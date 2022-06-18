https://ria.ru/20220618/tekhnologii-1796445266.html
Вузы обеспечат технологический суверенитет России, считает эксперт
Вузы обеспечат технологический суверенитет России, считает эксперт - РИА Новости, 18.06.2022
Вузы обеспечат технологический суверенитет России, считает эксперт
Работа по достижению технологического суверенитета в России должна идти в том числе с опорой на университеты, средние и небольшие IT-компании, заявил РИА... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:22
2022-06-18T15:22
2022-06-18T15:22
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
технологии
россия
санкт-петербург
it-компании
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Работа по достижению технологического суверенитета в России должна идти в том числе с опорой на университеты, средние и небольшие IT-компании, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор Фонда поддержки проектов НТИ Вадим Медведев.Он напомнил, что ранее правительство утвердило постановление, упрощающее правила отбора и внесения изменений в программы и проекты НТИ, чтобы минимизировать время на согласование и принятие управленческих решений. "Это позволит оперативно реагировать на вызовы, обусловленные введением санкций в отношении Российской Федерации, снизить административную нагрузку", – отметил гендиректор фонда.По его словам, "упрощение правил отбора и поддержки может в том числе стимулировать рост количества и развитие технологических команд и, соответственно, созданных ими решений".Медведев считает, что "на сегодня НТИ можно назвать главным институтом страны по достижению технологических приоритетов госполитики до 2035 года, установленных президентом РФ"."Согласно документу, правила введены до 31 декабря 2023 года и определяют порядок отбора проектов для реализации "дорожных карт" Национальной технологической инициативы. Проекты представляют собой систему взаимосвязанных мероприятий, направленных, в том числе, на создание условий для достижения технологического лидерства и (или) технологического суверенитета Российской Федерации", отмечается в документе.В частности, предусмотрено, что в указанный период полномочия по отбору проектов на поддержку в рамках НТИ передаются от межведомственной рабочей группы по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при правкомиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России (МРГ) комиссии проектного офиса НТИ (Фонд НТИ), в состав которой включаются представители Минобрнауки России, иных заинтересованный ведомств и организаций. Наблюдательный совет АНО "Платформа НТИ" будет заниматься утверждением методических документов по реализации НТИ, составов и руководителей (соруководителей) рабочих групп рынков НТИ, утверждением перечня сквозных технологий НТИ, вопросами приостановки и завершения реализации проектов НТИ. Ранее эти функции выполняла МРГ.Функции комиссий Минобрнауки по отбору Центров компетенций и Инфраструктурных центров НТИ также передаются конкурсным комиссиям Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/tekhnologii-1796091331.html
https://ria.ru/20220525/tekhnologii-1790691041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, россия, санкт-петербург, it-компании
Вузы обеспечат технологический суверенитет России, считает эксперт
Гендиректор фонда НТИ Медведев: вузы обеспечат технологический суверенитет России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Работа по достижению технологического суверенитета в России должна идти в том числе с опорой на университеты, средние и небольшие IT-компании, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор Фонда поддержки проектов НТИ Вадим Медведев.
"Мы помогаем ускорить продвижение важных для страны технологических решений, которые создаются в компаниях, вузах и научных организациях. НТИ способна выявлять и поддерживать эти решения, формировать команды вокруг них, превращать их в стартапы и обеспечивать рост компаний, как технологический, так и долю на рынке", - сказал Медведев.
Он напомнил, что ранее правительство утвердило постановление, упрощающее правила отбора и внесения изменений в программы и проекты НТИ, чтобы минимизировать время на согласование и принятие управленческих решений. "Это позволит оперативно реагировать на вызовы, обусловленные введением санкций в отношении Российской Федерации, снизить административную нагрузку", – отметил гендиректор фонда.
По его словам, "упрощение правил отбора и поддержки может в том числе стимулировать рост количества и развитие технологических команд и, соответственно, созданных ими решений".
Медведев считает, что "на сегодня НТИ можно назвать главным институтом страны по достижению технологических приоритетов госполитики до 2035 года, установленных президентом РФ".
"Согласно документу, правила введены до 31 декабря 2023 года и определяют порядок отбора проектов для реализации "дорожных карт" Национальной технологической инициативы. Проекты представляют собой систему взаимосвязанных мероприятий, направленных, в том числе, на создание условий для достижения технологического лидерства и (или) технологического суверенитета Российской Федерации", отмечается в документе.
В частности, предусмотрено, что в указанный период полномочия по отбору проектов на поддержку в рамках НТИ передаются от межведомственной рабочей группы по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при правкомиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России (МРГ) комиссии проектного офиса НТИ (Фонд НТИ), в состав которой включаются представители Минобрнауки России
, иных заинтересованный ведомств и организаций. Наблюдательный совет АНО "Платформа НТИ" будет заниматься утверждением методических документов по реализации НТИ, составов и руководителей (соруководителей) рабочих групп рынков НТИ, утверждением перечня сквозных технологий НТИ, вопросами приостановки и завершения реализации проектов НТИ. Ранее эти функции выполняла МРГ.
Функции комиссий Минобрнауки по отбору Центров компетенций и Инфраструктурных центров НТИ также передаются конкурсным комиссиям Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.