https://ria.ru/20220618/yappy-1796444025.html

Средняя ежемесячная аудитория YAPPY достигла четырех миллионов

Средняя ежемесячная аудитория YAPPY достигла четырех миллионов - РИА Новости, 18.06.2022

Средняя ежемесячная аудитория YAPPY достигла четырех миллионов

Средняя ежемесячная аудитория видеоплатформы YAPPY в июне достигла 4 миллионов, а до конца года в приложении появится монетизация и чаты для переписки, сообщили РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T15:08

2022-06-18T15:08

2022-06-18T15:08

петербургский международный экономический форум — 2022

анна хилькевич

россия

санкт-петербург

технологии

тверь

петербургский международный экономический форум (фонд)

газпром-медиа холдинг

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Средняя ежемесячная аудитория видеоплатформы YAPPY в июне достигла 4 миллионов, а до конца года в приложении появится монетизация и чаты для переписки, сообщили представители соцсети на ПМЭФ-2022.Как сообщает пресс-служба YAPPY, соцсеть развернула на форуме специальный стенд, где амбассадоры YAPPY ежедневно проводили публичные дискуссии с представителями бизнеса и партнерами о стратегическом развитии цифровых сервисов и блогосферы в России."Сегодня инфлюенсеры заняли одну из ведущих ролей в медиапространстве. Для многих они надежный и оперативный источник информации и пример для подражания. Есть одно "но": просто смотреть на успешных ребят в соцсетях сложно. Хочется повторить этот успех. И сделать это можно в Yappy – соцсети для обмена опытом и взаимодействия людей из разных сфер", – отметил в своем выступлении амбассадор YAPPY Александр Зарубин.Представители сети Анна Хилькевич и Анатолий Цой также приняли участи в работе специальной юношеской секции "ПМЭФ.Юниор".В последний день работы форума видеоплатформа представила на территории общественного пространства "Севкабель Порт" мобильную академию контента для работы с инфлюенсерами YAPPY Truck, которая побывает в пяти регионах: Санкт-Петербурге, Твери, Казани, Нижнем Новгороде и Москве. Для каждого города YAPPY подготовила специальную программу с участием звезд и профессиональных блогеров.Соцсеть YAPPY (входит в "Газпром-Медиа Холдинг") доступна для скачивания с 29 ноября 2021 года. Платформа разработана для просмотра и создания коротких видеороликов в формате сотворчества и стала первым продуктом в холдинге, поддерживающим подобный формат.

https://ria.ru/20220408/prilozhenie-1782490081.html

https://ria.ru/20211130/yappy-1761499489.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анна хилькевич, россия, санкт-петербург, технологии, тверь, петербургский международный экономический форум (фонд), газпром-медиа холдинг, новости компаний - экономика, соцсети