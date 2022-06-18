Глава Тувы рассказал, какие важные для региона соглашения подписаны на ПМЭФ
Глава Тувы Ховалыг рассказал, какие важные для региона соглашения подписаны на ПМЭФ
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники на стенде банка "ДОМ.РФ" на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Власти Тувы в рамках работы на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали несколько важных соглашений о совместной работе, которые позволят повысить качество жизни жителям республики, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг у себя в Telegram-канале.
По его словам, за дни работы форума, проведен ряд встреч с представителями делового сообщества и подписаны соглашения о сотрудничестве.
"С АО "Почта-банк" договорились о повышении доступности финансовых услуг в республике, в том числе в небольших населенных пунктах и отдаленных кожуунах. По Соглашению с Федеральной службой интеллектуальной собственности в республике может быть создан региональный центр поддержки технологий и инноваций, что позволит получить доступ к мировому патентному фонду", - говорится в сообщении.
"Соглашение с НК "Цифровая экономика" направлено на ускоренное внедрение в регионе цифровых проектов. Подписаны также соглашения с Российским союзом промышленников и предпринимателей и с ООО "1С", - добавил глава Тувы.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.