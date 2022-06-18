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Турчак раскритиковал слова Затулина о позиции Токаева по ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.06.2022
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Турчак раскритиковал слова Затулина о позиции Токаева по ДНР и ЛНР
Турчак раскритиковал слова Затулина о позиции Токаева по ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.06.2022
Турчак раскритиковал слова Затулина о позиции Токаева по ДНР и ЛНР
Первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак раскритиковал слова однопартийца, зампреда комитета Госдумы по делам... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:53
2022-06-18T15:53
константин затулин
казахстан
россия
донецкая народная республика
госдума рф
единая россия
снг
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак раскритиковал слова однопартийца, зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина о заявлениях президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о непризнании республик Донбасса, отметив, что между Россией и Казахстаном "не было и нет" никаких территориальных вопросов, а реакция на слова Токаева является прерогативой президента России и МИД РФ.Ранее Затулин заявил в СМИ, что на фоне отказа Казахстана признать независимость ДНР и ЛНР Казахстану могут ответить мерами "как с Украиной"."Заявление зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина по поводу неких возможных "территориальных вопросов" с Казахстаном не выдерживает критики - между нашими странами их не было и нет. Можно по-разному относиться к словам Токаева о статусе ДНР и ЛНР, произнесенным накануне на ПМЭФ, но для официальных лиц это не повод давать провокационные, тенденциозные комментарии в СМИ", - цитирует Турчака пресс-служба ЕР.Турчак также отметил, что тема за границами компетенции депутата, а принципиальные вопросы внешней политики России находятся исключительно в сфере ответственности президента и МИД РФ."Что касается Константина Федоровича, то ему стоило бы сосредоточиться на функциях своего комитета, важнейшей из которых, напротив, является укрепление союзнических и добрососедских отношений со странами бывшего СССР. Он высказал свое личное мнение, которое лучше переосмыслить или как минимум впредь держать при себе", - заключил Турчак.
https://ria.ru/20220618/politika-1796372429.html
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константин затулин, казахстан, россия, донецкая народная республика, госдума рф, единая россия, снг
15:53 18.06.2022
 
Турчак раскритиковал слова Затулина о позиции Токаева по ДНР и ЛНР

Секретарь генсовета ЕР Турчак раскритиковал слова Затулина о позиции Токаева по ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСекретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в Донецке
Секретарь генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак раскритиковал слова однопартийца, зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина о заявлениях президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о непризнании республик Донбасса, отметив, что между Россией и Казахстаном "не было и нет" никаких территориальных вопросов, а реакция на слова Токаева является прерогативой президента России и МИД РФ.
Ранее Затулин заявил в СМИ, что на фоне отказа Казахстана признать независимость ДНР и ЛНР Казахстану могут ответить мерами "как с Украиной".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 04:12
Токаев заявил о непризнании ДНР и ЛНР
"Заявление зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина по поводу неких возможных "территориальных вопросов" с Казахстаном не выдерживает критики - между нашими странами их не было и нет. Можно по-разному относиться к словам Токаева о статусе ДНР и ЛНР, произнесенным накануне на ПМЭФ, но для официальных лиц это не повод давать провокационные, тенденциозные комментарии в СМИ", - цитирует Турчака пресс-служба ЕР.
Турчак также отметил, что тема за границами компетенции депутата, а принципиальные вопросы внешней политики России находятся исключительно в сфере ответственности президента и МИД РФ.
"Что касается Константина Федоровича, то ему стоило бы сосредоточиться на функциях своего комитета, важнейшей из которых, напротив, является укрепление союзнических и добрососедских отношений со странами бывшего СССР. Он высказал свое личное мнение, которое лучше переосмыслить или как минимум впредь держать при себе", - заключил Турчак.
Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 20:35
Глава МИД ЛНР прокомментировал заявление Токаева по республикам Донбасса
 
Константин ЗатулинКазахстанРоссияДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФЕдиная РоссияСНГ
 
 
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