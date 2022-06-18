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Володин высказался об итогах ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/zapad-1796379843.html
Володин высказался об итогах ПМЭФ
Володин высказался об итогах ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2022
Володин высказался об итогах ПМЭФ
Запад, пытаясь изолировать Россию, в результате изолировал себя сам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам ПМЭФ. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T08:29
2022-06-18T08:36
вячеслав володин
петербургский международный экономический форум — 2022
политика
госдума рф
экономика
россия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Запад, пытаясь изолировать Россию, в результате изолировал себя сам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам ПМЭФ."Вчера принял участие в Петербургском экономическом форуме. Приехали представители 127 государств, жители которых составляют 73% от населения планеты. Запад, пытаясь изолировать Россию, в результате изолировал себя сам", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он также заявил, что Госдума РФ сделает все необходимое, чтобы законы для реализации предложений президента на ПМЭФ были приняты как можно быстрее. Среди самых важных, на его взгляд, фрагментов Володин выделяет ряд конкретных шагов по поддержке людей и экономики: льготную ипотеку 7%, смягчение ответственности по налоговым преступлениям, запуск комплексной программы по модернизации ЖКХ и другие."Что для нас главное? Быть независимыми, самостоятельными, суверенными и обеспечить развитие на будущее… Президент напомнил, что не раз обращался к нашим бизнес-элитам вкладывать деньги в развитие России. Кто не прислушался, понес убытки, столкнувшись с воровством Запада", - добавил спикер Госдумы.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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вячеслав володин, политика, госдума рф, экономика, россия
08:29 18.06.2022 (обновлено: 08:36 18.06.2022)
 
Володин высказался об итогах ПМЭФ

Спикер ГД Володин: Запад, пытаясь изолировать Россию, в результате изолировал себя сам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Запад, пытаясь изолировать Россию, в результате изолировал себя сам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам ПМЭФ.
"Вчера принял участие в Петербургском экономическом форуме. Приехали представители 127 государств, жители которых составляют 73% от населения планеты. Запад, пытаясь изолировать Россию, в результате изолировал себя сам", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он также заявил, что Госдума РФ сделает все необходимое, чтобы законы для реализации предложений президента на ПМЭФ были приняты как можно быстрее. Среди самых важных, на его взгляд, фрагментов Володин выделяет ряд конкретных шагов по поддержке людей и экономики: льготную ипотеку 7%, смягчение ответственности по налоговым преступлениям, запуск комплексной программы по модернизации ЖКХ и другие.
"Что для нас главное? Быть независимыми, самостоятельными, суверенными и обеспечить развитие на будущее… Президент напомнил, что не раз обращался к нашим бизнес-элитам вкладывать деньги в развитие России. Кто не прислушался, понес убытки, столкнувшись с воровством Запада", - добавил спикер Госдумы.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Экраны с трансляцией выступления президента Путина на пленарном заседании XXV ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 08:00
Запад стоит на пути колеса истории
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Вячеслав ВолодинПолитикаГосдума РФЭкономикаРоссия
 
 
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