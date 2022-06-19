13:12 19.06.2022 (обновлено: 14:09 19.06.2022)
Российские силы уничтожили свыше 50 генералов и офицеров ВСУ
Минобороны России сообщило об уничтожении ракетами "Калибр" 50 генералов и офицеров ВСУ
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские ракеты "Калибр" нанесли удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача в Днепропетровской области, уничтожив десятки генералов и офицеров, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В тот момент там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия", пояснил он.
"В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе Генерального штаба, командования группировки войск "Каховка", десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях", — сказал генерал.
Кроме того, "Калибры" поразили на территории трансформаторного завода в Николаеве десять гаубиц М777 и около 20 бронемашин, поставленных Западом за последние десять дней, добавил Конашенков.
А в Харькове ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ураган" на территории танкоремонтного завода.
Всего за сутки ракетные войска и артиллерия поразили 22 пункта управления, 48 огневых позиций, живую силу и военную технику в 123 районах.
Украинские вооруженные силы несут значительные потери от контрбатарейной борьбы, отметил Конашенков.
"Так, военнослужащий 22-й мотопехотной бригады ВСУ, взятый в плен в районе населенного пункта Перемога, рассказал о том, что за последние десять дней в артиллерийских подразделениях, действующих на Харьковском направлении, потери составили 380 человек, в том числе 90 — безвозвратные", — сказал он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха — стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря, Святогорск, где располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освободили почти всю территорию, за исключением промзоны завода "Азот" в Северодонецке и Лисичанске.