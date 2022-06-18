https://ria.ru/20220618/videoigry-1796465086.html

Директор ИРИ оценил долю видеоигр на русском языке сервисе Steam

Директор ИРИ оценил долю видеоигр на русском языке сервисе Steam - РИА Новости, 18.06.2022

Директор ИРИ оценил долю видеоигр на русском языке сервисе Steam

Русскоязычные игры занимают долю в 11% от всех представленных проектов в иностранном онлайн-магазине компьютерных игр Steam, рассказал генеральный директор... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T13:04

2022-06-18T13:04

2022-06-18T17:28

петербургский международный экономический форум — 2022

технологии

россия

санкт-петербург

paypal

visa, inc.

mastercard, inc.

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Русскоязычные игры занимают долю в 11% от всех представленных проектов в иностранном онлайн-магазине компьютерных игр Steam, рассказал генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский на сессии "Игры нового мира: перспективы развития игровой индустрии" в рамках ПМЭФ.Разработчик онлайн-магазина Steam, компания Valve, 2 марта отключила для российских пользователей основные способы оплаты, из доступных осталась только оплата через PayPal или внутренний кошелёк. Сервис также больше не принимает в РФ карты Visa, Mastercard и "Мир"."Да, мы кстати там ещё в Steam с русским языком на третьем месте после английского и китайского с огромным количеством людей, которые играют, подписываются. 11% на Steam - это русский язык", - отметил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220528/igry-1790684442.html

россия

санкт-петербург

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, санкт-петербург, paypal, visa, inc., mastercard, inc.