https://ria.ru/20220618/tuva-1796381594.html

Глава Тувы рассказал, какие важные для региона соглашения подписаны на ПМЭФ

Глава Тувы рассказал, какие важные для региона соглашения подписаны на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2022

Глава Тувы рассказал, какие важные для региона соглашения подписаны на ПМЭФ

Власти Тувы в рамках работы на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали несколько важных соглашений о совместной работе,... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T08:44

2022-06-18T08:44

2022-06-18T08:44

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

российский союз промышленников и предпринимателей

республика тыва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796240810_0:388:2951:2048_1920x0_80_0_0_e1736e7ab3f704b0a06213066d055390.jpg

КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Власти Тувы в рамках работы на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали несколько важных соглашений о совместной работе, которые позволят повысить качество жизни жителям республики, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг у себя в Telegram-канале.По его словам, за дни работы форума, проведен ряд встреч с представителями делового сообщества и подписаны соглашения о сотрудничестве."С АО "Почта-банк" договорились о повышении доступности финансовых услуг в республике, в том числе в небольших населенных пунктах и отдаленных кожуунах. По Соглашению с Федеральной службой интеллектуальной собственности в республике может быть создан региональный центр поддержки технологий и инноваций, что позволит получить доступ к мировому патентному фонду", - говорится в сообщении."Соглашение с НК "Цифровая экономика" направлено на ускоренное внедрение в регионе цифровых проектов. Подписаны также соглашения с Российским союзом промышленников и предпринимателей и с ООО "1С", - добавил глава Тувы.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/pmef-1796255983.html

https://ria.ru/20220617/putin-1796174981.html

санкт-петербург

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкт-петербург, российский союз промышленников и предпринимателей, республика тыва