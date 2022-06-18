https://ria.ru/20220618/ukraina-1796442847.html

Politico: Евросоюз ждут непростые изменения в случае присоединения Украины

Politico: Евросоюз ждут непростые изменения в случае присоединения Украины - РИА Новости, 18.06.2022

Politico: Евросоюз ждут непростые изменения в случае присоединения Украины

Решение Еврокомиссии поддержать Украину в получении формального статуса кандидата на вступление в ЕС чревато серьезными последствиями для самого союза, пишет... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T15:00

2022-06-18T15:00

2022-06-18T15:59

в мире

урсула фон дер ляйен

украина

киев

молдавия

еврокомиссия

евросоюз

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:19:3185:1811_1920x0_80_0_0_af65ee98bfefa4929c6f58c63523f142.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Решение Еврокомиссии поддержать Украину в получении формального статуса кандидата на вступление в ЕС чревато серьезными последствиями для самого союза, пишет Politico.Авторы статьи Дэвид М. Херзенхорн и Эндрю Грей опасаются, что если Украина действительно станет членом Евросоюза, киевский режим получит крепкие позиции в Европарламенте."Относительно большое население Украины — более 40 миллионов человек — может коренным образом изменить баланс сил в процессе принятия решений ЕС. Украина, как государство-член, будет иметь большой вес в политике, проводимой путем голосования квалифицированным большинством, в котором играет роль население, и Украина также будет иметь право на значительную делегацию в Европейском парламенте", — отметили обозреватели.Грей и Херзенхорн привели слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что Киев ждет долгий и трудный путь со многими условиями. К ним относятся контрольные показатели, которые должны быть достигнуты для начала переговоров о присоединении.Накануне ЕК рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Окончательное решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.

https://ria.ru/20220618/ukraina-1796404761.html

https://ria.ru/20220618/podderzhka-1796372826.html

украина

киев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, урсула фон дер ляйен, украина, киев, молдавия, еврокомиссия, евросоюз, европарламент