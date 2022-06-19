https://ria.ru/20220619/donetsk-1796559716.html

Украинские боевики обстреливают администрацию Донецка

Украинские боевики обстреливают администрацию Донецка - РИА Новости, 19.06.2022

Украинские боевики обстреливают администрацию Донецка

Украинские силы стреляют по администрации Донецка, пытаются уничтожить координацию, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T14:32

2022-06-19T14:32

2022-06-19T14:32

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Украинские силы стреляют по администрации Донецка, пытаются уничтожить координацию, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин."Обстрел велся жилых кварталов, администрации города. Цель понятна - уничтожить органы власти, управления, уничтожить координацию, уничтожить Донецк", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, власти предпринимают все меры для того, чтобы восстановить движение транспорта, водоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение.

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх