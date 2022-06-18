Рейтинг@Mail.ru
Французы разглядели в словах Путина об Украине в ЕС важный намек - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220618/ukraina-1796404761.html
Французы разглядели в словах Путина об Украине в ЕС важный намек
Французы разглядели в словах Путина об Украине в ЕС важный намек - РИА Новости, 18.06.2022
Французы разглядели в словах Путина об Украине в ЕС важный намек
Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали заявления российского президента, сделанные во время пленарного заседания Петербургского международного... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T11:07
2022-06-18T14:45
в мире
владимир путин
урсула фон дер ляйен
украина
россия
европа
петербургский международный экономический форум (фонд)
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796263136_0:0:3302:1857_1920x0_80_0_0_ffe13d6a95cd2613a179fc9fd5f6e393.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали заявления российского президента, сделанные во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. Особое внимание привлекло то, как Путин оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз."Мы ничего не имеем против: это суверенное решение любой страны присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям, а дело этого экономического объединения принимать в свои члены новые государства или нет", — сказал вчера Путин, напомнив, что ЕС, в отличие от Североатлантического альянса, никогда не был военным либо оборонительным союзом."Может быть, это первый признак, чтобы мы начали прислушиваться к перешептываниям о переговорах?" — задался вопросом пользователь с ником Un Épicurien."А Макрон думал, что этим громогласным заявлением запугивает Путина!.." — заметил MICHEL BOUCHARDY."А они думали спросить мнение европейских народов?" — написал Occitane о расширении Евросоюза."Присоединить Украину к Европе — значит еще немного ее разорить и сделать нежизнеспособной", — уверен Ludwig3."Путин прав и все просчитал. Ему все равно, если Украина, отрезанная от своей русскоязычной восточной части, вступит в ЕС. Находиться в Европейском союзе для страны означает потерять суверенитет и свою душу в бессильной технократической организации", — поддержал его anonyme 38572."Еще один удар ниже пояса от Путина, который будет смеяться, пока европейцам придется взять на себя финансовое бремя Украины", — резюмировал TIESSE DI HOYE.За пару часов до пленарного заседания ПМЭФ-2022, в котором участвовал Владимир Путин, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в ЕС. Однако она подчеркнула, что Киеву в будущем нужно укрепить верховенство права, правосудие и борьбу с коррупцией.Окончательное решение по статусу примут главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23-24 июня.
https://ria.ru/20220618/sanktsii-1796387996.html
https://ria.ru/20220618/konflikt-1796377322.html
https://ria.ru/20220618/putin-1796356871.html
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796285665.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796263136_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27644954e14c1f3876a7fb90deb6f880.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, урсула фон дер ляйен, украина, россия, европа, петербургский международный экономический форум (фонд), евросоюз, еврокомиссия
11:07 18.06.2022 (обновлено: 14:45 18.06.2022)
 
Французы разглядели в словах Путина об Украине в ЕС важный намек

Читатели Le Figaro сочли позицию Путина по членству Украины в Евросоюзе ударом ниже пояса

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали заявления российского президента, сделанные во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. Особое внимание привлекло то, как Путин оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз.
"Мы ничего не имеем против: это суверенное решение любой страны присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям, а дело этого экономического объединения принимать в свои члены новые государства или нет", — сказал вчера Путин, напомнив, что ЕС, в отличие от Североатлантического альянса, никогда не был военным либо оборонительным союзом.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 09:42
"Там, где он прав, он прав": немцы оценили слова Путина о провале санкций
"Может быть, это первый признак, чтобы мы начали прислушиваться к перешептываниям о переговорах?" — задался вопросом пользователь с ником Un Épicurien.

"Кандидатура Украины в ЕС не представляет угрозы для России. Я бы даже сказал, что это устроило бы Россию. Надо признать, что и без того экономически ослабленная Европа долгие годы будет нести бремя Украины. За всеми этими красивыми декларациями поддержки уже стоят и будут стоять миллионы, которые европейцы будут платить в виде налогов", — считает Insight2000.

"А Макрон думал, что этим громогласным заявлением запугивает Путина!.." — заметил MICHEL BOUCHARDY.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 07:38
СМИ: США и их союзники готовились к продолжительному конфликту на Украине
"А они думали спросить мнение европейских народов?" — написал Occitane о расширении Евросоюза.
"Присоединить Украину к Европе — значит еще немного ее разорить и сделать нежизнеспособной", — уверен Ludwig3.
"Путин прав и все просчитал. Ему все равно, если Украина, отрезанная от своей русскоязычной восточной части, вступит в ЕС. Находиться в Европейском союзе для страны означает потерять суверенитет и свою душу в бессильной технократической организации", — поддержал его anonyme 38572.
Экраны с трансляцией выступления президента Путина на пленарном заседании XXV ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 08:00
Запад стоит на пути колеса истории
"Еще один удар ниже пояса от Путина, который будет смеяться, пока европейцам придется взять на себя финансовое бремя Украины", — резюмировал TIESSE DI HOYE.
За пару часов до пленарного заседания ПМЭФ-2022, в котором участвовал Владимир Путин, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в ЕС. Однако она подчеркнула, что Киеву в будущем нужно укрепить верховенство права, правосудие и борьбу с коррупцией.
Окончательное решение по статусу примут главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23-24 июня.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 18:46Петербургский международный экономический форум — 2022
Токаев заявил, что не представляет, как Украина будет вступать в ЕС
 
В миреВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенУкраинаРоссияЕвропаПетербургский международный экономический форум (фонд)ЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала