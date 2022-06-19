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Сенатор предупредила Прибалтику об ответственности за транспортную блокаду - РИА Новости, 19.06.2022
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Сенатор предупредила Прибалтику об ответственности за транспортную блокаду
Сенатор предупредила Прибалтику об ответственности за транспортную блокаду - РИА Новости, 19.06.2022
Сенатор предупредила Прибалтику об ответственности за транспортную блокаду
Ответные меры России на транспортную блокаду Литвы в отношении Калининграда "вернутся бумерангом" странам Балтии, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T16:41
2022-06-19T22:45
россия
прибалтика
евросоюз
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литва
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в мире
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Ответные меры России на транспортную блокаду Литвы в отношении Калининграда "вернутся бумерангом" странам Балтии, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС."Нужно понимать, что ответные меры Российской Федерации на решение литовской власти, ограничивающей транзит российских грузов, бумерангом вернутся в страны Прибалтики", — написала политик в своем Telegram-канале.Ковитиди подчеркнула, что Литва, входящая по заключению Еврокомиссии в группу стран с критическим уровнем нищеты, "в очередной раз выстрелила себе в ногу"."Являясь, мягко говоря, недостаточно развитым регионом, Литва не в состоянии удержать своих граждан, поскольку люди просто уезжают из страны и не хотят жить в Литве. Пока премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните разглагольствует о неоконченной борьбе с "драконом большевистской оккупации", в самой Литве обеспокоены известием о том, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС", — написала политик.Для всех очевидно, что решение литовских властей ограничивает мобильность и возможности всех жителей Прибалтики, отметила сенатор. "Ситуация усугубляется тем, что Россия не оставит без внимания подобный недружественный в ее адрес выпад", — заключила Ковитиди.
https://ria.ru/20220618/tranzit-1796482042.html
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россия, прибалтика, евросоюз, еврокомиссия, литва, ингрида шимоните, в мире, совет федерации рф, ольга ковитиди
16:41 19.06.2022 (обновлено: 22:45 19.06.2022)
 
Сенатор предупредила Прибалтику об ответственности за транспортную блокаду

Сенатор Ковитиди: странам Балтии вернутся бумерангом ответные меры на транспортную блокаду

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сенатор Ольга Ковитиди
 Сенатор Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенатор Ольга Ковитиди. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Ответные меры России на транспортную блокаду Литвы в отношении Калининграда "вернутся бумерангом" странам Балтии, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
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"Нужно понимать, что ответные меры Российской Федерации на решение литовской власти, ограничивающей транзит российских грузов, бумерангом вернутся в страны Прибалтики", — написала политик в своем Telegram-канале.
Ковитиди подчеркнула, что Литва, входящая по заключению Еврокомиссии в группу стран с критическим уровнем нищеты, "в очередной раз выстрелила себе в ногу".
"Являясь, мягко говоря, недостаточно развитым регионом, Литва не в состоянии удержать своих граждан, поскольку люди просто уезжают из страны и не хотят жить в Литве. Пока премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните разглагольствует о неоконченной борьбе с "драконом большевистской оккупации", в самой Литве обеспокоены известием о том, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС", — написала политик.
Для всех очевидно, что решение литовских властей ограничивает мобильность и возможности всех жителей Прибалтики, отметила сенатор. "Ситуация усугубляется тем, что Россия не оставит без внимания подобный недружественный в ее адрес выпад", — заключила Ковитиди.
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РоссияПрибалтикаЕвросоюзЕврокомиссияЛитваИнгрида ШимонитеВ миреСовет Федерации РФОльга Ковитиди
 
 
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