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Джонсон призвал союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине - РИА Новости, 19.06.2022
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Джонсон призвал союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине
Джонсон призвал союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине - РИА Новости, 19.06.2022
Джонсон призвал союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасения, что в ситуации с Украиной необходимо готовиться к длительному периоду боевых действий, в связи с... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T00:29
2022-06-19T01:40
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасения, что в ситуации с Украиной необходимо готовиться к длительному периоду боевых действий, в связи с чем призвал союзников Британии помочь Киеву."Боюсь, что нам необходимо готовиться к долгой войне", - написал Джонсон в колонке для газеты Sunday Times, добавив, что РФ "прибегает к кампании на истощение".По словам Джонсона, Великобритания и ее союзники "должны ответить, обеспечив Украине стратегическую выносливость, необходимую, чтобы выжить и в конечном итоге одержать победу". В этой связи он перечислил "четыре жизненно важных шага", которые Британия и ее союзники должны предпринять.В качестве первого пункта британский премьер выделил предоставление Украине оружия, техники, боеприпасов, а также обучение украинских военных. "Во-вторых, мы должны помочь сохранить жизнеспособность украинского государства", - продолжил Джонсон, добавив, что украинским властям необходимо "выплачивать зарплаты, содержать школы, доставлять помощь и начинать реконструкцию там, где это возможно".В-третьих, по словам Джонсона, "нужны долгосрочные усилия для развития уже существующих альтернативных наземных маршрутов и обеспечения того, чтобы экономика Украины продолжала функционировать". В-четвертых, необходимо вывезти запасы зерна, которые оказались заблокированы, написал Джонсон.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Ранее Путин, выступая на ПМЭФ, назвал самым печальным вариантом поставки Украиной зерна в обмен на оружие. Он отметил, что есть пять-шесть вариантов вывоза украинского зерна, и киевским властям стоит самим решить, как это сделать, не ориентируясь на своих хозяев из-за океана.
https://ria.ru/20220618/dzhonson-1796461436.html
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в мире, украина, великобритания, россия
00:29 19.06.2022 (обновлено: 01:40 19.06.2022)
 
Джонсон призвал союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине

Премьер Британии Джонсон посоветовал союзникам готовиться к затяжному конфликту на Украине

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасения, что в ситуации с Украиной необходимо готовиться к длительному периоду боевых действий, в связи с чем призвал союзников Британии помочь Киеву.
"Боюсь, что нам необходимо готовиться к долгой войне", - написал Джонсон в колонке для газеты Sunday Times, добавив, что РФ "прибегает к кампании на истощение".
По словам Джонсона, Великобритания и ее союзники "должны ответить, обеспечив Украине стратегическую выносливость, необходимую, чтобы выжить и в конечном итоге одержать победу". В этой связи он перечислил "четыре жизненно важных шага", которые Британия и ее союзники должны предпринять.
В качестве первого пункта британский премьер выделил предоставление Украине оружия, техники, боеприпасов, а также обучение украинских военных. "Во-вторых, мы должны помочь сохранить жизнеспособность украинского государства", - продолжил Джонсон, добавив, что украинским властям необходимо "выплачивать зарплаты, содержать школы, доставлять помощь и начинать реконструкцию там, где это возможно".
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В-третьих, по словам Джонсона, "нужны долгосрочные усилия для развития уже существующих альтернативных наземных маршрутов и обеспечения того, чтобы экономика Украины продолжала функционировать". В-четвертых, необходимо вывезти запасы зерна, которые оказались заблокированы, написал Джонсон.
"Ни один из этих шагов не даст немедленных результатов, хотя необходимость восстановления экспорта продовольствия едва ли может быть более насущной. Все это потребует решительных усилий со стороны Великобритании и наших союзников, которые продлятся месяцы и годы", - написал премьер Великобритании.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Ранее Путин, выступая на ПМЭФ, назвал самым печальным вариантом поставки Украиной зерна в обмен на оружие. Он отметил, что есть пять-шесть вариантов вывоза украинского зерна, и киевским властям стоит самим решить, как это сделать, не ориентируясь на своих хозяев из-за океана.
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