https://ria.ru/20220618/ukraina-1796404761.html

Французы разглядели в словах Путина об Украине в ЕС важный намек

Французы разглядели в словах Путина об Украине в ЕС важный намек - РИА Новости, 18.06.2022

Французы разглядели в словах Путина об Украине в ЕС важный намек

Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали заявления российского президента, сделанные во время пленарного заседания Петербургского международного... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T11:07

2022-06-18T11:07

2022-06-18T14:45

в мире

владимир путин

урсула фон дер ляйен

украина

россия

европа

петербургский международный экономический форум (фонд)

евросоюз

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали заявления российского президента, сделанные во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. Особое внимание привлекло то, как Путин оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз."Мы ничего не имеем против: это суверенное решение любой страны присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям, а дело этого экономического объединения принимать в свои члены новые государства или нет", — сказал вчера Путин, напомнив, что ЕС, в отличие от Североатлантического альянса, никогда не был военным либо оборонительным союзом."Может быть, это первый признак, чтобы мы начали прислушиваться к перешептываниям о переговорах?" — задался вопросом пользователь с ником Un Épicurien."А Макрон думал, что этим громогласным заявлением запугивает Путина!.." — заметил MICHEL BOUCHARDY."А они думали спросить мнение европейских народов?" — написал Occitane о расширении Евросоюза."Присоединить Украину к Европе — значит еще немного ее разорить и сделать нежизнеспособной", — уверен Ludwig3."Путин прав и все просчитал. Ему все равно, если Украина, отрезанная от своей русскоязычной восточной части, вступит в ЕС. Находиться в Европейском союзе для страны означает потерять суверенитет и свою душу в бессильной технократической организации", — поддержал его anonyme 38572."Еще один удар ниже пояса от Путина, который будет смеяться, пока европейцам придется взять на себя финансовое бремя Украины", — резюмировал TIESSE DI HOYE.За пару часов до пленарного заседания ПМЭФ-2022, в котором участвовал Владимир Путин, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в ЕС. Однако она подчеркнула, что Киеву в будущем нужно укрепить верховенство права, правосудие и борьбу с коррупцией.Окончательное решение по статусу примут главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23-24 июня.

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https://ria.ru/20220618/konflikt-1796377322.html

https://ria.ru/20220618/putin-1796356871.html

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796285665.html

украина

россия

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Ольга Матыс

в мире, владимир путин, урсула фон дер ляйен, украина, россия, европа, петербургский международный экономический форум (фонд), евросоюз, еврокомиссия