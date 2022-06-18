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Директор ИРИ оценил долю видеоигр на русском языке сервисе Steam - РИА Новости, 18.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/videoigry-1796465086.html
Директор ИРИ оценил долю видеоигр на русском языке сервисе Steam
Директор ИРИ оценил долю видеоигр на русском языке сервисе Steam - РИА Новости, 18.06.2022
Директор ИРИ оценил долю видеоигр на русском языке сервисе Steam
Русскоязычные игры занимают долю в 11% от всех представленных проектов в иностранном онлайн-магазине компьютерных игр Steam, рассказал генеральный директор... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T13:04
2022-06-18T17:28
петербургский международный экономический форум — 2022
технологии
россия
санкт-петербург
paypal
visa, inc.
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Русскоязычные игры занимают долю в 11% от всех представленных проектов в иностранном онлайн-магазине компьютерных игр Steam, рассказал генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский на сессии "Игры нового мира: перспективы развития игровой индустрии" в рамках ПМЭФ.Разработчик онлайн-магазина Steam, компания Valve, 2 марта отключила для российских пользователей основные способы оплаты, из доступных осталась только оплата через PayPal или внутренний кошелёк. Сервис также больше не принимает в РФ карты Visa, Mastercard и "Мир"."Да, мы кстати там ещё в Steam с русским языком на третьем месте после английского и китайского с огромным количеством людей, которые играют, подписываются. 11% на Steam - это русский язык", - отметил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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технологии, россия, санкт-петербург, paypal, visa, inc., mastercard, inc.
13:04 18.06.2022 (обновлено: 17:28 18.06.2022)
 
Директор ИРИ оценил долю видеоигр на русском языке сервисе Steam

Директор ИРИ Гореславский: видеоигры на русском языке занимают 11% в игровом сервисе Steam

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетитель компьютерного клуба
Посетитель компьютерного клуба - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Русскоязычные игры занимают долю в 11% от всех представленных проектов в иностранном онлайн-магазине компьютерных игр Steam, рассказал генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский на сессии "Игры нового мира: перспективы развития игровой индустрии" в рамках ПМЭФ.
Разработчик онлайн-магазина Steam, компания Valve, 2 марта отключила для российских пользователей основные способы оплаты, из доступных осталась только оплата через PayPal или внутренний кошелёк. Сервис также больше не принимает в РФ карты Visa, Mastercard и "Мир".
"Да, мы кстати там ещё в Steam с русским языком на третьем месте после английского и китайского с огромным количеством людей, которые играют, подписываются. 11% на Steam - это русский язык", - отметил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ТехнологииРоссияСанкт-ПетербургPayPalVisa, Inc.MasterCard, Inc.
 
 
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