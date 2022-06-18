https://ria.ru/20220618/zapad-1796379843.html

Володин высказался об итогах ПМЭФ

Володин высказался об итогах ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2022

Володин высказался об итогах ПМЭФ

Запад, пытаясь изолировать Россию, в результате изолировал себя сам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам ПМЭФ. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T08:29

2022-06-18T08:29

2022-06-18T08:36

вячеслав володин

петербургский международный экономический форум — 2022

политика

госдума рф

экономика

россия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Запад, пытаясь изолировать Россию, в результате изолировал себя сам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам ПМЭФ."Вчера принял участие в Петербургском экономическом форуме. Приехали представители 127 государств, жители которых составляют 73% от населения планеты. Запад, пытаясь изолировать Россию, в результате изолировал себя сам", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он также заявил, что Госдума РФ сделает все необходимое, чтобы законы для реализации предложений президента на ПМЭФ были приняты как можно быстрее. Среди самых важных, на его взгляд, фрагментов Володин выделяет ряд конкретных шагов по поддержке людей и экономики: льготную ипотеку 7%, смягчение ответственности по налоговым преступлениям, запуск комплексной программы по модернизации ЖКХ и другие."Что для нас главное? Быть независимыми, самостоятельными, суверенными и обеспечить развитие на будущее… Президент напомнил, что не раз обращался к нашим бизнес-элитам вкладывать деньги в развитие России. Кто не прислушался, понес убытки, столкнувшись с воровством Запада", - добавил спикер Госдумы.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, политика, госдума рф, экономика, россия