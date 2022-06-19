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Попова: необходимости в массовой вакцинации против холеры в России нет - РИА Новости, 19.06.2022
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https://ria.ru/20220619/kholera-1796510827.html
Попова: необходимости в массовой вакцинации против холеры в России нет
Попова: необходимости в массовой вакцинации против холеры в России нет - РИА Новости, 19.06.2022
Попова: необходимости в массовой вакцинации против холеры в России нет
Необходимости в массовой вакцинации против холеры в России нет, степень риска невысокая, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T03:28
2022-06-19T03:29
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
здоровье - общество
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Необходимости в массовой вакцинации против холеры в России нет, степень риска невысокая, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее Попова подписала постановление, предусматривающее усиление комплекса мер, нацеленных на пресечение возможности завоза холеры в Россию, а также недопущение возможных вспышек.Она отметила, что против холеры есть отечественная вакцина, которую даже не нужно колоть, так как она выпускается в виде таблетки.Юбилейный XXV ПМЭФ проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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общество, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
03:28 19.06.2022 (обновлено: 03:29 19.06.2022)
 
Попова: необходимости в массовой вакцинации против холеры в России нет

Попова заявила, что необходимости в массовой вакцинации против холеры в России нет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова дает интервью на стенде РИА на ПМЭФ-2022
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова дает интервью на стенде РИА на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова дает интервью на стенде РИА на ПМЭФ-2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Необходимости в массовой вакцинации против холеры в России нет, степень риска невысокая, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее Попова подписала постановление, предусматривающее усиление комплекса мер, нацеленных на пресечение возможности завоза холеры в Россию, а также недопущение возможных вспышек.
"На сегодняшний день в массовой вакцинации смысла нет, потому что степень риска невысокая, а то, что мы делаем, эти риски дополнительно снижает. В том числе для этого мы и работаем, чтобы никому не пришлось экстренно прививаться", - сказала Попова.
Она отметила, что против холеры есть отечественная вакцина, которую даже не нужно колоть, так как она выпускается в виде таблетки.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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