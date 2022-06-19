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"Будем молиться". Британцы испугались слов главы Генштаба о войне с Россией - РИА Новости, 19.06.2022
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"Будем молиться". Британцы испугались слов главы Генштаба о войне с Россией
"Будем молиться". Британцы испугались слов главы Генштаба о войне с Россией - РИА Новости, 19.06.2022
"Будем молиться". Британцы испугались слов главы Генштаба о войне с Россией
Читатели газеты Daily Mail раскритиковали нового главу британского Генштаба Патрика Сандерса за слова о необходимости создать армию, способную "победить... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T16:13
2022-06-19T16:24
россия
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали нового главу британского Генштаба Патрика Сандерса за слова о необходимости создать армию, способную "победить Россию".В напутственном обращении к подчиненным Сандерс также отметил, что его поколение должно подготовить солдат, чтобы "снова воевать в Европе".Пользователи сайта Daily Mail не разделили настроений военного. Многие испугались реакции на такие громкие призывы."Боже, помоги нам всем! Если "мастера войны" снова в деле, то нам остается лишь молиться", — написал один из читателей."Генералы и майоры всегда выглядят такими счастливыми, когда говорят о войне. Только вот единицы из них воевали. У нас слишком много генералов для такой маленькой армии. Им нужна война, чтобы придать смысл тому, что они делают", — подчеркнул британец."Никто на Западе не заинтересован в войне против России. Кроме США, потому что они думают, что будут наблюдать со стороны, пока их производители оружия и политики получают миллиарды долларов", — поделились мнением в комментариях."И никто не призывает к миру. Неужели я единственный, кто находит это странным. Нам не нужна война!" — заключил один из читателей Daily Mail.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220617/eskalatsiya-1795940004.html
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россия, в мире, великобритания
16:13 19.06.2022 (обновлено: 16:24 19.06.2022)
 
"Будем молиться". Британцы испугались слов главы Генштаба о войне с Россией

Читатели DM пришли в ужас от слов главы британского Генштаба Сандерса о войне с Россией

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали нового главу британского Генштаба Патрика Сандерса за слова о необходимости создать армию, способную "победить Россию".
В напутственном обращении к подчиненным Сандерс также отметил, что его поколение должно подготовить солдат, чтобы "снова воевать в Европе".
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Пользователи сайта Daily Mail не разделили настроений военного. Многие испугались реакции на такие громкие призывы.
"Боже, помоги нам всем! Если "мастера войны" снова в деле, то нам остается лишь молиться", — написал один из читателей.

"Очень хочу, чтобы этого болвана уволили. Он развяжет третью мировую", — добавили в ответ.

"Генералы и майоры всегда выглядят такими счастливыми, когда говорят о войне. Только вот единицы из них воевали. У нас слишком много генералов для такой маленькой армии. Им нужна война, чтобы придать смысл тому, что они делают", — подчеркнул британец.
"Никто на Западе не заинтересован в войне против России. Кроме США, потому что они думают, что будут наблюдать со стороны, пока их производители оружия и политики получают миллиарды долларов", — поделились мнением в комментариях.
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"И никто не призывает к миру. Неужели я единственный, кто находит это странным. Нам не нужна война!" — заключил один из читателей Daily Mail.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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