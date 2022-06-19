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Коалиция Макрона не получила абсолютного большинства мест в Нацсобрании - РИА Новости, 19.06.2022
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Коалиция Макрона не получила абсолютного большинства мест в Нацсобрании
Коалиция Макрона не получила абсолютного большинства мест в Нацсобрании - РИА Новости, 19.06.2022
Коалиция Макрона не получила абсолютного большинства мест в Нацсобрании
Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" набирает во втором туре парламентских выборов 36,06 процента голосов, сообщило МВД после обработки более РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T21:27
2022-06-19T22:18
в мире
марин ле пен
франция
эрик земмур
жан-люк меланшон
эммануэль макрон
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" набирает во втором туре парламентских выборов 36,06 процента голосов, сообщило МВД после обработки более семидесяти процентов бюллетеней.Левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получает 27,08 процента, партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" — 21,57 процента.Таким образом, коалиция Макрона не получила абсолютное большинство мест в Национальном собрании.Для победы во втором туре парламентских выборов достаточно набрать простое большинство голосов. По итогам будут избраны 577 депутатов нижней палаты парламента Франции сроком на пять лет.В финальном противостоянии принимают участие коалиция "Вместе!" (Ensemble!), объединяющая основанную Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Ее конкурентом стала левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые".В голосовании также участвовали крайне правые партии "Национальное объединение" Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.Первый тур парламентских выборов прошел во Франции 12 июня. По его итогам, коалиция "Вместе!" получила 25,71 процента, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Меланшона — 25,61 процента.
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в мире, марин ле пен, франция, эрик земмур, жан-люк меланшон, эммануэль макрон
21:27 19.06.2022 (обновлено: 22:18 19.06.2022)
 

Коалиция Макрона не получила абсолютного большинства мест в Нацсобрании

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
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Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" набирает во втором туре парламентских выборов 36,06 процента голосов, сообщило МВД после обработки более семидесяти процентов бюллетеней.
Левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получает 27,08 процента, партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" — 21,57 процента.
Лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 14:47
Ле Пен считает визит Макрона в Киев попыткой повлиять на выборы во Франции
Таким образом, коалиция Макрона не получила абсолютное большинство мест в Национальном собрании.
Для победы во втором туре парламентских выборов достаточно набрать простое большинство голосов. По итогам будут избраны 577 депутатов нижней палаты парламента Франции сроком на пять лет.
В финальном противостоянии принимают участие коалиция "Вместе!" (Ensemble!), объединяющая основанную Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Ее конкурентом стала левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые".
В голосовании также участвовали крайне правые партии "Национальное объединение" Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.
Первый тур парламентских выборов прошел во Франции 12 июня. По его итогам, коалиция "Вместе!" получила 25,71 процента, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Меланшона — 25,61 процента.
Предвыборные плакаты кандидатов перед парламентскими выборами во Франции - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 01:48
Процедура выборов в Национальное собрание Франции
 
В миреМарин Ле ПенФранцияЭрик ЗеммурЖан-Люк МеланшонЭммануэль Макрон
 
 
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