https://ria.ru/20220619/kholera-1796510827.html

Попова: необходимости в массовой вакцинации против холеры в России нет

Попова: необходимости в массовой вакцинации против холеры в России нет - РИА Новости, 19.06.2022

Попова: необходимости в массовой вакцинации против холеры в России нет

Необходимости в массовой вакцинации против холеры в России нет, степень риска невысокая, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T03:28

2022-06-19T03:28

2022-06-19T03:29

петербургский международный экономический форум — 2022

общество

здоровье - общество

россия

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Необходимости в массовой вакцинации против холеры в России нет, степень риска невысокая, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее Попова подписала постановление, предусматривающее усиление комплекса мер, нацеленных на пресечение возможности завоза холеры в Россию, а также недопущение возможных вспышек.Она отметила, что против холеры есть отечественная вакцина, которую даже не нужно колоть, так как она выпускается в виде таблетки.Юбилейный XXV ПМЭФ проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/lekarstva-1796375367.html

россия

санкт-петербург

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Максим Горбачев

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Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)