Рейтинг@Mail.ru
Politico: Евросоюз ждут непростые изменения в случае присоединения Украины - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220618/ukraina-1796442847.html
Politico: Евросоюз ждут непростые изменения в случае присоединения Украины
Politico: Евросоюз ждут непростые изменения в случае присоединения Украины - РИА Новости, 18.06.2022
Politico: Евросоюз ждут непростые изменения в случае присоединения Украины
Решение Еврокомиссии поддержать Украину в получении формального статуса кандидата на вступление в ЕС чревато серьезными последствиями для самого союза, пишет... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:00
2022-06-18T15:59
в мире
урсула фон дер ляйен
украина
киев
молдавия
еврокомиссия
евросоюз
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:19:3185:1811_1920x0_80_0_0_af65ee98bfefa4929c6f58c63523f142.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Решение Еврокомиссии поддержать Украину в получении формального статуса кандидата на вступление в ЕС чревато серьезными последствиями для самого союза, пишет Politico.Авторы статьи Дэвид М. Херзенхорн и Эндрю Грей опасаются, что если Украина действительно станет членом Евросоюза, киевский режим получит крепкие позиции в Европарламенте."Относительно большое население Украины — более 40 миллионов человек — может коренным образом изменить баланс сил в процессе принятия решений ЕС. Украина, как государство-член, будет иметь большой вес в политике, проводимой путем голосования квалифицированным большинством, в котором играет роль население, и Украина также будет иметь право на значительную делегацию в Европейском парламенте", — отметили обозреватели.Грей и Херзенхорн привели слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что Киев ждет долгий и трудный путь со многими условиями. К ним относятся контрольные показатели, которые должны быть достигнуты для начала переговоров о присоединении.Накануне ЕК рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Окончательное решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.
https://ria.ru/20220618/ukraina-1796404761.html
https://ria.ru/20220618/podderzhka-1796372826.html
украина
киев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_158c9b8db380b71ba32394c6685594f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, урсула фон дер ляйен, украина, киев, молдавия, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
15:00 18.06.2022 (обновлено: 15:59 18.06.2022)
 
Politico: Евросоюз ждут непростые изменения в случае присоединения Украины

Politico: Евросоюз ожидают непростые перемены, если к нему присоединится Украина

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Решение Еврокомиссии поддержать Украину в получении формального статуса кандидата на вступление в ЕС чревато серьезными последствиями для самого союза, пишет Politico.
Авторы статьи Дэвид М. Херзенхорн и Эндрю Грей опасаются, что если Украина действительно станет членом Евросоюза, киевский режим получит крепкие позиции в Европарламенте.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 11:07
Французы разглядели в словах Путина об Украине в ЕС важный намек
"Относительно большое население Украины — более 40 миллионов человек — может коренным образом изменить баланс сил в процессе принятия решений ЕС. Украина, как государство-член, будет иметь большой вес в политике, проводимой путем голосования квалифицированным большинством, в котором играет роль население, и Украина также будет иметь право на значительную делегацию в Европейском парламенте", — отметили обозреватели.
Грей и Херзенхорн привели слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что Киев ждет долгий и трудный путь со многими условиями. К ним относятся контрольные показатели, которые должны быть достигнуты для начала переговоров о присоединении.
Накануне ЕК рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Окончательное решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 04:26
Западу надоело поддерживать Украину
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенУкраинаКиевМолдавияЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала