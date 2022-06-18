https://ria.ru/20220618/tramvay-1796375782.html
"Синара-ТМ" разрабатывает новый трехсекционный трамвай
"Синара-ТМ" разрабатывает новый трехсекционный трамвай - РИА Новости, 18.06.2022
"Синара-ТМ" разрабатывает новый трехсекционный трамвай
Машиностроительный холдинг "Синара – Транспортные Машины" сейчас разрабатывает новый трёхсекционный трамвай, строительство которого может начаться уже в этом... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T06:45
2022-06-18T06:45
2022-06-18T06:45
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Машиностроительный холдинг "Синара – Транспортные Машины" сейчас разрабатывает новый трёхсекционный трамвай, строительство которого может начаться уже в этом году, сообщил РИА Новости на площадке ПМЭФ директор по общественному транспорту компании Николай Пронин.По его словам, серьёзных проблем в работе нет, поскольку большая часть коллектива и гендиректор СП являются гражданами России, для которых никаких изменений в работе не произошло, чешский менеджмент был вынужден покинуть Россию."Мы продолжаем разрабатывать ту технику, которую начали разрабатывать вместе с чешскими партнёрами. У нас выполнена та часть работ, которую мы им заказывали. Здесь никакой проблемы нет. Само СП работает так же. Задачи не поменялись, менеджмент работает так же. А менеджмент, который был чешский, был вынужден покинуть Россию", - объяснил директор по общественному транспорту "Синара-ТМ".СТМ и Skoda Transportation в 2019 году договорились о создании в Санкт-Петербурге совместного предприятия по производству электропоездов для метрополитена, современных трамваев и троллейбусов. СП ориентировано на проектирование, производство, продажу и сервисное обслуживание современного городского транспорта.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкт-петербург
"Синара-ТМ" разрабатывает новый трехсекционный трамвай
Машиностроительный холдинг "Синара-ТМ" разрабатывает новый трехсекционный трамвай
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Машиностроительный холдинг "Синара – Транспортные Машины" сейчас разрабатывает новый трёхсекционный трамвай, строительство которого может начаться уже в этом году, сообщил РИА Новости на площадке ПМЭФ директор по общественному транспорту компании Николай Пронин.
"Сейчас наше предприятия "Синара-Шкода" ведёт разработку трёхсекционного трамвая, и в этом году мы должны приступить к началу изготовления головной машины", - рассказал Пронин.
По его словам, серьёзных проблем в работе нет, поскольку большая часть коллектива и гендиректор СП являются гражданами России
, для которых никаких изменений в работе не произошло, чешский менеджмент был вынужден покинуть Россию.
"Мы продолжаем разрабатывать ту технику, которую начали разрабатывать вместе с чешскими партнёрами. У нас выполнена та часть работ, которую мы им заказывали. Здесь никакой проблемы нет. Само СП работает так же. Задачи не поменялись, менеджмент работает так же. А менеджмент, который был чешский, был вынужден покинуть Россию", - объяснил директор по общественному транспорту "Синара-ТМ".
СТМ и Skoda Transportation в 2019 году договорились о создании в Санкт-Петербурге
совместного предприятия по производству электропоездов для метрополитена, современных трамваев и троллейбусов. СП ориентировано на проектирование, производство, продажу и сервисное обслуживание современного городского транспорта.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.