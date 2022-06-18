https://ria.ru/20220618/turchak-1796449737.html

Турчак раскритиковал слова Затулина о позиции Токаева по ДНР и ЛНР

Турчак раскритиковал слова Затулина о позиции Токаева по ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.06.2022

Турчак раскритиковал слова Затулина о позиции Токаева по ДНР и ЛНР

Первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак раскритиковал слова однопартийца, зампреда комитета Госдумы по делам... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T15:53

2022-06-18T15:53

2022-06-18T15:53

константин затулин

казахстан

россия

донецкая народная республика

госдума рф

единая россия

снг

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак раскритиковал слова однопартийца, зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина о заявлениях президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о непризнании республик Донбасса, отметив, что между Россией и Казахстаном "не было и нет" никаких территориальных вопросов, а реакция на слова Токаева является прерогативой президента России и МИД РФ.Ранее Затулин заявил в СМИ, что на фоне отказа Казахстана признать независимость ДНР и ЛНР Казахстану могут ответить мерами "как с Украиной"."Заявление зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина по поводу неких возможных "территориальных вопросов" с Казахстаном не выдерживает критики - между нашими странами их не было и нет. Можно по-разному относиться к словам Токаева о статусе ДНР и ЛНР, произнесенным накануне на ПМЭФ, но для официальных лиц это не повод давать провокационные, тенденциозные комментарии в СМИ", - цитирует Турчака пресс-служба ЕР.Турчак также отметил, что тема за границами компетенции депутата, а принципиальные вопросы внешней политики России находятся исключительно в сфере ответственности президента и МИД РФ."Что касается Константина Федоровича, то ему стоило бы сосредоточиться на функциях своего комитета, важнейшей из которых, напротив, является укрепление союзнических и добрососедских отношений со странами бывшего СССР. Он высказал свое личное мнение, которое лучше переосмыслить или как минимум впредь держать при себе", - заключил Турчак.

https://ria.ru/20220618/politika-1796372429.html

https://ria.ru/20220617/donbass-1796334478.html

казахстан

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

константин затулин, казахстан, россия, донецкая народная республика, госдума рф, единая россия, снг