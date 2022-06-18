https://ria.ru/20220618/ukraina-1796442847.html
Politico: Евросоюз ждут непростые изменения в случае присоединения Украины
Politico: Евросоюз ждут непростые изменения в случае присоединения Украины - РИА Новости, 18.06.2022
Politico: Евросоюз ждут непростые изменения в случае присоединения Украины
Решение Еврокомиссии поддержать Украину в получении формального статуса кандидата на вступление в ЕС чревато серьезными последствиями для самого союза, пишет... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:00
2022-06-18T15:00
2022-06-18T15:59
в мире
урсула фон дер ляйен
украина
киев
молдавия
еврокомиссия
евросоюз
европарламент
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Решение Еврокомиссии поддержать Украину в получении формального статуса кандидата на вступление в ЕС чревато серьезными последствиями для самого союза, пишет Politico.Авторы статьи Дэвид М. Херзенхорн и Эндрю Грей опасаются, что если Украина действительно станет членом Евросоюза, киевский режим получит крепкие позиции в Европарламенте."Относительно большое население Украины — более 40 миллионов человек — может коренным образом изменить баланс сил в процессе принятия решений ЕС. Украина, как государство-член, будет иметь большой вес в политике, проводимой путем голосования квалифицированным большинством, в котором играет роль население, и Украина также будет иметь право на значительную делегацию в Европейском парламенте", — отметили обозреватели.Грей и Херзенхорн привели слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что Киев ждет долгий и трудный путь со многими условиями. К ним относятся контрольные показатели, которые должны быть достигнуты для начала переговоров о присоединении.Накануне ЕК рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Окончательное решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.
https://ria.ru/20220618/ukraina-1796404761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, урсула фон дер ляйен, украина, киев, молдавия, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
15:00 18.06.2022 (обновлено: 15:59 18.06.2022)
Politico: Евросоюз ждут непростые изменения в случае присоединения Украины
Politico: Евросоюз ожидают непростые перемены, если к нему присоединится Украина