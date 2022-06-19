Запад пытается превратить Арктику в поле битвы, заявили в Минвостоке
Глава Минвостокразвития Чекунков назвал Арктику местом сотрудничества для России
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в ответ на обвинения Запада в превращении Россией Арктики в "поле битвы" заявил РИА Новости, что для Москвы арктические территории являются пространством для сотрудничества, что подтвердила в том числе мирная арктическая повестка Петербургского международного экономического форума.
"Западные страны намерены превратить Арктику в очередное "поле битвы", тогда как для нас Арктика - это пространство для сотрудничества. Что и показал прошедший в Санкт-Петербурге экономический форум, на котором арктическая повестка и ее международные аспекты обсуждались исключительно в созидательном ключе - несмотря на эмоциональный демарш наших северных соседей, которые пытаются превратить Арктический совет в полуарктический", - сказал Чекунков.
Он отметил, что очередные попытки расколоть Арктику, наполнить ее отрицательно заряженными смыслами - опасны, недальновидны и, как говорил президент России, бездумны. Это противоречит интересам глобальной безопасности, пояснил глава Минвостокразвития.
Ранее в Times вышел материал со ссылкой на доклад аналитического центра Civitas, автор которого утверждает, что Россия наращивает экономическую и военную активность в Арктике, чтобы превратить ее в "поле битвы будущего". В опубликованном на днях отчете звучит призыв к Западу "очнуться" из-за активности России в северном регионе. Так, в материале отмечается, что в последние годы в Арктике появилось 50 российских военных объектов, что, по словам авторов отчета, говорит о скором превращении региона в место геополитического соперничества.