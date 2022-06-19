16:41 19.06.2022 (обновлено: 22:45 19.06.2022)
Сенатор предупредила Прибалтику об ответственности за транспортную блокаду
Сенатор Ковитиди: странам Балтии вернутся бумерангом ответные меры на транспортную блокаду
Сенатор Ольга Ковитиди. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Ответные меры России на транспортную блокаду Литвы в отношении Калининграда "вернутся бумерангом" странам Балтии, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
"Нужно понимать, что ответные меры Российской Федерации на решение литовской власти, ограничивающей транзит российских грузов, бумерангом вернутся в страны Прибалтики", — написала политик в своем Telegram-канале.
Ковитиди подчеркнула, что Литва, входящая по заключению Еврокомиссии в группу стран с критическим уровнем нищеты, "в очередной раз выстрелила себе в ногу".
"Являясь, мягко говоря, недостаточно развитым регионом, Литва не в состоянии удержать своих граждан, поскольку люди просто уезжают из страны и не хотят жить в Литве. Пока премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните разглагольствует о неоконченной борьбе с "драконом большевистской оккупации", в самой Литве обеспокоены известием о том, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС", — написала политик.
Для всех очевидно, что решение литовских властей ограничивает мобильность и возможности всех жителей Прибалтики, отметила сенатор. "Ситуация усугубляется тем, что Россия не оставит без внимания подобный недружественный в ее адрес выпад", — заключила Ковитиди.