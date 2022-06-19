https://ria.ru/20220619/britaniya-1796571818.html

"Будем молиться". Британцы испугались слов главы Генштаба о войне с Россией

"Будем молиться". Британцы испугались слов главы Генштаба о войне с Россией - РИА Новости, 19.06.2022

"Будем молиться". Британцы испугались слов главы Генштаба о войне с Россией

Читатели газеты Daily Mail раскритиковали нового главу британского Генштаба Патрика Сандерса за слова о необходимости создать армию, способную "победить... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T16:13

2022-06-19T16:13

2022-06-19T16:24

россия

в мире

великобритания

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали нового главу британского Генштаба Патрика Сандерса за слова о необходимости создать армию, способную "победить Россию".В напутственном обращении к подчиненным Сандерс также отметил, что его поколение должно подготовить солдат, чтобы "снова воевать в Европе".Пользователи сайта Daily Mail не разделили настроений военного. Многие испугались реакции на такие громкие призывы."Боже, помоги нам всем! Если "мастера войны" снова в деле, то нам остается лишь молиться", — написал один из читателей."Генералы и майоры всегда выглядят такими счастливыми, когда говорят о войне. Только вот единицы из них воевали. У нас слишком много генералов для такой маленькой армии. Им нужна война, чтобы придать смысл тому, что они делают", — подчеркнул британец."Никто на Западе не заинтересован в войне против России. Кроме США, потому что они думают, что будут наблюдать со стороны, пока их производители оружия и политики получают миллиарды долларов", — поделились мнением в комментариях."И никто не призывает к миру. Неужели я единственный, кто находит это странным. Нам не нужна война!" — заключил один из читателей Daily Mail.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220617/eskalatsiya-1795940004.html

https://ria.ru/20220617/anafema-1795926957.html

https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html

россия

великобритания

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, в мире, великобритания