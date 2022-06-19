https://ria.ru/20220619/dzhonson-1796505199.html

Джонсон призвал союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине

Джонсон призвал союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине - РИА Новости, 19.06.2022

Джонсон призвал союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасения, что в ситуации с Украиной необходимо готовиться к длительному периоду боевых действий, в связи с... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T00:29

2022-06-19T00:29

2022-06-19T01:40

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасения, что в ситуации с Украиной необходимо готовиться к длительному периоду боевых действий, в связи с чем призвал союзников Британии помочь Киеву."Боюсь, что нам необходимо готовиться к долгой войне", - написал Джонсон в колонке для газеты Sunday Times, добавив, что РФ "прибегает к кампании на истощение".По словам Джонсона, Великобритания и ее союзники "должны ответить, обеспечив Украине стратегическую выносливость, необходимую, чтобы выжить и в конечном итоге одержать победу". В этой связи он перечислил "четыре жизненно важных шага", которые Британия и ее союзники должны предпринять.В качестве первого пункта британский премьер выделил предоставление Украине оружия, техники, боеприпасов, а также обучение украинских военных. "Во-вторых, мы должны помочь сохранить жизнеспособность украинского государства", - продолжил Джонсон, добавив, что украинским властям необходимо "выплачивать зарплаты, содержать школы, доставлять помощь и начинать реконструкцию там, где это возможно".В-третьих, по словам Джонсона, "нужны долгосрочные усилия для развития уже существующих альтернативных наземных маршрутов и обеспечения того, чтобы экономика Украины продолжала функционировать". В-четвертых, необходимо вывезти запасы зерна, которые оказались заблокированы, написал Джонсон.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Ранее Путин, выступая на ПМЭФ, назвал самым печальным вариантом поставки Украиной зерна в обмен на оружие. Он отметил, что есть пять-шесть вариантов вывоза украинского зерна, и киевским властям стоит самим решить, как это сделать, не ориентируясь на своих хозяев из-за океана.

https://ria.ru/20220618/dzhonson-1796461436.html

https://ria.ru/20220617/ukraina-1795976839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, великобритания, россия