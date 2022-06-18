11:07 18.06.2022 (обновлено: 14:45 18.06.2022)
Французы разглядели в словах Путина об Украине в ЕС важный намек
Читатели Le Figaro сочли позицию Путина по членству Украины в Евросоюзе ударом ниже пояса
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали заявления российского президента, сделанные во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. Особое внимание привлекло то, как Путин оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз.
"Мы ничего не имеем против: это суверенное решение любой страны присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям, а дело этого экономического объединения принимать в свои члены новые государства или нет", — сказал вчера Путин, напомнив, что ЕС, в отличие от Североатлантического альянса, никогда не был военным либо оборонительным союзом.
"Может быть, это первый признак, чтобы мы начали прислушиваться к перешептываниям о переговорах?" — задался вопросом пользователь с ником Un Épicurien.
"Кандидатура Украины в ЕС не представляет угрозы для России. Я бы даже сказал, что это устроило бы Россию. Надо признать, что и без того экономически ослабленная Европа долгие годы будет нести бремя Украины. За всеми этими красивыми декларациями поддержки уже стоят и будут стоять миллионы, которые европейцы будут платить в виде налогов", — считает Insight2000.
"А Макрон думал, что этим громогласным заявлением запугивает Путина!.." — заметил MICHEL BOUCHARDY.
"А они думали спросить мнение европейских народов?" — написал Occitane о расширении Евросоюза.
"Присоединить Украину к Европе — значит еще немного ее разорить и сделать нежизнеспособной", — уверен Ludwig3.
"Путин прав и все просчитал. Ему все равно, если Украина, отрезанная от своей русскоязычной восточной части, вступит в ЕС. Находиться в Европейском союзе для страны означает потерять суверенитет и свою душу в бессильной технократической организации", — поддержал его anonyme 38572.
Вчера, 08:00Запад стоит на пути колеса истории
"Еще один удар ниже пояса от Путина, который будет смеяться, пока европейцам придется взять на себя финансовое бремя Украины", — резюмировал TIESSE DI HOYE.
За пару часов до пленарного заседания ПМЭФ-2022, в котором участвовал Владимир Путин, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в ЕС. Однако она подчеркнула, что Киеву в будущем нужно укрепить верховенство права, правосудие и борьбу с коррупцией.
Окончательное решение по статусу примут главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23-24 июня.