https://ria.ru/20220619/khram-1796614372.html
Первый в России храм святого Гавриила Самтаврийского построят под Тулой
Первый в России храм святого Гавриила Самтаврийского построят под Тулой - РИА Новости, 19.06.2022
Первый в России храм святого Гавриила Самтаврийского построят под Тулой
Первый в России храм святому Гавриилу Самтаврийскому (Ургебадзе) в Тульской области будет построен исключительно на пожертвования верующих, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T21:29
2022-06-19T21:29
2022-06-19T22:45
религия
федор конюхов
иеромонах фотий
россия
грузия
тульская область
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Первый в России храм святому Гавриилу Самтаврийскому (Ургебадзе) в Тульской области будет построен исключительно на пожертвования верующих, сообщил РИА Новости в воскресенье председатель правления занимающегося строительством Фонда архангела Михаила Павел Гончаров.Строительство посвященного Гавриилу Самтаврийскому (Ургебадзе) храма в Заокском районе Тульской области началось в 2021 году. При поддержке Фонда Архангела Михаила его строит Федор Конюхов, знаменитый путешественник и священник, в одном из путешествий во время шторма просивший именно у святого Гавриила заступничества в молитве. В 2022 году планируется возведение самого здания, в следующем - ремонтные и отделочные работы."На строительство храма святому Гавриилу Самтаврийскому в деревне Федора Конюхова в Тульской области будут направлены исключительно те средства, которые будут собраны верующими. Выделение федеральных, региональных или средств иных фондов данный проект не предполагает", – сказал Гончаров на благотворительном вечере в Москве, посвященном сбору средств.По словам Гончарова, Фонд Архангела Михаила считает честью принять участие в строительстве храма святому Гавриилу Самтаврийскому."Это был удивительный человек, любящий Россию. Этому святому молился Федор Конюхов, попав во время очередного путешествия в 12-бальный шторм. Молитвы Федора Филипповича были услышаны", - сказал Гончаров.Иеромонах Фотий сказал РИА Новости, что возведение храма заметно укрепит религиозные связи православных России и Грузии."Общенародный сбор средств и само возведение храма святому Гавриилу Самтаврийскому (Ургебадзе), который строится в Тульской области, есть знак укрепления религиозных связей российских и грузинских православных братьев", - сказал иеромонах.За 12 лет работы Фондом архангела Михаила реализовано более 40 проектов культурного и исторического наследия в 22 регионах России.Согласно информации сайта Фонда архангела Михаила, 2 ноября 2021 года, в день памяти преподобного Гавриила Конюхов совершил торжественный молебен в строящемся храме с закладкой памятного камня. При этом в стену строящегося здания была заложена капсула с именами жертвователей, которые внесли свой вклад в возведение храма.
https://ria.ru/20220619/patriarkh-1796539983.html
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федор конюхов, иеромонах фотий, россия, грузия, тульская область
21:29 19.06.2022 (обновлено: 22:45 19.06.2022)
Первый в России храм святого Гавриила Самтаврийского построят под Тулой
Первый в России храм святого Гавриила Самтаврийского построят на пожертвования под Тулой
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Первый в России храм святому Гавриилу Самтаврийскому (Ургебадзе) в Тульской области будет построен исключительно на пожертвования верующих, сообщил РИА Новости в воскресенье председатель правления занимающегося строительством Фонда архангела Михаила Павел Гончаров.
Строительство посвященного Гавриилу Самтаврийскому (Ургебадзе) храма в Заокском районе Тульской области началось в 2021 году. При поддержке Фонда Архангела Михаила его строит Федор Конюхов
, знаменитый путешественник и священник, в одном из путешествий во время шторма просивший именно у святого Гавриила заступничества в молитве. В 2022 году планируется возведение самого здания, в следующем - ремонтные и отделочные работы.
"На строительство храма святому Гавриилу Самтаврийскому в деревне Федора Конюхова в Тульской области будут направлены исключительно те средства, которые будут собраны верующими. Выделение федеральных, региональных или средств иных фондов данный проект не предполагает", – сказал Гончаров на благотворительном вечере в Москве, посвященном сбору средств.
По словам Гончарова, Фонд Архангела Михаила считает честью принять участие в строительстве храма святому Гавриилу Самтаврийскому.
"Это был удивительный человек, любящий Россию. Этому святому молился Федор Конюхов, попав во время очередного путешествия в 12-бальный шторм. Молитвы Федора Филипповича были услышаны", - сказал Гончаров.
Иеромонах Фотий
сказал РИА Новости, что возведение храма заметно укрепит религиозные связи православных России
и Грузии
.
"Общенародный сбор средств и само возведение храма святому Гавриилу Самтаврийскому (Ургебадзе), который строится в Тульской области
, есть знак укрепления религиозных связей российских и грузинских православных братьев", - сказал иеромонах.
За 12 лет работы Фондом архангела Михаила реализовано более 40 проектов культурного и исторического наследия в 22 регионах России.
Согласно информации сайта Фонда архангела Михаила, 2 ноября 2021 года, в день памяти преподобного Гавриила Конюхов совершил торжественный молебен в строящемся храме с закладкой памятного камня. При этом в стену строящегося здания была заложена капсула с именами жертвователей, которые внесли свой вклад в возведение храма.