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Средняя ежемесячная аудитория YAPPY достигла четырех миллионов - РИА Новости, 18.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/yappy-1796444025.html
Средняя ежемесячная аудитория YAPPY достигла четырех миллионов
Средняя ежемесячная аудитория YAPPY достигла четырех миллионов - РИА Новости, 18.06.2022
Средняя ежемесячная аудитория YAPPY достигла четырех миллионов
Средняя ежемесячная аудитория видеоплатформы YAPPY в июне достигла 4 миллионов, а до конца года в приложении появится монетизация и чаты для переписки, сообщили РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:08
2022-06-18T15:08
петербургский международный экономический форум — 2022
анна хилькевич
россия
санкт-петербург
технологии
тверь
петербургский международный экономический форум (фонд)
газпром-медиа холдинг
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Средняя ежемесячная аудитория видеоплатформы YAPPY в июне достигла 4 миллионов, а до конца года в приложении появится монетизация и чаты для переписки, сообщили представители соцсети на ПМЭФ-2022.Как сообщает пресс-служба YAPPY, соцсеть развернула на форуме специальный стенд, где амбассадоры YAPPY ежедневно проводили публичные дискуссии с представителями бизнеса и партнерами о стратегическом развитии цифровых сервисов и блогосферы в России."Сегодня инфлюенсеры заняли одну из ведущих ролей в медиапространстве. Для многих они надежный и оперативный источник информации и пример для подражания. Есть одно "но": просто смотреть на успешных ребят в соцсетях сложно. Хочется повторить этот успех. И сделать это можно в Yappy – соцсети для обмена опытом и взаимодействия людей из разных сфер", – отметил в своем выступлении амбассадор YAPPY Александр Зарубин.Представители сети Анна Хилькевич и Анатолий Цой также приняли участи в работе специальной юношеской секции "ПМЭФ.Юниор".В последний день работы форума видеоплатформа представила на территории общественного пространства "Севкабель Порт" мобильную академию контента для работы с инфлюенсерами YAPPY Truck, которая побывает в пяти регионах: Санкт-Петербурге, Твери, Казани, Нижнем Новгороде и Москве. Для каждого города YAPPY подготовила специальную программу с участием звезд и профессиональных блогеров.Соцсеть YAPPY (входит в "Газпром-Медиа Холдинг") доступна для скачивания с 29 ноября 2021 года. Платформа разработана для просмотра и создания коротких видеороликов в формате сотворчества и стала первым продуктом в холдинге, поддерживающим подобный формат.
https://ria.ru/20220408/prilozhenie-1782490081.html
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анна хилькевич, россия, санкт-петербург, технологии, тверь, петербургский международный экономический форум (фонд), газпром-медиа холдинг, новости компаний - экономика, соцсети
15:08 18.06.2022
 

Средняя ежемесячная аудитория YAPPY достигла четырех миллионов

© Фото : пресс-служба YappyСтенд соцсети Yappy на XXV Петербургском международном экономическом форуме
Стенд соцсети Yappy на XXV Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© Фото : пресс-служба Yappy
Стенд соцсети Yappy на XXV Петербургском международном экономическом форуме
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Средняя ежемесячная аудитория видеоплатформы YAPPY в июне достигла 4 миллионов, а до конца года в приложении появится монетизация и чаты для переписки, сообщили представители соцсети на ПМЭФ-2022.
Как сообщает пресс-служба YAPPY, соцсеть развернула на форуме специальный стенд, где амбассадоры YAPPY ежедневно проводили публичные дискуссии с представителями бизнеса и партнерами о стратегическом развитии цифровых сервисов и блогосферы в России.
Приложение Yappy
8 апреля, 12:49
Количество скачиваний приложения Yappy в I квартале выросло в 3,5 раза
"Сегодня инфлюенсеры заняли одну из ведущих ролей в медиапространстве. Для многих они надежный и оперативный источник информации и пример для подражания. Есть одно "но": просто смотреть на успешных ребят в соцсетях сложно. Хочется повторить этот успех. И сделать это можно в Yappy – соцсети для обмена опытом и взаимодействия людей из разных сфер", – отметил в своем выступлении амбассадор YAPPY Александр Зарубин.
Представители сети Анна Хилькевич и Анатолий Цой также приняли участи в работе специальной юношеской секции "ПМЭФ.Юниор".
"Чтобы стать одним из лидеров мнений и монетизировать свое творчество, нужен только гаджет и соцсеть с современным функционалом для создания и продвижения контента. И видеоплатформа для коротких роликов YAPPY в этом плане – один из самых перспективных продуктов на российском рынке. Думаю, подобные приложения могут стать основой для развития блогероцентричных цифровых сервисов в нашей стране", – приводятся в сообщении слова Хилькевич на секции.
В последний день работы форума видеоплатформа представила на территории общественного пространства "Севкабель Порт" мобильную академию контента для работы с инфлюенсерами YAPPY Truck, которая побывает в пяти регионах: Санкт-Петербурге, Твери, Казани, Нижнем Новгороде и Москве. Для каждого города YAPPY подготовила специальную программу с участием звезд и профессиональных блогеров.
Соцсеть YAPPY (входит в "Газпром-Медиа Холдинг") доступна для скачивания с 29 ноября 2021 года. Платформа разработана для просмотра и создания коротких видеороликов в формате сотворчества и стала первым продуктом в холдинге, поддерживающим подобный формат.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября 2021, 17:06
"Газпром-Медиа" запустил "российский TikTok" Yappy
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Анна ХилькевичРоссияСанкт-ПетербургТехнологииТверьПетербургский международный экономический форум (фонд)Газпром-Медиа ХолдингНовости компаний - ЭкономикаСоцсети
 
 
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