Рейтинг@Mail.ru
Глава Тувы рассказал, какие важные для региона соглашения подписаны на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/tuva-1796381594.html
Глава Тувы рассказал, какие важные для региона соглашения подписаны на ПМЭФ
Глава Тувы рассказал, какие важные для региона соглашения подписаны на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2022
Глава Тувы рассказал, какие важные для региона соглашения подписаны на ПМЭФ
Власти Тувы в рамках работы на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали несколько важных соглашений о совместной работе,... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T08:44
2022-06-18T08:44
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
российский союз промышленников и предпринимателей
республика тыва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796240810_0:388:2951:2048_1920x0_80_0_0_e1736e7ab3f704b0a06213066d055390.jpg
КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Власти Тувы в рамках работы на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали несколько важных соглашений о совместной работе, которые позволят повысить качество жизни жителям республики, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг у себя в Telegram-канале.По его словам, за дни работы форума, проведен ряд встреч с представителями делового сообщества и подписаны соглашения о сотрудничестве."С АО "Почта-банк" договорились о повышении доступности финансовых услуг в республике, в том числе в небольших населенных пунктах и отдаленных кожуунах. По Соглашению с Федеральной службой интеллектуальной собственности в республике может быть создан региональный центр поддержки технологий и инноваций, что позволит получить доступ к мировому патентному фонду", - говорится в сообщении."Соглашение с НК "Цифровая экономика" направлено на ускоренное внедрение в регионе цифровых проектов. Подписаны также соглашения с Российским союзом промышленников и предпринимателей и с ООО "1С", - добавил глава Тувы.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220618/pmef-1796255983.html
https://ria.ru/20220617/putin-1796174981.html
санкт-петербург
республика тыва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796240810_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_5680fd4661f9849270377038980b9f6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкт-петербург, российский союз промышленников и предпринимателей, республика тыва
08:44 18.06.2022
 
Глава Тувы рассказал, какие важные для региона соглашения подписаны на ПМЭФ

Глава Тувы Ховалыг рассказал, какие важные для региона соглашения подписаны на ПМЭФ

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники на стенде банка "ДОМ.РФ" на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Участники на стенде банка ДОМ.РФ на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Власти Тувы в рамках работы на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали несколько важных соглашений о совместной работе, которые позволят повысить качество жизни жителям республики, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг у себя в Telegram-канале.
По его словам, за дни работы форума, проведен ряд встреч с представителями делового сообщества и подписаны соглашения о сотрудничестве.
Участницы XXV Петербургского международного экономического форума - 2022. на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 08:00Петербургский международный экономический форум — 2022
ПМЭФ-2022. День третий: секрет успеха, хорошие новости и кооперация женщин
"С АО "Почта-банк" договорились о повышении доступности финансовых услуг в республике, в том числе в небольших населенных пунктах и отдаленных кожуунах. По Соглашению с Федеральной службой интеллектуальной собственности в республике может быть создан региональный центр поддержки технологий и инноваций, что позволит получить доступ к мировому патентному фонду", - говорится в сообщении.
"Соглашение с НК "Цифровая экономика" направлено на ускоренное внедрение в регионе цифровых проектов. Подписаны также соглашения с Российским союзом промышленников и предпринимателей и с ООО "1С", - добавил глава Тувы.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 17:02
О принципах развития России и ошибках Запада. Путин выступил на ПМЭФ
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСанкт-ПетербургРоссийский союз промышленников и предпринимателейРеспублика Тыва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала