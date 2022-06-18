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ВСУ продолжают обстреливать Донецк, повреждено здание университета

ВСУ продолжают обстреливать Донецк, повреждено здание университета - РИА Новости, 18.06.2022

ВСУ продолжают обстреливать Донецк, повреждено здание университета

Донецк остается под обстрелами, с утра выпущено уже более 60 снарядов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T12:21

2022-06-18T12:21

2022-06-18T13:28

специальная военная операция на украине

в мире

днр

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ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Донецк остается под обстрелами, с утра выпущено уже более 60 снарядов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Как заявили в МЧС республики, два спасателя погибли, трое ранены. По данным корреспондента РИА Новости, один из снарядов попал в дом по улице Щорса на границе Киевского и Ворошиловского районов, постройка разрушена. Предположительно, под завалами может находиться девушка. В Куйбышевском районе города серьезно пострадали жилые дома и административные здания. В субботу утром в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские войска за сутки 63 раза обстреляли ДНР, выпустив 420 единиц боеприпасов, три человека погибли, 11 ранены.Вчера в город прилетело около 300 боеприпасов. Под ударами оказались Киевский, Петровский, Ворошиловский и Кировский районы. За неделю город несколько раз подвергали интенсивным обстрелам, погибли мирные жители, десятки человек получили ранения.Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в официальном обращении, что республика запросила у Москвы "дополнительные союзнические силы".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220618/voda-1796407321.html

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Обстрел отряда МЧС в Донецке со стороны ВСУ во время интервью РИА Новости Горноспасательный отряд МЧС ДНР в Донецке подвергся артобстрелу со стороны военных Украины. На видео корреспондента РИА Новости слышно, как прямо во время интервью идет прицельный обстрел. "Это делают неадекватные люди, так как военных здесь нет, здесь люди выполняют профобязанности - спасают мирных жителей, шахтеров, а не воюют", - прокомментировали ситуацию в МЧС. 2022-06-18T12:21 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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