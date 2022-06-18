https://ria.ru/20220618/tramvay-1796375782.html

"Синара-ТМ" разрабатывает новый трехсекционный трамвай

"Синара-ТМ" разрабатывает новый трехсекционный трамвай - РИА Новости, 18.06.2022

"Синара-ТМ" разрабатывает новый трехсекционный трамвай

Машиностроительный холдинг "Синара – Транспортные Машины" сейчас разрабатывает новый трёхсекционный трамвай, строительство которого может начаться уже в этом... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T06:45

2022-06-18T06:45

2022-06-18T06:45

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Машиностроительный холдинг "Синара – Транспортные Машины" сейчас разрабатывает новый трёхсекционный трамвай, строительство которого может начаться уже в этом году, сообщил РИА Новости на площадке ПМЭФ директор по общественному транспорту компании Николай Пронин.По его словам, серьёзных проблем в работе нет, поскольку большая часть коллектива и гендиректор СП являются гражданами России, для которых никаких изменений в работе не произошло, чешский менеджмент был вынужден покинуть Россию."Мы продолжаем разрабатывать ту технику, которую начали разрабатывать вместе с чешскими партнёрами. У нас выполнена та часть работ, которую мы им заказывали. Здесь никакой проблемы нет. Само СП работает так же. Задачи не поменялись, менеджмент работает так же. А менеджмент, который был чешский, был вынужден покинуть Россию", - объяснил директор по общественному транспорту "Синара-ТМ".СТМ и Skoda Transportation в 2019 году договорились о создании в Санкт-Петербурге совместного предприятия по производству электропоездов для метрополитена, современных трамваев и троллейбусов. СП ориентировано на проектирование, производство, продажу и сервисное обслуживание современного городского транспорта.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/sotrudnichestvo-1796113167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, санкт-петербург