровске строить не будут из-за его дороговизны, даже когда город станет миллионником, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
"Хабаровск - сказка, а не город, к 2031 году будет миллионник... Но, сразу говорю, что метро мы строить не будем после преодоления миллиона. Нам это не надо. Очень дорого. Будем просто строить широкие дороги, развязки и легкие линии рельсового транспорта. В Хабаровском крае порядок - он развивается", - поделился планами Дегтярев.
Ранее глава региона заявлял, что население Хабаровска к 2030 году должно вырасти до 1 миллиона человек. Такую задачу он поставил правительству края в декабре прошлого года на расширенном заседании, где он представил стратегию развития региона на ближайшие пять лет. По его словам, "расширяясь на восток и на север, будут сформированы новые микрорайоны, планируется масштабная реновация застроенных территорий через механизмы комплексного развития территорий". В крае готова нормативная база для запуска этого механизма, заверял губернатор. Он подчеркнул, что выполнить эту задачу возможно, в том числе через создание комфортной среды. Это, по словам главы региона, не только обеспечит сокращение оттока людей, но и привлечет новых жителей.
Всего в Хабаровском крае проживают более 1,3 миллиона человек, в Хабаровске - более 613 тысяч по последним данным госстатистики.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
03:06Петербургский международный экономический форум — 2022
Дегтярев рассказал про развитие портов Хабаровского края
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ХабаровскХабаровский крайПетербургский международный экономический форум (фонд)Санкт-ПетербургЭкономикаОбщество
 
 
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