https://ria.ru/20220619/kazakhstan-1796566366.html

Казахстан и Иран создают совместную торговую палату

Казахстан и Иран создают совместную торговую палату - РИА Новости, 19.06.2022

Казахстан и Иран создают совместную торговую палату

Президенты Казахстана и Ирана Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси договорились об укреплении торгово-экономического сотрудничества двух стран, в том числе о... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T15:27

2022-06-19T15:27

2022-06-19T15:27

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АЛМА-АТА, 19 июн - РИА Новости. Президенты Казахстана и Ирана Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси договорились об укреплении торгово-экономического сотрудничества двух стран, в том числе о создании совместной торговой палаты, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.Токаев, прибывший в Тегеран в воскресенье с официальным визитом, провел с Раиси переговоры с участием официальных делегаций двух государств. По информации пресс-службы, в ходе встречи стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-иранских отношений. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического сотрудничества в сферах транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства, а также расширению культурно-гуманитарных связей."Мы наладили конструктивный политический диалог, основанный на добрососедстве и крепкой дружбе. Между двумя странами сформирована солидная договорно-правовая база. Заключено более 60 договоров. Активно функционирует межправительственная экономическая комиссия. Теперь мы планируем создать совместную торговую палату. Налажены межпарламентские связи, укрепляется межрегиональная кооперация, установлено тесное взаимодействие в рамках международных организаций", – констатировал Токаев.Говоря о перспективах экономического сотрудничества глава государства подчеркнул важность увеличения показателей взаимной торговли между двумя странами, отметив положительную динамику роста товарооборота в первом квартале этого года.Кроме того, президент акцентировал внимание на больших возможностях в транспортно-логистической сфере, в частности железнодорожной ветки "Казахстан – Туркменистан – Иран". Наряду с этим он отметил транзитно-экспортный потенциал морских портов на Каспии. Огромным потенциалом здесь обладают порты Актау и Курык, Амирабад и Анзали.Согласно пресс-релизу, на встрече Токаев отметил успешную деятельность в Казахстане ряда иранских компаний по разведению крупного рогатого скота, переработке мяса, производству молочной продукции и выращиванию риса. При этом он заявил о готовности казахстанской стороны расширять номенклатуру отечественной сельхозпродукции для поставки в Иран. Наряду с этим глава государства высказал заинтересованность в реализации совместных проектов в легкой промышленности, агропромышленном комплексе.В завершение Токаев пригласил президента Ирана совершить ответный визит в Казахстан. По итогам переговоров главы двух государств подписали совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на новый уровень. Кроме того, в присутствии глав государств членами официальных делегаций был подписан ряд двусторонних документов.

https://ria.ru/20220619/oruzhie-1796525205.html

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цены на нефть, казахстан, иран, тегеран (город)