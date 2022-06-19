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Казахстан и Иран создают совместную торговую палату - РИА Новости, 19.06.2022
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Казахстан и Иран создают совместную торговую палату
Казахстан и Иран создают совместную торговую палату - РИА Новости, 19.06.2022
Казахстан и Иран создают совместную торговую палату
Президенты Казахстана и Ирана Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси договорились об укреплении торгово-экономического сотрудничества двух стран, в том числе о... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T15:27
2022-06-19T15:27
цены на нефть
казахстан
иран
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АЛМА-АТА, 19 июн - РИА Новости. Президенты Казахстана и Ирана Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси договорились об укреплении торгово-экономического сотрудничества двух стран, в том числе о создании совместной торговой палаты, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.Токаев, прибывший в Тегеран в воскресенье с официальным визитом, провел с Раиси переговоры с участием официальных делегаций двух государств. По информации пресс-службы, в ходе встречи стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-иранских отношений. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического сотрудничества в сферах транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства, а также расширению культурно-гуманитарных связей."Мы наладили конструктивный политический диалог, основанный на добрососедстве и крепкой дружбе. Между двумя странами сформирована солидная договорно-правовая база. Заключено более 60 договоров. Активно функционирует межправительственная экономическая комиссия. Теперь мы планируем создать совместную торговую палату. Налажены межпарламентские связи, укрепляется межрегиональная кооперация, установлено тесное взаимодействие в рамках международных организаций", – констатировал Токаев.Говоря о перспективах экономического сотрудничества глава государства подчеркнул важность увеличения показателей взаимной торговли между двумя странами, отметив положительную динамику роста товарооборота в первом квартале этого года.Кроме того, президент акцентировал внимание на больших возможностях в транспортно-логистической сфере, в частности железнодорожной ветки "Казахстан – Туркменистан – Иран". Наряду с этим он отметил транзитно-экспортный потенциал морских портов на Каспии. Огромным потенциалом здесь обладают порты Актау и Курык, Амирабад и Анзали.Согласно пресс-релизу, на встрече Токаев отметил успешную деятельность в Казахстане ряда иранских компаний по разведению крупного рогатого скота, переработке мяса, производству молочной продукции и выращиванию риса. При этом он заявил о готовности казахстанской стороны расширять номенклатуру отечественной сельхозпродукции для поставки в Иран. Наряду с этим глава государства высказал заинтересованность в реализации совместных проектов в легкой промышленности, агропромышленном комплексе.В завершение Токаев пригласил президента Ирана совершить ответный визит в Казахстан. По итогам переговоров главы двух государств подписали совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на новый уровень. Кроме того, в присутствии глав государств членами официальных делегаций был подписан ряд двусторонних документов.
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цены на нефть, казахстан, иран, тегеран (город)
15:27 19.06.2022
 
Казахстан и Иран создают совместную торговую палату

Пресс-служба Токаева: Казахстан и Иран создают совместную торговую палату

© Flickr / Alex J. ButlerФлаг Казахстана. Архивное фото
Флаг Казахстана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© Flickr / Alex J. Butler
Флаг Казахстана. Архивное фото. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 19 июн - РИА Новости. Президенты Казахстана и Ирана Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси договорились об укреплении торгово-экономического сотрудничества двух стран, в том числе о создании совместной торговой палаты, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
Токаев, прибывший в Тегеран в воскресенье с официальным визитом, провел с Раиси переговоры с участием официальных делегаций двух государств. По информации пресс-службы, в ходе встречи стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-иранских отношений. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического сотрудничества в сферах транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства, а также расширению культурно-гуманитарных связей.
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"Мы наладили конструктивный политический диалог, основанный на добрососедстве и крепкой дружбе. Между двумя странами сформирована солидная договорно-правовая база. Заключено более 60 договоров. Активно функционирует межправительственная экономическая комиссия. Теперь мы планируем создать совместную торговую палату. Налажены межпарламентские связи, укрепляется межрегиональная кооперация, установлено тесное взаимодействие в рамках международных организаций", – констатировал Токаев.
Говоря о перспективах экономического сотрудничества глава государства подчеркнул важность увеличения показателей взаимной торговли между двумя странами, отметив положительную динамику роста товарооборота в первом квартале этого года.
Кроме того, президент акцентировал внимание на больших возможностях в транспортно-логистической сфере, в частности железнодорожной ветки "Казахстан – Туркменистан – Иран". Наряду с этим он отметил транзитно-экспортный потенциал морских портов на Каспии. Огромным потенциалом здесь обладают порты Актау и Курык, Амирабад и Анзали.
Согласно пресс-релизу, на встрече Токаев отметил успешную деятельность в Казахстане ряда иранских компаний по разведению крупного рогатого скота, переработке мяса, производству молочной продукции и выращиванию риса. При этом он заявил о готовности казахстанской стороны расширять номенклатуру отечественной сельхозпродукции для поставки в Иран. Наряду с этим глава государства высказал заинтересованность в реализации совместных проектов в легкой промышленности, агропромышленном комплексе.
В завершение Токаев пригласил президента Ирана совершить ответный визит в Казахстан. По итогам переговоров главы двух государств подписали совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на новый уровень. Кроме того, в присутствии глав государств членами официальных делегаций был подписан ряд двусторонних документов.
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Цены на нефтьКазахстанИранТегеран (город)
 
 
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